Google Foto, cinque novità per album e ricordi delle feste

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Google presenta cinque aggiornamenti di Google Foto per organizzare e condividere immagini durante le feste. L’annuncio è del 23 novembre 2026 e riguarda album, strumenti di personalizzazione e prodotti stampati.

Album riepilogativi e modelli Remix

Google mostra la creazione di un album dei momenti salienti di una celebrazione, da condividere via email con un breve riepilogo. Aggiunge inoltre 12 modelli Remix per trasformare le immagini in biglietti festivi in stile scrapbook o illustrazioni dai toni pastello.

Filtri negli album condivisi

Gli album condivisi possono essere filtrati per persone o animali. Toccando un volto nel carosello superiore si possono trovare le foto in cui compaiono sé stessi, i propri cari o gli animali domestici.

Raccolte personalizzabili su Android

La scheda Raccolte può essere personalizzata fissando album e ricordi preferiti e nascondendo gli elementi meno usati. Su Android, la sezione “Su questo dispositivo” consente di raggiungere i contenuti archiviati localmente.

Fotolibri e altri prodotti

Google segnala la possibilità di creare fotolibri, coperte, tazze e altri regali tramite il Print Store di Google Foto con Fujifilm. L’annuncio non specifica prezzi né condizioni di consegna, che vanno controllati nel negozio disponibile nel proprio Paese.

Fonte: Google, aggiornamenti di Google Foto per le feste (23 novembre 2026).

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Immagine d’archivio: famiglia sfoglia fotografie stampate. Personal Creations / Wikimedia Commons, CC BY 2.0; non ritrae Google Foto.