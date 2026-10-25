Mobility Expo a Palermo, ultima giornata: ingresso libero e prove auto

Ultima giornata della rassegna all’aperto a Palermo: le informazioni verificate su accesso, programma e prove auto, distinte da listini e consegne.

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Domenica 25 ottobre è l’ultima giornata del Mobility Expo by SM a Palermo: l’esposizione all’aperto di piazza Castelnuovo è a ingresso libero. Per chi vuole vedere da vicino le vetture e parlare con gli espositori, è un’occasione da distinguere dall’arrivo dei modelli in concessionaria: la presenza in piazza non certifica un prezzo italiano, l’apertura degli ordini o una data di consegna.

Il Comune di Palermo conferma la conclusione della manifestazione il 25 ottobre e l’accesso gratuito, anche nelle ore serali. L’aggiornamento dell’organizzatore del 24 ottobre descrive le attività del sabato e indica che le auto resteranno esposte fino alle prime ore di lunedì. Questo riguarda l’esposizione: non equivale a garantire prove su strada e assistenza degli stand durante tutta la notte.

Cosa trovare nell’ultima giornata

La rassegna riunisce auto contemporanee, vetture storiche e iniziative dedicate alla ricerca. La scheda comunale elenca, tra i marchi rappresentati, Fiat, Lancia, Honda, Kia, Mazda, BYD, Chery, Jaecoo, Lepas e Omoda. Il confronto può quindi partire da veicoli e tecnologie differenti, senza leggere il salone come l’annuncio commerciale di un singolo costruttore.

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Per domenica alle 10, Sicilia Motori annuncia un incontro sulla storia dell’automobilismo siciliano attraverso quattro libri del proprio editore Stratos DMP. Il programma culturale affianca la visita alle vetture; gli incontri universitari e la presentazione delle auto storiche descritti nel resoconto del sabato sono invece appuntamenti già svolti, da non confondere con il calendario di oggi.

Prove auto: cosa verificare con gli espositori

L’organizzatore segnala la possibilità di effettuare prove nelle strade vicine alla piazza oppure, successivamente, presso le concessionarie partecipanti. La comunicazione preparatoria del 20 ottobre precisa che le prenotazioni riguardano una selezione di modelli. Non è quindi verificata la disponibilità immediata di ogni vettura esposta.

Prima di organizzare la visita per un test drive, conviene chiedere allo stand quale modello sia effettivamente provabile, dove si svolga la prova e quali siano gli orari e i requisiti richiesti. Sono informazioni da confermare con chi gestisce l’attività, senza dedurle dall’accesso libero alla piazza.

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Anche per un eventuale acquisto vanno tenuti separati esposizione, listino e consegna, come ricordava il nostro approfondimento sui nuovi modelli tra fine 2026 e inizio 2027. Per valutare un’elettrica, alla prova della vettura si aggiunge la verifica della ricarica nei propri percorsi: qui l’approfondimento sulla rete italiana delle colonnine, riferito ai dati di giugno.

La parte universitaria e la sicurezza stradale

L’Università di Palermo, nella nota del 23 ottobre, conferma la partecipazione con orientamento, progetti sulla mobilità e la monoposto Formula Apex. Il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi porta tre propulsori per illustrare l’evoluzione dagli impianti tradizionali alle soluzioni ibride.

La nota universitaria comprende anche attività sulla sicurezza stradale curate dall’ACI. Nel resoconto di sabato, l’organizzatore descrive l’impiego di simulatori e realtà virtuale negli spazi ACI e Polizia Stradale. È un motivo ulteriore per visitare la rassegna oltre alla scelta dell’auto, fermo restando che il programma consultato non assegna a ogni attività un orario domenicale dettagliato.

Fonti e crediti

Verifica del 25 ottobre 2026: scheda evento del Comune, nota UniPa del 23 ottobre, resoconto di Sicilia Motori del 24 ottobre e programma preparatorio del 20 ottobre, collegati nel testo. Le due fotografie sono d’archivio e non documentano questa edizione; autori, originali e licenze sono indicati nelle didascalie.

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