Turismo sostenibile, 266 domande per 109 milioni: cosa cambia

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Il turismo sostenibile italiano entra nella fase dei progetti: per il bando Green Tour sono arrivate 266 domande, a fronte di una dotazione pubblica di 109 milioni di euro. Il Ministero del Turismo ha diffuso il dato il 19 ottobre, dopo la chiusura dello sportello. La misura sostiene interventi di riqualificazione, efficienza energetica e digitalizzazione nelle strutture ricettive.

Il numero segnala l’interesse delle imprese, ma non significa che 266 progetti siano già stati approvati né che i fondi siano stati assegnati. Per chi viaggia non cambia subito il prezzo di una camera o l’accesso a un incentivo: l’effetto possibile è più avanti, se le candidature supereranno la valutazione e i lavori saranno realizzati. Ecco cosa prevede il programma e cosa si può concludere dai dati pubblicati.

Il Sereno, hotel sul lago di Como: immagine d’archivio a illustrazione delle strutture ricettive interessate dai programmi di riqualificazione. Foto: Giulia Notarpietro/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Come funziona il bando Green Tour

Green Tour è una misura nazionale rivolta alle imprese turistiche e, a determinate condizioni, alle società proprietarie delle strutture. Il fondo dispone di 109 milioni: 59 milioni sotto forma di contributi a fondo perduto e 50 milioni come finanziamenti agevolati. La procedura è gestita da Invitalia. Dopo una proroga, le domande si sono chiuse l’8 ottobre; il conteggio comunicato ora dal Ministero fotografa quindi le candidature presentate, non una graduatoria definitiva.

Il programma è pensato per investimenti consistenti: i piani ammissibili vanno da 1 a 15 milioni di euro. La parte prevalente deve riguardare l’efficienza energetica degli immobili o la produzione di energia da fonti rinnovabili. Questi interventi “trainanti” devono rappresentare almeno il 51% della spesa ammissibile. A certe condizioni possono affiancarsi lavori per digitalizzare i servizi, automatizzare impianti, misurare i consumi o migliorare altri aspetti ambientali e gestionali.

Non si tratta dunque di un bonus al viaggiatore, né di un contributo destinato a qualsiasi piccolo intervento di una struttura. L’impresa deve presentare un progetto dentro le soglie previste e rispettare i requisiti dell’avviso. Inoltre, la dotazione combina sovvenzioni e prestiti agevolati: il finanziamento non è tutto a fondo perduto e la quota riconosciuta dipende dalle regole applicabili alla singola domanda.

Che cosa dicono le 266 candidature

La ripartizione pubblicata dal Ministero conta 107 domande da piccole imprese, 56 da medie, 75 da grandi e 28 da microimprese. Piccole e medie aziende sommano quindi 163 candidature, poco più del 61% del totale. Il dato mostra una partecipazione diffusa tra classi d’impresa, pur con una presenza maggiore delle realtà più piccole rispetto alle singole categorie di grandi aziende.

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Hotel Riviera a Carloforte, in Sardegna: fotografia d’archivio di una struttura ricettiva, non collegata alle candidature Green Tour. Foto: trolvag/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

Un ambiente interno dell’hotel Il Sereno a Torno, sul lago di Como. La foto non documenta un progetto candidato al Green Tour. Foto: SARAMAGNI/Giulia Notarpietro/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Il Ministero indica tra gli obiettivi delle candidature il miglioramento strutturale degli immobili, l’efficientamento energetico e l’innovazione digitale. Tuttavia, il comunicato non elenca i progetti, le regioni coinvolte, le strutture candidate né la quantità richiesta da ciascuna. Non è quindi possibile sapere dal dato aggregato se la domanda abbia già superato le risorse disponibili o come si distribuiranno eventuali finanziamenti tra territori e imprese.

Per il settore ricettivo il passaggio successivo è la valutazione delle istanze secondo i criteri del bando. Solo dopo gli esiti si potrà misurare quante candidature diventeranno investimenti e quanta parte dei 109 milioni verrà effettivamente concessa. Anche l’impatto sull’offerta turistica dipenderà dai cantieri: bollette più basse per gli operatori, maggiore efficienza degli impianti o servizi digitali possono migliorare la gestione, ma non si traducono automaticamente in tariffe più convenienti per gli ospiti.

Per i viaggiatori il dato ha per ora un valore di prospettiva. Se i progetti saranno approvati e completati, alcune strutture potrebbero rinnovare impianti, ridurre consumi o aggiornare i servizi; il programma mira anche a rendere l’offerta più sostenibile e distribuita nel corso dell’anno. Ma il comunicato non annuncia sconti, nuove aperture o benefici immediati per chi prenota. Per valutare una singola struttura restano più utili informazioni verificabili sui servizi, sulle certificazioni e sulle pratiche adottate.

Conclusioni finali

Le 266 domande confermano che il bando Green Tour ha raccolto adesioni da imprese di dimensioni diverse. I 109 milioni rappresentano una leva per rinnovare l’offerta ricettiva, con priorità a energia e riqualificazione, ma la notizia non coincide ancora con 266 investimenti approvati. Il dato decisivo sarà l’esito delle valutazioni e, in seguito, la realizzazione dei progetti. Per chi viaggia, il possibile cambiamento è graduale: strutture più efficienti e servizi aggiornati, se le candidature diventeranno interventi concreti.

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