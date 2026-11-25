NASA studia fragole, cetrioli e basilico per le colture spaziali

La NASA valuta fragole, cetrioli e basilico limone per varietà alimentare e sistemi di coltivazione nelle future missioni lunari e marziane.

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Fragole, cetrioli e basilico limone sono tra le colture che la NASA sta valutando per future missioni con equipaggio. L’obiettivo è capire quali piante possano offrire cibo fresco e varietà ai menu durante viaggi lontani dalla Terra. La ricerca non significa che questi ortaggi siano già coltivati abitualmente nello spazio: le prove descritte dall’agenzia si svolgono in camere controllate sulla Terra e, per il basilico, anche sulla Stazione spaziale internazionale.

Le piante in valutazione

Nel suo aggiornamento del 25 novembre, la NASA indica fragole, cetrioli e basilico limone come possibili opzioni per gli esploratori. Le fragole vengono confrontate in condizioni simulate per individuare varietà adatte a spazi limitati. L’agenzia riferisce che una varietà selvatica ha prodotto più gemme, fiori e frutti della cultivar Delizz, ma ha sviluppato anche più stoloni, che occuperebbero spazio a bordo; Delizz ha prodotto frutti più grandi e rossi.

I cetrioli sono interessanti perché appartengono alle cucurbitacee, una famiglia da cui, secondo la NASA, non erano ancora state coltivate piante nello spazio. In test finanziati dall’agenzia, le piante hanno prodotto frutti commestibili con continuità, pur mostrando anche foglie ingrandite. Il basilico limone ha superato una prima fase di prove e la sanificazione dei semi; il passaggio successivo indicato è la valutazione della crescita nei “plant pillows”, i contenitori impiegati per le piante sulla stazione.

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Perché studiare le colture nello spazio

Una maggiore varietà potrebbe rendere meno monotoni i pasti confezionati e contribuire al benessere dell’equipaggio. Le piante possono inoltre assorbire anidride carbonica, rilasciare ossigeno e riciclare acqua: funzioni che potrebbero diventare più rilevanti nelle missioni di lunga durata. La NASA presenta questi aspetti come obiettivi della ricerca, non come un sistema autosufficiente già pronto per una base lunare.

L’agenzia annuncia anche una nuova indagine della propria divisione Biological and Physical Sciences diretta alla Stazione spaziale internazionale. A bordo è previsto il test di un prototipo di camera di crescita, pensato per raccogliere indicazioni utili a progettare sistemi di produzione vegetale per future missioni verso la Luna e Marte. La pagina NASA non specifica una data di lancio.

Fonte: NASA Science, “NASA Eyes Crop Candidates for Future Menus”, pubblicato il 25 novembre 2026. Immagine: NASA; colture fotografate in camere di crescita e sulla ISS, immagine d’archivio tratta dalla pagina della fonte. Uso secondo le NASA Images and Media Usage Guidelines.

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