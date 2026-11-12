ATP Finals, allenamenti aperti anche sul Centrale: sedi e biglietti

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A Torino gli allenamenti delle Nitto ATP Finals si aprono al pubblico anche sul Centrale dell’Inalpi Arena. È la novità indicata dalla FITP nell’aggiornamento del 12 novembre: gli appassionati possono acquistare i biglietti per seguire le sessioni di preparazione, oltre a quelle previste al Circolo della Stampa-Sporting e sul nuovo campo del Fan Village. L’iniziativa accompagna il torneo, in calendario dal 15 al 22 novembre.

Per organizzare la visita occorre distinguere tre cose: il luogo dell’allenamento, il titolo di accesso relativo alla sessione e il programma del giorno. Un biglietto per vedere una partita e uno per assistere alla preparazione dei giocatori non vanno considerati automaticamente intercambiabili. La comunicazione federale rimanda alla vendita ufficiale; non annuncia un ingresso gratuito generalizzato.

Campo da tennis all’aperto: foto d’archivio pubblicata il 18 ottobre 2026, di contesto. Non mostra gli impianti delle ATP Finals di Torino. Foto: Nilo Velez / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Tre sedi per vedere la preparazione dei giocatori

La FITP indica l’Inalpi Arena, il Circolo della Stampa-Sporting e il campo allestito nel Fan Village come luoghi degli allenamenti aperti agli spettatori. Il programma viene aggiornato nella pagina federale: la disponibilità di un giocatore in una determinata sede va quindi controllata sulla giornata prescelta, senza trasferire ai giorni successivi le sessioni già trascorse.

L’aggiornamento del 12 novembre cita, fra i tennisti attesi sul Centrale, Alexander Zverev, Ben Shelton e Flavio Cobolli. Non costituisce una promessa che tutti siano presenti a ogni allenamento. Per chi vuole vedere un atleta preciso, il passaggio utile è verificare insieme nome, campo e orario prima di acquistare, anziché basarsi soltanto sul calendario complessivo del torneo.

Il nuovo campo del Fan Village e la Skywalk

Il resoconto della presentazione pubblicato il 12 novembre da SuperTennis descrive il nuovo campo di allenamento con vista nel Fan Village. È una delle modifiche agli spazi dell’edizione 2026, pensata per consentire agli appassionati di osservare la preparazione dei giocatori prima dei match.

Ha invece una funzione diversa la Skywalk firmata Pininfarina: è la passerella sopraelevata che collegherà l’Inalpi Arena al Fan Village ed è riservata ai giocatori. Non va dunque interpretata come un nuovo percorso panoramico acquistabile dal pubblico. Lo stesso resoconto annuncia una facciata del Village ampliata con una grande parete LED e una configurazione dell’Arena da oltre 13.500 posti: la capienza complessiva non indica quanti biglietti restino disponibili per una specifica sessione.

Campo tracciato nel cortile di un edificio scolastico: foto d’archivio pubblicata il 14 febbraio 2024, di contesto. Non è il Fan Village di Torino. Foto: Swathi Shabu / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Le riduzioni FITP e le verifiche prima della visita

Per gli allenamenti la pagina FITP riporta riduzioni del 20% per le tessere Atleta e Gold, agonistiche o non agonistiche, e del 5% per la tessera eSports. Per i titolari di conto SportPay indica rispettivamente il 30% e il 10%. Sono condizioni distinte: non vanno sommate fra loro né estese automaticamente ad altri acquisti. Il prezzo finale e l’applicazione della riduzione devono risultare nella procedura ufficiale.

Prima di partire conviene quindi controllare programma aggiornato, sede e condizioni del biglietto scelto. La nostra precedente notizia sulla qualificazione di Tiafoe alle Finals riguarda l’accesso sportivo al torneo, non l’ingresso agli allenamenti. Anche il progetto Racchette in Classe 2027 segue modalità proprie: il tennis scolastico e la visita all’evento professionistico restano iniziative differenti.

Fonti e crediti

Verifica del 12 novembre 2026: pagina FITP sul programma degli allenamenti e presentazione SuperTennis, collegate nel testo. Sono fonti dello stesso ambito federale, non due indagini indipendenti. Le fotografie CC0, con originali e autori nelle didascalie, sono immagini d’archivio di contesto: non mostrano Torino, l’Inalpi Arena o il Fan Village 2026.