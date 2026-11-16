Leonidi, stelle cadenti il 17 e 18 novembre: quando osservare

Quando osservare le Leonidi il 17 e 18 novembre: le indicazioni NASA sui tempi, sulle stime orarie e su come prepararsi.

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Le Leonidi hanno la loro finestra migliore nelle prime ore del 17 e del 18 novembre, dopo il tramonto della Luna. Le indicazioni NASA non promettono un numero fisso di stelle cadenti: la guida mensile parla di circa 15 meteore all’ora in condizioni ideali, mentre la scheda specifica dello sciame riporta meno di tre avvistamenti all’ora sotto cieli bui. Sono riferimenti diversi; il numero reale dipende anche da nuvole, luci artificiali e dal punto di osservazione.

Come prepararsi all’osservazione

La NASA consiglia di scegliere un luogo buio, lontano dalle luci più intense, e lasciare agli occhi circa mezz’ora per abituarsi. Non servono strumenti: è preferibile osservare una porzione ampia di cielo, invece di fissare un singolo punto. Per le mattine del 17 e 18 novembre, la guida suggerisce di aspettare che la Luna sia tramontata; il momento esatto cambia con la località e non è indicato in un orario italiano unico.

La mappa NASA/JPL-Caltech qui sotto è orientata verso est prima dell’alba del 18 novembre. Indica il radiante, la zona da cui le scie sembrano partire. Non è un bersaglio da fissare: secondo la scheda NASA, le Leonidi possono apparire in tutto il cielo e guardare lontano dal radiante aiuta a vedere tracce più lunghe.

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Che cosa sono le Leonidi

Le meteore sono scie luminose prodotte quando piccoli frammenti di cometa o asteroide entrano nell’atmosfera e si disintegrano. Le Leonidi prendono il nome dalla costellazione del Leone, verso cui sembra puntare il radiante per effetto della prospettiva. Le scie, però, possono apparire anche in altre zone della volta celeste.

Per chi osserva dall’Italia, il riferimento pratico è quindi la fascia prima dell’alba del 17 e 18 novembre, con cielo sereno e buio. Le stime orarie NASA vanno lette come indicazioni, non come risultato garantito: anche poche meteore possono rendere interessante una sessione di osservazione.

Fonti: NASA Science, guida al cielo di novembre 2026; NASA Science, scheda sulle Leonidi.

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Mappa del cielo per osservare le Leonidi prima dell’alba del 18 novembre 2026. Credito: NASA/JPL-Caltech. Contenuto NASA riutilizzato in modo editoriale e fattuale secondo le Media Usage Guidelines; immagine ridimensionata e convertita in WebP.