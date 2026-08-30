Vacanze a settembre, svolta da 10 milioni: cosa cambia

Vacanze di settembre, 10 milioni di italiani in viaggio: mete, budget, durata dei soggiorni e cosa cambia per partenze e strutture.

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Settembre non è più soltanto il mese dei rientri. Secondo l’Osservatorio Confturismo-Confcommercio con SWG, saranno 10 milioni gli italiani pronti a trascorrere almeno un periodo di vacanza nel mese, con una spesa media indicata in 760 euro. Il dato cambia la lettura dell’estate: una parte consistente dei viaggiatori sposta ferie, weekend lunghi e soggiorni brevi fuori dal picco di agosto.

La notizia pesa perché arriva dopo settimane dominate da traffico, rincari e meteo estremo. Per chi parte, settembre promette temperature più miti e località meno congestionate. Per alberghi, B&B, città d’arte, stabilimenti e trasporti, invece, significa che la stagione non si chiude più con l’ultimo weekend di agosto: la domanda resta viva e va gestita con prezzi, servizi e personale adeguati.

Il numero che allunga l’estate

Il primo dato da guardare è la scala del fenomeno: 10 milioni di italiani in viaggio a settembre. Non si tratta di un semplice residuo delle ferie tradizionali, ma di una scelta sempre più intenzionale. Le partenze si distribuiscono in soggiorni di lunghezza diversa: 2,8 milioni prevedono una vacanza breve, con uno o due pernottamenti, mentre 3 milioni scelgono tre-cinque notti. Il resto punta a una vacanza lunga, di almeno sette pernottamenti.

La fotografia indica un mercato più frammentato. La settimana piena resta importante, ma cresce la domanda di pause più compatte: ponti personali, smart working organizzato con qualche giorno fuori casa, coppie e famiglie senza vincoli scolastici immediati, over 55 che possono evitare le settimane più care. Per il turismo italiano è una svolta silenziosa ma concreta: meno concentrazione in pochi giorni e più lavoro sulle code della stagione.

La costa resta la prima scelta anche nelle vacanze di settembre. Foto: philiTizzani, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 2.0.

Dove vanno gli italiani

La destinazione principale resta il mare, scelto dal 41% dei viaggiatori. Le città d’arte arrivano al 26%, mentre la montagna pesa per il 18%. Il dato più rilevante, per l’economia turistica nazionale, è che il 71% resterà in Italia. Un altro 23% andrà in un Paese europeo e il 6% fuori dall’Europa.

Tra le regioni italiane citate in testa ci sono Toscana, Campania ed Emilia-Romagna. All’estero, la classifica europea vede davanti Spagna, Francia e Grecia. Questo conferma che settembre non cancella la geografia classica delle vacanze estive, ma la ridisegna: meno pressione sui giorni centrali di agosto, più spazio per chi cerca mare ancora caldo, borghi più accessibili, musei meno affollati e tariffe potenzialmente meno aggressive.

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Alberghi, seconde case e B&B

La scelta della struttura dice molto sul tipo di viaggio. Gli alberghi restano al primo posto con il 30%, seguiti dalle seconde case al 25% e dai B&B al 17%. Case in affitto, agriturismi, villaggi e resort completano un quadro molto diverso da quello di una sola vacanza lunga prenotata mesi prima.

Per le strutture ricettive, questo significa dover ragionare su soggiorni più brevi, arrivi scaglionati e clientela con esigenze diverse. Chi parte a settembre spesso guarda a tre cose: prezzo finale, flessibilità di cancellazione e servizi davvero aperti. Il rischio, per alcune località, è promettere una bassa stagione conveniente ma offrire un’esperienza già ridotta: meno corse, ristoranti chiusi, spiagge meno presidiate, musei con orari accorciati. Il vantaggio competitivo sarà di chi tiene insieme convenienza e continuità.

Le città d’arte sono la seconda meta indicata per settembre. Foto: Luca Canepa, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0.

Cosa cambia per chi parte

Per i viaggiatori, settembre può essere il mese giusto ma non va letto come garanzia automatica di risparmio. La spesa media di 760 euro indica un budget significativo. Prima di prenotare conviene confrontare il prezzo totale, non solo la tariffa base: supplementi, parcheggi, bagagli, navette, tassa di soggiorno, assicurazione e condizioni meteo possono cambiare il costo reale.

Un altro punto riguarda il calendario. Il rientro scolastico e la ripresa lavorativa concentrano alcune partenze nei weekend, mentre le località più richieste possono restare care se il meteo è favorevole. Chi ha margine di scelta può spostare arrivo e partenza nei giorni feriali, verificare tratte ferroviarie o aeree prima di bloccare l’alloggio e controllare eventuali scioperi o modifiche operative. La vacanza di settembre funziona soprattutto se costruita con più attenzione alla logistica.

Perché il clima pesa sulle scelte

La lettura di Confturismo mette al centro anche il clima. Dopo estati sempre più calde e irregolari, settembre diventa una finestra più appetibile: meno afa, meno folla, più possibilità di visitare città e aree interne senza affrontare le ore peggiori di luglio e agosto. È un cambiamento che riguarda sia il benessere dei viaggiatori sia la tenuta delle destinazioni.

Se questa tendenza si confermerà, l’Italia turistica dovrà abituarsi a un calendario più lungo. Non basterà riempire agosto: serviranno trasporti, eventi, servizi sanitari territoriali, manutenzione delle spiagge e aperture culturali anche nelle settimane successive. La buona notizia è che distribuire meglio i flussi può alleggerire pressione, code e sovraffollamento. La cattiva è che chi non si organizza rischia di perdere una domanda ormai reale.

Conclusioni finali

La svolta delle vacanze a settembre è concreta: 10 milioni di italiani, spesa media da 760 euro, Italia scelta dal 71% e mare ancora primo motore delle partenze. Non è una coda minore dell’estate, ma un pezzo sempre più stabile della stagione turistica. Per chi viaggia, la convenienza dipenderà da date, servizi e costi nascosti; per le destinazioni, la sfida sarà restare davvero operative quando agosto è finito.

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