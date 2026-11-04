Cyclone RT-D16, due scooter a 2.990 euro f.c.: arrivo previsto nel 2027

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Cyclone annuncia per l’Italia due scooter a ruote alte della famiglia RT-D16, con prezzo di 2.990 euro franco concessionario per entrambe le motorizzazioni e arrivo previsto all’inizio del 2027. Il comunicato italiano del 4 novembre, diffuso in occasione di EICMA 2026, descrive una versione 125 e una di cilindrata superiore, indicata nella scheda tecnica come 174 cc. Non è ancora una disponibilità immediata nei saloni.

Per chi cerca un mezzo per gli spostamenti quotidiani, la notizia unisce un prezzo annunciato a una dotazione già definita: pedana piatta, ABS a due canali, controllo di trazione, parabrezza e bauletto. Restano da chiarire il costo effettivo per metterlo su strada e la data di consegna del singolo esemplare.

125 e 174 cc: le differenze dichiarate

Nel comunicato di Cyclone Italia, il modello RT-D16 125 monta un monocilindrico a quattro valvole con distribuzione SOHC e raffreddamento a liquido. La potenza massima è di 9 kW a 8.500 giri/min, con 11 Nm di coppia a 6.000 giri/min.

Per la versione superiore, la scheda riporta un monocilindrico a quattro valvole da 174 cc: eroga 12,5 kW a 8.250 giri/min e 15,5 Nm a 6.500 giri/min. Sono quindi 3,5 kW e 4,5 Nm in più rispetto al 125, calcolati sui valori annunciati dal marchio. Questi numeri non bastano, da soli, a stabilire la differenza nei consumi o nelle prestazioni su strada.

La denominazione richiede attenzione: il comunicato presenta la famiglia come RT-D16, parla di versioni 125 e 175 cc, ma nella riga tecnica del modello maggiore scrive «RD-D16 200». La cilindrata dichiarata in quella stessa riga è 174 cc. Prima di ordinare è quindi utile far precisare nel preventivo il modello esatto; la sigla 200 non va letta come una cilindrata di 200 cc.

Ruote da 16 pollici, pedana piatta e accessori

Cyclone indica ruote da 16 pollici, cerchi in lega con pneumatici tubeless e freni a disco anteriori e posteriori. L’ABS a doppio canale è affiancato dal controllo di trazione. È previsto anche il sistema ESS, che attiva una segnalazione luminosa rapida durante le frenate improvvise per avvisare chi segue.

La dotazione dichiarata comprende luci interamente a LED, display TFT da 5 pollici, telecamera Full HD 1080p e sistema keyless. Parabrezza, paramani e bauletto posteriore sono elencati tra gli elementi di serie. La casa parla inoltre di un vano sottosella capiente, senza indicarne qui il volume: non è possibile ricavarne la compatibilità con uno specifico casco.

Il resoconto di MotorBox aggiornato il 4 novembre conferma motorizzazioni, dotazioni e prezzo annunciato. Sono caratteristiche sulla carta, non una prova della redazione. Anche fra le altre novità del salone conviene distinguere i dati disponibili: per il SYM HD 200 abbiamo descritto motore e dotazioni, segnalando l’assenza di un prezzo italiano nelle fonti consultate.

2.990 euro franco concessionario: cosa manca al preventivo

Il prezzo comunicato da Cyclone è lo stesso per entrambe le versioni: 2.990 euro f.c., cioè franco concessionario. La pagina non dettaglia la componente IVA né un importo finale chiavi in mano. Per confrontare due offerte serve dunque un preventivo scritto che separi prezzo del mezzo, immatricolazione ed eventuali altre spese richieste, senza trasformare il dato annunciato nel costo totale di acquisto.

L’arrivo in concessionaria è previsto per l’inizio del 2027: è la finestra indicata dal marchio, senza un giorno preciso o una promessa di consegna individuale. Il prezzo già dichiarato distingue questa presentazione da progetti per i quali resta aperto il listino, come i nuovi Yamaha NMAX E e XENTER E. La scelta d’acquisto richiederà comunque i documenti commerciali definitivi e una verifica della disponibilità locale.

Fonti e crediti verificabili