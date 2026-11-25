Hubble studia il bulge galattico per le future osservazioni di Roman

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Il telescopio spaziale Hubble ha osservato una zona affollata di stelle vicino al centro della Via Lattea. La NASA spiega che le nuove osservazioni fanno parte di un programma pensato per aiutare a interpretare i futuri dati del Nancy Grace Roman Space Telescope, che studierà la stessa regione della galassia.

Un survey del bulge galattico

L’area osservata si trova nel bulge, la regione sferica e densa che circonda il centro del disco della Via Lattea. Secondo la NASA, questa zona contiene quasi un quarto della massa stellare della galassia. La sua vicinanza permette agli astronomi di distinguere singole stelle: in galassie lontane, anche quando se ne vede il chiarore complessivo, l’affollamento non consente lo stesso livello di dettaglio.

Il nuovo programma osservativo di Hubble, identificato come programma 17776 e guidato da S. Terry, raccoglie dati utili a descrivere luminosità, età, composizione e movimento delle stelle. Queste misure possono aiutare i ricercatori a caratterizzare l’ambiente galattico e a cercare pianeti, oltre a fornire un riferimento per leggere le osservazioni future di Roman.

Perché i dati di Hubble serviranno a Roman

Hubble osserva soprattutto nell’ultravioletto, nel visibile e nel vicino infrarosso; Roman lavorerà nel vicino infrarosso e in parte del visibile. Per consentire il confronto, Hubble ha osservato il bulge a lunghezze d’onda che si sovrappongono alla sensibilità prevista per Roman. La maggiore risoluzione di Hubble permette inoltre di misurare le stelle nel tempo.

Roman cercherà anche eventi di microlensing: il passaggio di un oggetto in primo piano può amplificare e distorcere la luce di una stella più lontana. Il confronto con le misure di Hubble, raccolte prima di questi eventi, potrà aiutare a interpretare le stelle coinvolte e a individuare eventuali pianeti. È un lavoro preparatorio: la NASA descrive possibili applicazioni scientifiche, non nuove scoperte di pianeti annunciate con queste immagini.

La NASA ha attribuito le immagini a NASA, ESA e S. Terry (University of Maryland), con elaborazione di G. Kober (NASA/Catholic University of America). Per un precedente approfondimento sulle immagini di Hubble e Roman, si può leggere la galleria di Hubble dedicata alle lenti gravitazionali, un contenuto distinto da questo nuovo survey del bulge.

Da non perdere Roma-Avezzano, modifiche a due regionali tra il 26 novembre e l’11 dicembre

Fonte: NASA, “Hubble Views Ocean of Stars in Groundwork for Roman”, 25 novembre 2026. Immagine: NASA, ESA e S. Terry (University of Maryland); elaborazione: G. Kober (NASA/Catholic University of America). Uso informativo secondo le linee guida NASA per immagini e media.