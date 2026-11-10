Racchette in Classe 2027: lezioni dall’11 gennaio e quattro formule per le scuole

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“Racchette in Classe” prepara l’edizione 2027: la FITP ha annunciato il 10 novembre il calendario delle attività e quattro formule organizzative per scuole e circoli. Le lezioni curricolari sono previste dall’11 gennaio al 28 maggio; la fase extracurricolare dal 31 maggio al 14 novembre. Il riferimento è la comunicazione della Federazione Italiana Tennis e Padel, che riferisce anche l’approvazione ministeriale per ogni ordine e grado.

Per una famiglia, l’annuncio nazionale è il punto di partenza: per sapere se un figlio potrà partecipare servono l’adesione della scuola e il suo avviso operativo. Il calendario federale non assegna automaticamente una lezione a ciascuna classe italiana.

Campo da tennis con palline: foto d’archivio pubblicata nel 2023, di contesto. Non documenta Racchette in Classe 2027. Foto: Heru Irawan / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Quattro formule, con un ruolo diverso per le scuole

La proposta comprende il rapporto tradizionale fra circolo e istituto, l’affiliazione scolastica come Ente Aggregato, la collaborazione con un Tecnico Promotore Scolastico e una soluzione autonoma per gli istituti nei territori senza circoli affiliati, purché dispongano di quella figura. Sono possibilità organizzative: vanno lette in relazione alle risorse effettive della scuola.

La federazione distingue i percorsi KIDS, JUNIOR e PRO per primaria e secondarie. La proposta BABY riguarda l’infanzia, con il requisito dei cinque anni già compiuti o da compiere nel primo semestre 2027. Le schede delle singole proposte sono collegate nella pagina ufficiale: prima di aderire occorre verificare quella pertinente all’età e al ciclo scolastico.

Le circolari locali spiegano chi partecipa davvero

Un esempio concreto, da tenere distinto dall’edizione nazionale 2027, è la circolare del primo ottobre dell’Istituto Comprensivo Via Luigi Rizzo di Roma. Per il proprio progetto 2026 l’istituto indicava quattro incontri per classe, gratuiti, con tecnici federali affiancati dai docenti e attrezzatura fornita dalle associazioni e federazioni coinvolte.

La comunicazione individuava le classi quarte e quinte della primaria e le tre classi della secondaria di primo grado. Per i nuovi partecipanti chiedeva autorizzazione e informativa privacy firmate; specificava inoltre quali famiglie dovessero restituire il modulo. La scadenza indicata era il 9 ottobre 2026: è trascorsa e non costituisce una data di iscrizione per il 2027.

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Un’altra scuola, l’IC Fagnano Castello–Mongrassano, ha pubblicato il 9 novembre la circolare 70 sull’avvio del progetto. La pagina rinvia al documento allegato: il solo titolo non permette di attribuirle lo stesso numero di incontri o le condizioni dell’istituto romano.

Racchette impilate: foto d’archivio pubblicata nel febbraio 2026, di contesto. Non è il materiale distribuito da FITP alle scuole. Foto: Rashed Hossain / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Cosa controllare nell’avviso della propria scuola

La verifica utile riguarda destinatari, giornate, sede, eventuale spostamento al circolo e documenti richiesti. È opportuno distinguere l’attività durante le lezioni da quella pomeridiana, chiedendo alla scuola chiarimenti sui passaggi rimasti aperti. La gratuità dichiarata da un singolo istituto non va estesa a ogni formula nazionale.

Nell’organizzare nuovi impegni conta anche l’equilibrio della settimana dei bambini, tema già affrontato nel nostro articolo sul rientro a scuola e sulle esigenze dei ragazzi. L’avviamento scolastico ha uno scopo diverso dal tennis professionistico seguito nelle cronache delle ATP Finals di Torino: qui il punto pratico è capire come accedere all’attività del proprio istituto.

Fonti e crediti

Fonti consultate il 10 novembre 2026: annuncio FITP e circolari dei due istituti, collegati nei paragrafi. Le fotografie, con fonti originali e licenza CC0 nelle didascalie, sono immagini d’archivio: non documentano lezioni o forniture di Racchette in Classe 2027.