Volkswagen ID. Polo GTI elettrica, prevendita partita in Germania: 226 CV e prezzo da 39.995 euro

La ID. Polo GTI elettrica è entrata in prevendita in Germania: Volkswagen dichiara 226 CV e fino a 431 km WLTP. Il prezzo indicato vale per il mercato tedesco.

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Il 7 ottobre Volkswagen ha avviato in Germania la prevendita della ID. Polo GTI, il primo modello completamente elettrico del marchio a portare la sigla GTI. La casa indica una potenza di 166 kW, pari a 226 CV, e un prezzo di partenza di 39.995 euro per il mercato tedesco. Il comunicato non presenta quel prezzo come listino italiano.

Una GTI compatta con motore elettrico

La ID. Polo GTI è una compatta a trazione anteriore. La batteria ha una capacità netta di 52 kWh e, secondo i dati Volkswagen, consente un’autonomia fino a 431 chilometri nel ciclo WLTP. La ricarica rapida in corrente continua arriva a 105 kW: il costruttore stima circa 24 minuti per passare dal 10 all’80% della batteria. Sono valori dichiarati da Volkswagen, non misurazioni indipendenti.

L’annuncio segna il passaggio dal prototipo alla prevendita: nel precedente concept ID. Polo GTI Clubsport la casa descriveva ancora una vettura di preproduzione, non disponibile per l’acquisto.

Prezzo e mercato: il dato è tedesco

I 39.995 euro sono il prezzo d’ingresso indicato per la Germania. Volkswagen avverte che prezzi e dotazioni possono variare da un Paese all’altro; il comunicato del 7 ottobre non fornisce un listino per l’Italia. Per chi segue il mercato italiano, quindi, questo annuncio descrive il debutto commerciale tedesco e le caratteristiche dichiarate del modello, ma non permette di stimare il prezzo nazionale.

La ID. Polo GTI unisce così il formato compatto della famiglia ID. alla sigla sportiva GTI. Per autonomia e ricarica, le cifre disponibili sono quelle omologate e dichiarate dal costruttore: l’articolo non le presenta come risultati di una prova su strada.

Fonti e immagine

Fonte: comunicato Volkswagen Newsroom del 7 ottobre 2026. Condizioni d’uso editoriale delle immagini Volkswagen Newsroom.

Foto ufficiale della Volkswagen ID. Polo GTI, credito Volkswagen AG / Volkswagen Newsroom. La scheda dell’immagine indica l’uso editoriale gratuito.