Corallo e cammeo di Torre del Greco: le prime IGP artigiane italiane nell’UE

Il 16 novembre 2026 l’EUIPO ha registrato le denominazioni del Corallo e del Cammeo di Torre del Greco: sono le prime IGP italiane per prodotti artigianali non agroalimentari.

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Corallo e cammeo di Torre del Greco entrano nel sistema europeo delle indicazioni geografiche protette per i prodotti artigianali e industriali. La registrazione, annunciata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 16 novembre 2026, riguarda le denominazioni “Corallo di Torre del Greco” e “Cammeo di Torre del Greco”.

Mani lavorano un gioiello con una pietra turchese. Foto illustrativa generica, non mostra corallo o cammeo di Torre del Greco né documenta le produzioni registrate. Foto: Maksim Goncharenok/Pexels. Licenza Pexels

Le prime registrazioni italiane non agroalimentari

Secondo il MIMIT, sono le prime due denominazioni italiane relative a prodotti non agroalimentari registrate nell’ambito del nuovo sistema dell’Unione europea. Il regime di tutela per le produzioni artigianali e industriali è in vigore dal 1° dicembre 2025 e affianca la protezione già conosciuta per le indicazioni geografiche agroalimentari.

La registrazione rientra nel nuovo sistema UE di tutela delle produzioni artigianali e industriali. Il comunicato colloca entrambe le produzioni nell’area metropolitana di Napoli e le presenta come espressione del legame tra saper fare e territorio. Il testo ministeriale non entra qui nel dettaglio dei disciplinari: per le condizioni d’uso delle denominazioni occorre fare riferimento alle relative specifiche ufficiali.

Le altre domande italiane ancora in percorso

Il comunicato ministeriale riporta anche il quadro delle candidature italiane. Uno studio EUIPO citato dal MIMIT individua 92 prodotti italiani potenzialmente candidabili, il numero più alto in Europa. Al Ministero risultavano depositate 25 domande; nove avevano già ottenuto l’approvazione nazionale e si trovavano all’esame dell’EUIPO per la registrazione europea definitiva.

Tra gli esempi menzionati in questa fase ci sono il Vetro di Murano, il Merletto di Burano, la Ceramica di Vietri, la Ceramica di Caltagirone, il Mobile di Verona, il Coltello di Premana e lo Stile Orafo. Sono pratiche distinte: il loro esito europeo non è ancora dato per acquisito dal comunicato.

La novità per Torre del Greco è quindi concreta ma circoscritta: due denominazioni artigiane hanno ottenuto la registrazione europea, mentre altre produzioni italiane sono ancora in iter. Per verificare dettagli, disciplinari e aggiornamenti delle singole domande, il riferimento è il comunicato del MIMIT.

Da non perdere Sciopero dei treni 20–21 novembre: orari e indicazioni Trenitalia

Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy, comunicato del 16 novembre 2026. Foto illustrativa: mani al lavoro su un gioiello, non riferita a un laboratorio di Torre del Greco o ai prodotti registrati. Foto: Maksim Goncharenok/Pexels.