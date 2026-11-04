CFMoto 550MT e 550MT-X, due trail da 54 CV: le differenze

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CFMoto ha presentato a EICMA 2026 le nuove 550MT e 550MT-X: stesso bicilindrico da 526 cc e 54 CV dichiarati, ma due impostazioni diverse per viaggio e fuoristrada. Le schede ufficiali del 3 novembre descrivono una 550MT con serbatoio da 23 litri e una MT-X più orientata allo sterrato, con ruote da 21 e 18 pollici. Per chi le sta valutando in Italia, il confronto comincia da sella, capacità del serbatoio e dotazioni; prezzi italiani e calendario delle consegne non sono indicati nelle pagine consultate.

550MT: serbatoio da 23 litri e sella più bassa

Nella presentazione del distributore ufficiale CFMoto France, il motore eroga 40 kW, equivalenti ai 54 CV dichiarati, a 8.500 giri e 52 Nm a 6.000 giri. La sella misura 800 mm da terra e può essere portata a 820 mm; le sospensioni KYB sono completamente regolabili.

La 550MT abbina il serbatoio da 23 litri a uno schermo MMI 2.0 da 8 pollici compatibile con Apple CarPlay. Sono annunciati chiave con Bluetooth e NFC, cruise control, sistema di rilevamento posteriore RDS, ABS in curva e controllo di trazione Bosch. La frizione a comando elettronico è invece proposta come opzione: non va confusa con una dotazione comune a qualsiasi configurazione.

Il dato del serbatoio, da solo, non permette di calcolare l’autonomia. Mancano nelle schede lette un consumo omologato e una misura indipendente su strada: trasformare i 23 litri in un numero di chilometri aggiungerebbe una promessa che le fonti non documentano.

550MT-X: ruote grandi, meno carburante e quote differenti

La scheda ufficiale della 550MT-X conferma gli stessi valori di cilindrata, potenza e coppia, ma cambia la ciclistica. Le ruote misurano 21 pollici davanti e 18 dietro; le sospensioni KYB regolabili offrono 230 mm di escursione anteriore e 220 mm posteriore. La luce a terra dichiarata è di 250 mm.

Il serbatoio scende a 16 litri, sette in meno rispetto alla 550MT. La sella è a 850 mm, abbassabile a 830: anche nella posizione inferiore resta quindi 30 mm sopra la quota minima annunciata per la versione da viaggio. Sono differenze utili da verificare da seduti, prima di scegliere soltanto in base all’aspetto della moto.

Da non perdere Moto connesse, Bosch presenta il nuovo Central Gateway a EICMA

Per la MT-X CFMoto indica 172 kg a secco: non è il peso con carburante e tutti i liquidi, né consente un confronto diretto con una massa in ordine di marcia. La dotazione comprende quickshifter bidirezionale, ABS e controllo di trazione disinseribili, oltre a un display verticale da 6,2 pollici con MotoPlay. CarPlay sulla 550MT e MotoPlay sulla MT-X sono le denominazioni delle rispettive schede, non funzioni da estendere automaticamente all’altra versione.

Patente A2: i 40 kW richiedono un chiarimento

Sia CFMoto France sia la presentazione di Dueruote del 3 novembre descrivono le due moto come accessibili con patente A2, riportando però 40 kW. La Motorizzazione della Valle d’Aosta ricorda che l’A2 consente motocicli fino a 35 kW, con rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e gli ulteriori limiti sulla versione di origine.

I 40 kW annunciati superano dunque il limite di potenza. Nelle pagine dei modelli consultate non è specificata una configurazione italiana da 35 kW: l’indicazione commerciale sull’A2 non basta a confermarne omologazione e disponibilità. Per un acquirente con questa patente, serve la conferma della versione effettivamente acquistabile e dei suoi dati sul documento di circolazione.

Che cosa manca per il mercato italiano

Le schede francesi avvertono che le caratteristiche possono cambiare prima dell’uscita definitiva. Non fissano prezzo, apertura degli ordini o consegna in Italia. La notizia verificata è quindi la presentazione con questi dati dichiarati, senza attribuirle un listino italiano o una disponibilità immediata.

Il tema delle dotazioni da distinguere per versione ricorre anche nel nostro confronto sulle Africa Twin 2027. Per capire la parte meno visibile delle moto connesse, abbiamo inoltre ricostruito il nuovo Central Gateway Bosch: quel componente non è però dichiarato su queste CFMoto nelle schede lette.

Fonti e crediti

Verifica del 4 novembre 2026: CFMoto France, schede 550MT e 550MT-X del 3 novembre; Dueruote, presentazione del 3 novembre; Regione Valle d’Aosta, requisiti A2, pagina aggiornata il 13 giugno 2025 e consultata per il limite vigente. Le fotografie reali sono d’archivio, pubblicate nel luglio 2025: non mostrano le nuove 550, né attestano le dotazioni annunciate. Crediti, originali e licenza nelle didascalie.