Volkswagen ID. Cross: batteria da 37 kWh e fino a 324 km

Volkswagen ha aperto in Germania i preordini della ID. Cross con batteria netta da 37 kWh. La casa dichiara fino a 324 km WLTP e ricarica rapida dal 10 all’80% in circa 23 minuti; il prezzo iniziale di 27.995 euro riguarda la Germania.

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Volkswagen ha avviato in Germania i preordini della ID. Cross con batteria da 37 kWh netti. La versione più piccola della batteria punta soprattutto agli spostamenti urbani e ai tragitti quotidiani: secondo i dati dichiarati dalla casa, l’autonomia nel ciclo WLTP arriva fino a 324 chilometri. Il prezzo di partenza comunicato è di 27.995 euro per la versione Trend da 85 kW, ma si riferisce al mercato tedesco e non costituisce un listino italiano.

La Volkswagen ID. Cross in una foto stampa del costruttore. Il prezzo e i preordini citati nell’articolo si riferiscono alla Germania. Volkswagen AG, immagine stampa della Volkswagen ID. Cross; uso editoriale secondo le condizioni del Volkswagen Newsroom.

Batteria e autonomia dichiarata

Il comunicato del Volkswagen Newsroom, pubblicato il 19 ottobre 2026, presenta la batteria da 37 kWh come alternativa più piccola all’accumulatore da 52 kWh già annunciato per il modello. Volkswagen indica una percorrenza massima di 324 km nel ciclo WLTP combinato. È un valore di omologazione dichiarato dal costruttore: l’autonomia effettiva varia con temperatura, velocità, percorso, carico e stile di guida.

La nuova batteria è abbinabile a due livelli di potenza: 85 kW, equivalenti a 116 CV, oppure 99 kW, equivalenti a 135 CV. La velocità massima indicata è di 160 km/h. L’offerta comprende gli allestimenti Trend, Life e Style; il prezzo riportato nella nota riguarda soltanto la ID. Cross Trend da 85 kW in Germania.

Ricarica rapida e tempi dichiarati

La ricarica in corrente continua è indicata fino a 90 kW. Volkswagen stima circa 23 minuti per passare dal 10 all’80% della batteria in condizioni compatibili. È una stima del costruttore, non un tempo garantito in ogni colonnina: potenza disponibile, temperatura dell’accumulatore e condizioni del veicolo possono modificarlo.

La casa descrive la configurazione da 37 kWh come adatta soprattutto a città e pendolarismo. Il comunicato cita anche la possibilità di viaggiare in autostrada, ma l’autonomia massima WLTP non va letta come percorrenza autostradale realistica. Per chi valuta l’auto, capacità della batteria, potenza di ricarica e percorso abituale sono elementi da considerare insieme.

Prezzo tedesco, non ancora un riferimento per l’Italia

I 27.995 euro annunciati sono il prezzo iniziale in Germania per l’allestimento Trend da 85 kW. Il comunicato consultato non indica prezzo, dotazioni o data di consegna per l’Italia. Non è quindi corretto convertire il dato tedesco in un prezzo italiano né dedurre da questo annuncio quando la versione sarà ordinabile nel nostro Paese.

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Fonte: Volkswagen Newsroom, comunicato del 19 ottobre 2026. Foto: Volkswagen AG, immagine stampa ID. Cross; uso editoriale secondo le condizioni del Volkswagen Newsroom.