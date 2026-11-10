Violenza sulle donne, Open Week 23–29 novembre: servizi e accesso

Open Week contro la violenza sulle donne dal 23 al 29 novembre: come cercare i servizi gratuiti, gli appuntamenti a Firenze e Ancona e il sostegno del 1522.

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Dal 23 al 29 novembre 2026 gli ospedali con il Bollino Rosa e i centri antiviolenza aderenti all’(H) Open Week contro la violenza sulle donne offriranno servizi gratuiti di informazione, ascolto e sostegno. Gli annunci pubblicati il 9 e il 10 novembre permettono già di individuare alcuni appuntamenti. Per chi cerca un servizio, il passaggio utile è consultare la scheda della struttura: le date della settimana nazionale non significano che ogni attività sia disponibile tutti i giorni.

La Fondazione Onda ETS, promotrice dell’iniziativa, indica servizi clinici e informativi, consulenze e occasioni di confronto. L’obiettivo è avvicinare le donne che vivono situazioni di violenza a una rete di accoglienza e sostegno. Le prestazioni effettive e le modalità di partecipazione dipendono dalle singole adesioni.

Telefono fisso, immagine di contesto d’archivio pubblicata il 10 novembre 2023. Non mostra un servizio o una postazione dell’Open Week. Foto: Sharankrishna VP / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Come cercare una struttura e verificare l’accesso

Il motore di ricerca pubblico dell’Open Week 2026 presenta filtri per Regione, Provincia, Comune e tipologia di servizio. Le istruzioni invitano a selezionare il territorio e poi la struttura, per leggerne l’offerta gratuita. Prima di organizzare uno spostamento occorre quindi controllare nella scheda il giorno, l’orario, il luogo o il canale di contatto e le eventuali indicazioni per prenotare.

Non esiste, nelle pagine consultate, una procedura unica di accesso valida per tutti gli ospedali. Un colloquio telefonico e un incontro pubblico sono attività diverse: non bisogna presumere che partecipare a una conferenza equivalga a ottenere una visita o una presa in carico individuale.

Due appuntamenti già annunciati: Firenze e Ancona

Careggi, a Firenze, ha pubblicato il 10 novembre un servizio gratuito di consulenze e colloqui telefonici dedicati alle vittime di maltrattamento, abuso sessuale e crimini d’odio. L’appuntamento indicato è martedì 24 novembre, dalle 15 alle 17. I colloqui forniscono informazioni sul percorso Codice Rosa in Toscana, sull’accesso e sui servizi. Il recapito è riportato nell’avviso ufficiale collegato: quella fascia oraria riguarda questa specifica iniziativa, non un numero di emergenza.

L’Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche annuncia invece il workshop “Insieme contro la violenza”, mercoledì 25 novembre dalle 15 alle 18, nell’Aula Totti del Presidio di Torrette, ad Ancona. L’evento è gratuito e aperto a tutti. Il programma prevede professionisti sanitari, rappresentanti degli assistenti sociali e del Centro Antiviolenza della provincia di Ancona, oltre al cortometraggio “LIDIA”. È un appuntamento di confronto e sensibilizzazione.

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Aula per incontri e formazione, immagine di contesto d’archivio pubblicata il 30 gennaio 2024. Non mostra l’Aula Totti o attività del progetto Strappi. Foto: mdburnette / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

La prevenzione nelle scuole con il progetto Strappi

All’iniziativa sanitaria si affianca Strappi, campagna educativa di Onda e Librì progetti educativi rivolta alla scuola secondaria di secondo grado. Il percorso propone una riflessione sulle emozioni, sui confini personali e sui segnali di disagio nelle relazioni, seguita da un laboratorio creativo guidato dagli insegnanti. Il kit descritto dalla Fondazione comprende una guida per i docenti, 25 libri tascabili per gli studenti e una locandina del concorso.

Le opere delle classi partecipanti saranno valutate da una giuria; Onda indica il 25 novembre per l’annuncio dei vincitori. La pagina consultata non permette di confermare una nuova scadenza per aderire: non va quindi letta come un invito a iscriversi entro una data qui non verificata.

Il sostegno disponibile anche fuori dall’Open Week

Per chiedere aiuto o orientamento non occorre aspettare il 23 novembre. Il 1522 è un servizio pubblico gratuito, attivo 24 ore su 24, con operatrici specializzate per le richieste delle donne vittime di violenza e stalking; il sito ufficiale offre anche una chat. In un’emergenza immediata il riferimento è il 112, numero europeo per i soccorsi.

Per il contesto, nell’archivio LSDI sono disponibili l’approfondimento sul rapporto Istat sulle violenze prima dei 16 anni e quello sul rapporto tra cronaca, prevenzione e protezione. Riguardano dati e vicende precedenti, distinti dai servizi annunciati per novembre.

Fonti e crediti

Verifica del 10 novembre 2026 sulle pagine esatte di Onda, Careggi, AOU Marche, 1522 e Your Europe, collegate nel testo. Le fotografie CC0 sono immagini di contesto d’archivio: non documentano gli ospedali, le persone o le attività dell’Open Week. Autori, pagine originali e licenze sono nelle didascalie.