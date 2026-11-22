Volkswagen ID. Polo premiata: tre riconoscimenti tra design e auto dell’anno

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Volkswagen afferma che l’ID. Polo ha raccolto tre riconoscimenti nel 2026, a pochi giorni dal lancio commerciale del modello. La notizia è stata pubblicata dal gruppo l’11 novembre: il risultato più recente citato è il Golden Steering Wheel, assegnato nella categoria delle auto sotto i 25.000 euro.

Tre premi, tre categorie diverse

Secondo il comunicato Volkswagen, l’ID. Polo è stata scelta come vincitrice assoluta del German Car of the Year 2027. Ha inoltre ottenuto l’Autonis per il design nella categoria delle piccole auto e il Golden Steering Wheel 2026 nella classe “Best car under 25,000 euros”. La casa descrive quest’ultimo riconoscimento come arrivato la sera precedente alla pubblicazione del comunicato.

I premi guardano aspetti diversi: il titolo tedesco è presentato come riconoscimento complessivo, l’Autonis riguarda il design e il Golden Steering Wheel è legato alla sua categoria di prezzo. Il dato “sotto 25.000 euro” identifica la classe del premio: non è un prezzo di listino confermato per l’Italia. Il comunicato non indica qui né una data di arrivo italiana né un prezzo locale.

Cosa si può concludere per chi segue il modello

L’ID. Polo è una piccola auto completamente elettrica, secondo la descrizione della stessa Volkswagen. I tre riconoscimenti documentano la ricezione del modello in premi tedeschi, ma non sostituiscono una prova su strada o un confronto indipendente tra auto. Per gli acquirenti italiani restano da verificare, quando saranno comunicati, configurazioni, dotazioni, autonomia omologata e condizioni commerciali del mercato nazionale.

La notizia riguarda la ID. Polo di serie e non il concept sportivo ID. Polo GTI Clubsport, già presentato separatamente: qui il nostro riepilogo del concept GTI.

Fonte: Volkswagen Newsroom, comunicato dell’11 novembre 2026. Immagine: Volkswagen AG, foto ufficiale DB2026AU00785; la scheda media indica uso editoriale gratuito.