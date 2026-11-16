Il 16 novembre 2026 la NASA ha pubblicato un concept artistico di Sentinel-6B, il satellite che l’agenzia descrive come futuro riferimento per altre missioni dedicate allo studio dell’altezza della superficie del mare. La pagina del NASA Photojournal presenta l’immagine come illustrazione, non come fotografia del satellite in orbita.
Un riferimento per lo studio del mare
La descrizione NASA è essenziale: Sentinel-6B dovrà diventare il satellite di riferimento per altre missioni che osservano l’altezza della superficie marina. In altre parole, la sua funzione dichiarata è offrire un termine di riferimento nell’ambito di queste osservazioni. La pagina non spiega nel dettaglio come verranno confrontate le misure né fornisce prestazioni o valori di precisione.
Un’immagine concettuale, non un aggiornamento sul lancio
Il titolo della scheda parla del satellite “in orbita”, ma il testo che accompagna l’immagine la definisce esplicitamente un concept artistico e dice che Sentinel-6B “diventerà” il riferimento per le altre missioni. La scheda non riporta una data di lancio o un aggiornamento operativo: quei dettagli non si possono dedurre dall’illustrazione. I crediti indicati da NASA sono NASA/JPL-Caltech.
Fonte: NASA Science Photojournal, Sentinel-6B in Orbit Around Earth, pubblicato il 16 novembre 2026. Immagine utilizzata in modo informativo secondo le NASA Images and Media Usage Guidelines, con credito NASA/JPL-Caltech.