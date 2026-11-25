Da mercoledì 25 novembre 2026 le imprese della filiera automotive possono presentare le domande per gli Accordi per l’innovazione. La Regione Campania indica l’avvio dell’invio formale dalle ore 10:00 sulla piattaforma del Fondo per la crescita sostenibile gestita da MCC; la precompilazione era disponibile dall’11 novembre.
La dotazione e i progetti interessati
Il programma dispone di 631,02 milioni di euro, destinati a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale con impatto tecnologico rilevante nella filiera automotive. Gli ambiti descritti dalla Regione comprendono veicoli e soluzioni di mobilità a emissioni ridotte o nulle, propulsioni innovative, tecnologie per guida autonoma, connettività e sicurezza, oltre alla riconversione industriale verso attività a maggiore intensità di ricerca e sviluppo.
Chi può presentare domanda e quali importi
Secondo la pagina del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, possono accedere imprese di qualsiasi dimensione in possesso dei requisiti indicati nel decreto, incluse attività industriali, artigiane, di servizi all’industria e di ricerca. La Regione riporta spese ammissibili comprese tra 5 e 40 milioni di euro e una durata dei progetti da 18 a 36 mesi, con possibile proroga nei termini previsti. Non rientrano nella filiera individuata i settori aeronautico, navale e ferroviario né le attività di commercio o noleggio di veicoli.
Il 40% delle risorse complessive è riservato ai progetti da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno, Campania compresa. Requisiti, documentazione e modalità operative sono quelli degli atti ministeriali: questa sintesi non valuta l’ammissibilità di singole imprese o progetti e non costituisce consulenza per la richiesta di agevolazioni.
Le fonti ufficiali
La Regione Campania ha pubblicato il calendario e una sintesi delle condizioni nella pagina dedicata agli Accordi per l’innovazione automotive. Il quadro nazionale è consultabile nella scheda MIMIT della misura. La foto in evidenza è un’immagine d’archivio di robot che assemblano un’automobile in uno stabilimento Hyundai a Singapore: non documenta il bando né imprese o progetti italiani. Foto Hyundai Motor Group / Pexels, utilizzata secondo la licenza Pexels.