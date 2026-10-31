MotoGP, Acosta vince la Sprint a Sepang: Márquez allunga, Bezzecchi terzo

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Pedro Acosta vince la Sprint del GP di Malesia, davanti a Marc Márquez e Marco Bezzecchi. Sabato 31 ottobre a Sepang la KTM precede Ducati e Aprilia in una gara segnata dalla pioggia intermittente e dalla caduta di Álex Márquez, partito dalla pole. Per il pubblico italiano il prossimo appuntamento è domenica 1° novembre: la gara MotoGP scatterà alle 8:00, ora italiana.

Il resoconto ufficiale MotoGP conferma l’ordine del podio. La cronaca di Sky Sport aggiorna anche il confronto mondiale: Marc porta a 19 punti il vantaggio su Jorge Martín, assente dopo il ritiro annunciato questa mattina. La Sprint assegna quindi un margine nuovo al leader, mentre resta ancora da disputare la gara lunga.

Álex cade, Acosta supera Ogura e vince

La partenza aveva premiato Álex Márquez, capace di mantenere il comando. Dietro di lui Ai Ogura aveva guadagnato terreno, mentre Marc era scivolato in quarta posizione. La situazione è cambiata al terzo giro, quando il pilota Gresini è caduto alla curva 14 mentre era in testa: Ogura ha così ereditato la prima posizione.

L’incertezza del meteo ha accompagnato i dieci giri. La bandiera bianca ha consentito ai piloti di rientrare per cambiare moto; secondo la ricostruzione ufficiale, Joan Mir, Franco Morbidelli e Iker Lecuona hanno scelto questa strada alla fine del quarto passaggio. I protagonisti della lotta per la vittoria sono rimasti fuori.

Acosta ha risolto la corsa con il sorpasso su Ogura alla curva 10. Il giapponese ha perso poi terreno anche rispetto a Márquez e Bezzecchi, chiudendo quarto. Per lo spagnolo della KTM è la seconda vittoria nel formato Sprint: Sky ricorda il precedente successo stagionale a Buriram.

Bezzecchi sul podio, Di Giannantonio e Bagnaia dietro Ogura

Il terzo posto di Bezzecchi porta un italiano sul podio del sabato malese. Alle spalle di Ogura arrivano Fabio Di Giannantonio, quinto, e Francesco Bagnaia, sesto. Completano i primi nove Brad Binder, Diogo Moreira ed Enea Bastianini; Johann Zarco chiude decimo. Il riepilogo del campionato registra anche il ritiro di Jack Miller.

Da non perdere MotoGP Sepang, Márquez primo in Practice: Bagnaia passa dalla Q1

Per Bagnaia il risultato arriva dopo un venerdì complicato: la Practice lo aveva costretto a passare dalla Q1. Il piazzamento odierno riguarda però la gara breve e va distinto sia dai tempi delle prove sia dal risultato ancora da scrivere domenica.

Il vantaggio di Márquez e gli orari di domenica

Il secondo posto consente a Marc di sfruttare l’assenza del rivale diretto. Prima della Sprint il margine su Martín era di dieci punti; dopo il traguardo è di diciannove, secondo Sky. Il ritiro di Martín riguarda l’intero fine settimana: l’eventuale ritorno in Qatar resta soggetto a una nuova valutazione.

Per seguire la domenica dall’Italia, il programma ufficiale indica il warm up MotoGP alle 3:40, la Moto3 alle 5:00 e la Moto2 alle 6:15. La classe regina parte alle 8:00; Sky annuncia la diretta sui propri canali e in streaming su NOW. Sono gli orari previsti: eventuali comunicazioni della Direzione Gara restano il riferimento in caso di variazioni.

Fonti e crediti

Resoconto Sprint e programma MotoGP, cronaca Sky Sport: pagine esatte collegate nel testo e consultate il 31 ottobre 2026. Il resoconto ufficiale mostra la data del 30 ottobre, ma descrive la Sprint del 31, come confermano i riferimenti datati incorporati e il calendario. Fotografie d’archivio Box Repsol: fonti originali e licenza nelle didascalie; non documentano la gara del 2026.