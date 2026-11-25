Trento–Bassano, alcune corse regionali passano ai bus fino al 12 dicembre

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Fino al 12 dicembre 2026 alcune corse regionali sulla linea Trento–Bassano del Grappa sono sostituite da autobus. L’avviso di Rete Ferroviaria Italiana collega le modifiche ai lavori di manutenzione straordinaria e precisa che i servizi sostitutivi indicati sono previsti nei giorni lavorativi. La comunicazione riguarda le corse elencate nell’avviso: non annuncia la sospensione dell’intera linea.

Le corse da Trento verso Borgo Valsugana

Nella tabella per la direttrice Trento–Bassano, RFI indica i regionali R 16916, R 16923 e R 16925 tra i servizi modificati. Per queste corse il treno è cancellato e sostituito, rispettivamente, dagli autobus TT919, TT923 e TT925. L’avviso riporta anche orari, fermate e percorsi dei bus: poiché si tratta di servizi sostitutivi, la tabella completa è il riferimento da consultare prima di partire.

Le corse verso Trento

Per la direttrice opposta, Bassano del Grappa–Trento, il documento elenca i regionali R 16916, R 16932 e R 16936, sostituiti dagli autobus TT916, TT932 e TT936. Anche questi servizi sono indicati nei giorni lavorativi e nel periodo compreso tra il 24 ottobre e il 12 dicembre 2026. Gli orari e le fermate variano in base alla singola corsa: conviene quindi verificare la riga corrispondente nella tabella ufficiale, anziché estendere la modifica a tutti i treni della linea.

La pagina di RFI sulla linea Trento–Bassano contiene gli allegati con il dettaglio dei bus sostitutivi. Per altri aggiornamenti ferroviari, qui il riepilogo delle modifiche ai regionali tra Novara e Vercelli, relative a un diverso tratto e a date differenti.

Fonte: avviso RFI “Linea Trento–Bassano del Grappa”, pubblicato il 24 ottobre 2026. Foto d’archivio: Martijn Stoof / Pexels, licenza Pexels; l’immagine mostra un treno in una stazione europea e non la linea interessata dai lavori.

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