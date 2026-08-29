Report cambia conduzione: cosa rischia la Rai dopo Ranucci

La Rai affida Report a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi: cosa cambia dopo Ranucci, tra continuita editoriale, reazioni e credibilita.

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La Rai apre una fase delicata per Report: dalla prossima stagione la conduzione del programma di inchiesta di Rai 3 sara affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. La decisione arriva dopo anni di identificazione quasi totale tra il programma e Sigfrido Ranucci, a cui l’azienda ha indicato tre possibili soluzioni professionali alternative. Il punto non e solo chi andra in video, ma quanto il marchio riuscira a conservare fiducia, identita e capacita investigativa in una transizione gia contestata.

Per il pubblico italiano la notizia pesa per due ragioni. La prima e televisiva: Report non e un titolo qualsiasi del palinsesto, ma uno dei programmi che hanno costruito il genere dell’inchiesta in prima serata. La seconda e editoriale: ogni cambio di conduzione, quando riguarda una trasmissione fondata su fonti, dossier e autonomia della redazione, viene letto anche come segnale sul rapporto tra servizio pubblico, giornalismo investigativo e governance Rai.

La svolta annunciata dalla Rai

Nel comunicato ufficiale, la Rai presenta la scelta come un investimento su due professionalita interne. Presutti viene indicata come giornalista e inviata da anni legata a Report; Piervincenzi come volto con esperienza nel giornalismo televisivo d’inchiesta e di approfondimento, anche per programmi come Nemo e Popolo Sovrano. L’azienda lega il passaggio alla selezione Rai per giornalisti professionisti e alla volonta di rafforzare il lavoro investigativo attraverso nuove figure.

La comunicazione aziendale insiste su indipendenza editoriale, imparzialita e servizio pubblico. Proprio questi elementi rendono pero la transizione piu sensibile: quando un programma vive della credibilita accumulata negli anni, il ricambio non si misura soltanto con i curricula dei conduttori, ma con la percezione di continuita tra chi conduce, chi firma le inchieste e chi decide la linea editoriale.

Perche il caso non e solo televisivo

Il cambio arriva in un clima gia teso. Secondo ANSA, a Ranucci sono state prospettate tre opzioni: un incarico a RaiNews, al Tg3 o un ufficio di corrispondenza. La stessa ricostruzione registra la reazione dura del giornalista e il malumore interno alla redazione del programma. La FNSI ha riportato anche le posizioni degli inviati storici, del Cdr Approfondimento e dell’Usigrai, che chiedono chiarimenti e scelte condivise.

Questo e il rischio principale per la Rai: trasformare un passaggio di palinsesto in una prova di fiducia. Un programma d’inchiesta vive di continuita produttiva, protezione delle fonti, autonomia dei giornalisti e riconoscibilita per il pubblico. Se una parte della squadra percepisce il cambio come imposto, la nuova conduzione parte con un costo reputazionale che non dipende solo dagli ascolti della prima puntata.

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Cosa cambia per pubblico e palinsesto

Per gli spettatori la domanda concreta e semplice: Report restera riconoscibile? La conduzione a due puo rendere il racconto piu corale, valorizzare servizi e competenze diverse, e alleggerire la centralita di un solo volto. Ma per funzionare dovra mostrare rapidamente tre cose: inchieste robuste, autonomia percepibile e capacita di reggere pressioni politiche, aziendali e giudiziarie.

Per la Rai, invece, il tema e piu largo. La sostituzione di Ranucci obbliga il servizio pubblico a spiegare in modo trasparente come intende proteggere un prodotto che ha una storia, una redazione e un pubblico abituato a giudicare anche il metodo. Non basta dire che cambia la conduzione: bisogna dimostrare che non cambia la sostanza del lavoro giornalistico.

C’e poi un effetto di sistema. Nel mercato televisivo frammentato tra streaming, informazione continua e social, i programmi di approfondimento funzionano quando sono percepiti come necessari, non solo come appuntamenti di palinsesto. Un Report indebolito aprirebbe spazio a polemiche e sfiducia; un Report capace di ripartire con indagini solide potrebbe invece confermare che il brand e piu forte del singolo passaggio di testimone.

Le reazioni e il nodo Ranucci

Le reazioni raccontano il punto piu fragile. Milena Gabanelli, che lancio la trasmissione e la guido fino al 2016, ha scelto una formula breve: lunga vita a Report. E una posizione misurata, ma non neutra nel senso televisivo del termine: richiama il valore del programma piu che la singola scelta aziendale.

Ranucci, invece, ha contestato apertamente la decisione. Le sue parole, rilanciate dalle agenzie e dal sindacato, collocano la vicenda sul terreno della liberta di stampa e della meritocrazia interna. Da qui nasce il punto politico-editoriale, pur dentro una notizia di spettacolo e televisione: la Rai dovra evitare che il cambio di volto venga interpretato come ridimensionamento dell’inchiesta.

Conclusioni finali

Il cambio alla guida di Report e una svolta vera per Rai 3 e per il servizio pubblico. Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi hanno profili coerenti con il giornalismo d’inchiesta, ma erediteranno un programma in un momento ad alta tensione. La partita si decidera su autonomia, continuita della redazione e qualita delle prossime inchieste: se questi elementi resteranno solidi, la transizione potra reggere; se diventeranno opachi, il costo per la credibilita Rai sara immediato.

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