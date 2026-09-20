Malpensa, Terminal 1 XL: cosa cambia per chi vola nel 2027

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Malpensa mette mano al Terminal 1 con il progetto T1XL: non una semplice manutenzione, ma un ampliamento pensato per cambiare il modo in cui i passeggeri extra-Schengen attraversano lo scalo. L’investimento indicato dalle fonti consultate supera i 100 milioni di euro e punta su nuovi spazi, controlli passaporti più capienti, bagagli più rapidi e servizi commerciali aggiuntivi.

Il Terminal 1 di Milano Malpensa visto dalla pista. Credito: Saggittarius A / Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

La notizia interessa soprattutto chi vola da Milano verso destinazioni fuori dall’area Schengen, dalle rotte intercontinentali ai collegamenti per Regno Unito, Balcani, Medio Oriente e Nord Africa. I lavori sono già in corso e il primo effetto visibile è atteso nell’estate 2027, mentre il completamento del nuovo assetto è indicato per il 2028.

Perché il progetto pesa sui viaggiatori

Il cuore dell’intervento è l’ampliamento verso nord del Terminal 1. Il progetto prevede circa 15.000 metri quadrati di nuovi spazi e oltre 28.000 metri quadrati di aree riqualificate. In pratica, Malpensa prova a intervenire sui punti che più spesso generano attese: controllo passaporti, riconsegna bagagli e permanenza nelle aree di imbarco.

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La scelta non è casuale. Malpensa è lo scalo milanese più esposto ai voli internazionali di lungo raggio e alle connessioni extra-Schengen. Quando la domanda cresce, il disagio non si vede solo al gate: si accumula nelle code, nei corridoi, nei controlli documentali e nei nastri bagagli. Un terminal più largo, se gestito bene, può ridurre la pressione nelle fasce di punta.

Il punto più concreto riguarda i controlli passaporti. T1XL annuncia più postazioni manuali, più gate automatici e una riorganizzazione dei flussi. Per chi parte, questo può significare percorsi meno compressi prima dell’area extra-Schengen; per chi arriva, può voler dire un passaggio più ordinato tra sbarco, documenti e ritiro valigie.

Cosa cambia tra bagagli, negozi e sostenibilità

Un altro passaggio decisivo è la sala riconsegna bagagli dedicata ai voli extra-Schengen. Il progetto prevede tre nuovi nastri, portando il totale da cinque a otto, più un nastro per i bagagli fuori misura. È un dettaglio tecnico, ma per i passeggeri è spesso la differenza tra un arrivo fluido e una lunga attesa dopo il volo.

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Passeggeri nell’area check-in di Milano Malpensa. Credito: Daniel Case / Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0.

In partenza è prevista anche una nuova galleria commerciale prima del controllo passaporti e una nuova area di attesa extra-Schengen dopo i controlli, con sedute, monitor, duty free e offerta food & beverage. Non è solo shopping: in un aeroporto internazionale gli spazi di attesa funzionano se permettono di leggere bene le informazioni, muoversi senza ostacoli e raggiungere il gate senza sovrapporsi ai flussi in arrivo.

Il progetto include inoltre obiettivi ambientali e accessibilità. L’ampliamento è progettato secondo schema BREEAM, con impianti fotovoltaici sulle coperture dei parcheggi vicini, soluzioni per il risparmio idrico ed energetico e materiali conformi ai Criteri Ambientali Minimi. Sono previsti percorsi senza barriere e segnaletica più intuitiva, un aspetto cruciale in uno scalo usato anche da famiglie, anziani e passeggeri con mobilità ridotta.

Per il viaggiatore, però, il consiglio resta prudente: durante i cantieri può esserci qualche modifica ai percorsi interni. Prima di partire conviene controllare terminal, banco check-in, tempi di arrivo consigliati dalla compagnia e eventuali aggiornamenti dello scalo, soprattutto per voli extra-Schengen nelle ore di maggiore traffico.

Conclusioni finali

Il Terminal 1 XL è un segnale chiaro: Malpensa vuole reggere più traffico internazionale senza trasformare ogni partenza in una corsa a ostacoli. I numeri sono importanti, ma il vero test arriverà dal 2027, quando si capirà se nuovi spazi, passaporti più rapidi e più nastri bagagli riusciranno a migliorare davvero l’esperienza dei passeggeri. Fino ad allora, chi vola da Malpensa dovrà convivere con un aeroporto in trasformazione: più cantieri oggi, con la promessa di flussi più ordinati domani.

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