MotoGP Qatar, Márquez vince la Sprint: Di Giannantonio secondo, Bezzecchi cade

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Marc Márquez vince la Sprint del Gran Premio del Qatar davanti a Fabio Di Giannantonio e Jorge Martín. Sabato 7 novembre a Lusail Marco Bezzecchi cade dopo un contatto con il pilota Ducati e resta fuori dalla lotta per il titolo. Francesco Bagnaia non prende parte alla ripartenza, successiva alla bandiera rossa per l’incidente con Fermín Aldeguer.

Il resoconto ufficiale MotoGP del 7 novembre conferma il podio e il verdetto dei commissari sul contatto Márquez–Bezzecchi: nessuna conseguenza. La cronaca di The Race riporta un vantaggio mondiale di 49 punti per Márquez su Martín. Il campionato resta aperto: domenica serve una combinazione precisa per chiuderlo.

Di Giannantonio supera Martín all’ultimo giro

La corsa riparte dopo l’interruzione e Márquez sfrutta lo spunto meno efficace di Bezzecchi per portarsi davanti. Il pilota Aprilia risponde e il confronto prosegue fino al quarto giro: alla prima curva, dopo una traiettoria larga dello spagnolo e l’inserimento dell’italiano all’interno, arriva il contatto. Bezzecchi finisce a terra; Márquez prosegue.

Secondo MotoGP, i commissari esaminano l’episodio senza adottare provvedimenti. È questo l’esito riportato dall’organizzatore: il contatto non va trasformato in un’attribuzione di colpa ulteriore rispetto alla decisione sportiva.

Martín riesce anche a passare momentaneamente al comando, prima della risposta di Márquez. Nel finale deve invece difendere il secondo posto da Di Giannantonio: il romano attacca nell’ultimo giro e chiude davanti all’Aprilia. Per l’italiano della VR46 arriva così il secondo gradino del podio.

Bagnaia fuori dalla ripartenza, Bastianini ottavo

La prima partenza viene interrotta dopo l’incidente fra Aldeguer e Bagnaia. The Race riferisce che il pilota Ducati viene portato al centro medico e non disputa la ripartenza. Il risultato sportivo verificato è la sua assenza dalla seconda partenza; questo resoconto non deduce diagnosi o tempi di recupero dall’incidente.

Alle spalle del podio, la cronaca ufficiale colloca Raúl Fernández quarto, Johann Zarco quinto e Pedro Acosta sesto. Completano i nove piloti a punti Ai Ogura, Enea Bastianini e Iker Lecuona. Bastianini è dunque ottavo, mentre Bezzecchi non raccoglie punti nella gara breve.

Il titolo domenica: vittoria di Márquez e zero punti per Martín

The Race indica una sola combinazione capace di assegnare il Mondiale già nel GP del Qatar: Márquez deve vincere e Martín deve restare senza punti. La vittoria di Marc, da sola, non basta. MotoGP precisa che al pilota Aprilia occorre almeno un punto domenica per impedire la chiusura dei giochi in questo appuntamento.

Il margine sale dai 44 punti maturati dopo la vittoria di Márquez nel GP di Malesia ai 49 successivi alla Sprint: cinque punti in più di vantaggio sul diretto inseguitore. Bezzecchi, invece, è matematicamente escluso dalla corsa al titolo, come riporta l’organizzatore.

Per chi segue dall’Italia, il programma ufficiale MotoGP, pubblicato il 4 novembre, prevede domenica 8 novembre il warm up alle 12:40 e la gara alle 17:00, salvo successive variazioni. Il risultato odierno è distinto dalle prime libere del venerdì a Lusail: ora sono cambiati il podio della Sprint e le possibilità di chiudere il campionato.

Fonti e crediti verificabili

Verifica del 7 novembre 2026: resoconto MotoGP e cronaca indipendente The Race per la Sprint; programma MotoGP per gli orari italiani. Le pagine esatte sono collegate nel testo. Le due fotografie Box Repsol sono d’archivio, scattate in Qatar l’8 marzo 2019: mostrano Márquez sulla Honda, non la Ducati o gli episodi del 2026. Originali e licenza CC BY 2.0 sono indicati nelle didascalie.