Georgia, la cintura delle noci pecan vista dal satellite Landsat

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Il sud-ovest della Georgia è uno dei principali centri statunitensi per la coltivazione delle noci pecan. Una nuova immagine del programma Landsat, acquisita il 23 ottobre 2026, mostra il mosaico agricolo intorno ad Albany, nella contea di Dougherty, lungo il fiume Flint. La scena è stata pubblicata il 25 novembre dalla NASA Earth Observatory.

Che cosa mostra l’immagine

La ripresa è stata realizzata dallo strumento OLI (Operational Land Imager) a bordo di Landsat 8. Campi e appezzamenti compongono una trama di forme regolari, mentre la vegetazione più continua accompagna i corsi d’acqua. È una vista dall’alto del paesaggio: da sola non permette di attribuire una coltura a ogni singolo campo.

La NASA colloca l’acquisizione nel periodo del raccolto delle pecan, che normalmente va da ottobre a dicembre. Nella stessa area si coltivano anche arachidi, cotone e mais. L’immagine serve quindi a osservare la disposizione delle colture e dei terreni, non a stimare il raccolto di una singola azienda.

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Una coltura legata al territorio

Secondo il Cropland Data Layer del Dipartimento dell’Agricoltura statunitense, la mappa del 2025 colloca gruppi di frutteti di pecan lungo il Flint River nella Coastal Plain. La NASA spiega che gli alberi hanno bisogno di molta acqua e trovano nell’area suoli sabbiosi ben drenati; le aziende possono inoltre attingere all’acquifero della Florida per l’irrigazione.

La coltivazione si è sviluppata soprattutto nel Novecento. Alla fine dell’Ottocento la Georgia aveva meno di 100 acri di frutteti; nei primi anni del secolo successivo, nelle contee di Dougherty e Mitchell furono piantati migliaia di acri. La produzione si è poi diffusa anche in altri Stati, tra cui New Mexico e Texas.

Le annate recenti e i limiti dei dati

I dati USDA citati dalla NASA indicano che la produzione della Georgia ha superato 100 milioni di libbre in ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Il dato descrive la produzione statale e non è una previsione per il 2026. Per l’annata in corso, la NASA riferisce che un’estate piovosa in alcune zone ha favorito la ticchiolatura, una malattia fungina che colpisce germogli, foglie e involucri delle noci. Alcuni produttori ancora in ripresa dopo l’uragano Helene hanno invece segnalato il ritorno di un raccolto consistente.

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Landsat offre osservazioni ripetute della superficie terrestre e permette di confrontare cambiamenti nel tempo; i dati citati contribuiscono anche alla mappa annuale delle colture del servizio statistico agricolo USDA. La lettura satellitare integra le statistiche e le testimonianze agricole, ma non sostituisce i dati di raccolta né una valutazione dei singoli appezzamenti.

Fonti: NASA Earth Observatory, “Georgia’s Pecan Belt” (25 novembre 2026); linee guida NASA per l’uso di immagini e media. Immagine satellitare: NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin, dati Landsat 8 dell’U.S. Geological Survey.

Immagine: vista satellitare del 23 ottobre 2026 nell’area agricola intorno ad Albany, Georgia. I singoli campi non sono identificati. Credito: NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin, dati Landsat 8/USGS.