Salute

Violenza sulle donne, Open Week 23–29 novembre: servizi e accesso

Open Week contro la violenza sulle donne dal 23 al 29 novembre: come cercare i servizi gratuiti, gli appuntamenti a Firenze e Ancona e il sostegno del 1522.

Redazione Redazione
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10 Novembre 2026
Telefono fisso, foto di contesto d’archivio
Telefono fisso, immagine di contesto d’archivio pubblicata il 10 novembre 2023. Non mostra un servizio o una postazione dell’Open Week. Foto: Sharankrishna VP / WordPress Photo Directory, CC0.

Dal 23 al 29 novembre 2026 gli ospedali con il Bollino Rosa e i centri antiviolenza aderenti all’(H) Open Week contro la violenza sulle donne offriranno servizi gratuiti di informazione, ascolto e sostegno. Gli annunci pubblicati il 9 e il 10 novembre permettono già di individuare alcuni appuntamenti. Per chi cerca un servizio, il passaggio utile è consultare la scheda della struttura: le date della settimana nazionale non significano che ogni attività sia disponibile tutti i giorni.

La Fondazione Onda ETS, promotrice dell’iniziativa, indica servizi clinici e informativi, consulenze e occasioni di confronto. L’obiettivo è avvicinare le donne che vivono situazioni di violenza a una rete di accoglienza e sostegno. Le prestazioni effettive e le modalità di partecipazione dipendono dalle singole adesioni.

Telefono fisso nero con cornetta accanto alla base, foto di contesto d’archivio
Telefono fisso, immagine di contesto d’archivio pubblicata il 10 novembre 2023. Non mostra un servizio o una postazione dell’Open Week. Foto: Sharankrishna VP / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Come cercare una struttura e verificare l’accesso

Il motore di ricerca pubblico dell’Open Week 2026 presenta filtri per Regione, Provincia, Comune e tipologia di servizio. Le istruzioni invitano a selezionare il territorio e poi la struttura, per leggerne l’offerta gratuita. Prima di organizzare uno spostamento occorre quindi controllare nella scheda il giorno, l’orario, il luogo o il canale di contatto e le eventuali indicazioni per prenotare.

Non esiste, nelle pagine consultate, una procedura unica di accesso valida per tutti gli ospedali. Un colloquio telefonico e un incontro pubblico sono attività diverse: non bisogna presumere che partecipare a una conferenza equivalga a ottenere una visita o una presa in carico individuale.

Due appuntamenti già annunciati: Firenze e Ancona

Careggi, a Firenze, ha pubblicato il 10 novembre un servizio gratuito di consulenze e colloqui telefonici dedicati alle vittime di maltrattamento, abuso sessuale e crimini d’odio. L’appuntamento indicato è martedì 24 novembre, dalle 15 alle 17. I colloqui forniscono informazioni sul percorso Codice Rosa in Toscana, sull’accesso e sui servizi. Il recapito è riportato nell’avviso ufficiale collegato: quella fascia oraria riguarda questa specifica iniziativa, non un numero di emergenza.

L’Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche annuncia invece il workshop “Insieme contro la violenza”, mercoledì 25 novembre dalle 15 alle 18, nell’Aula Totti del Presidio di Torrette, ad Ancona. L’evento è gratuito e aperto a tutti. Il programma prevede professionisti sanitari, rappresentanti degli assistenti sociali e del Centro Antiviolenza della provincia di Ancona, oltre al cortometraggio “LIDIA”. È un appuntamento di confronto e sensibilizzazione.

Aula vuota con file di sedie e schermo di proiezione, foto di contesto d’archivio
Aula per incontri e formazione, immagine di contesto d’archivio pubblicata il 30 gennaio 2024. Non mostra l’Aula Totti o attività del progetto Strappi. Foto: mdburnette / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

La prevenzione nelle scuole con il progetto Strappi

All’iniziativa sanitaria si affianca Strappi, campagna educativa di Onda e Librì progetti educativi rivolta alla scuola secondaria di secondo grado. Il percorso propone una riflessione sulle emozioni, sui confini personali e sui segnali di disagio nelle relazioni, seguita da un laboratorio creativo guidato dagli insegnanti. Il kit descritto dalla Fondazione comprende una guida per i docenti, 25 libri tascabili per gli studenti e una locandina del concorso.

Le opere delle classi partecipanti saranno valutate da una giuria; Onda indica il 25 novembre per l’annuncio dei vincitori. La pagina consultata non permette di confermare una nuova scadenza per aderire: non va quindi letta come un invito a iscriversi entro una data qui non verificata.

Il sostegno disponibile anche fuori dall’Open Week

Per chiedere aiuto o orientamento non occorre aspettare il 23 novembre. Il 1522 è un servizio pubblico gratuito, attivo 24 ore su 24, con operatrici specializzate per le richieste delle donne vittime di violenza e stalking; il sito ufficiale offre anche una chat. In un’emergenza immediata il riferimento è il 112, numero europeo per i soccorsi.

Per il contesto, nell’archivio LSDI sono disponibili l’approfondimento sul rapporto Istat sulle violenze prima dei 16 anni e quello sul rapporto tra cronaca, prevenzione e protezione. Riguardano dati e vicende precedenti, distinti dai servizi annunciati per novembre.

Fonti e crediti

Verifica del 10 novembre 2026 sulle pagine esatte di Onda, Careggi, AOU Marche, 1522 e Your Europe, collegate nel testo. Le fotografie CC0 sono immagini di contesto d’archivio: non documentano gli ospedali, le persone o le attività dell’Open Week. Autori, pagine originali e licenze sono nelle didascalie.

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