Champions, sorteggio duro: cosa rischiano Inter, Roma, Napoli e Como

Il sorteggio Champions 2026/27 consegna incroci pesanti alle italiane: Real e Liverpool per l’Inter, City e Arsenal per il Napoli, battesimo stellare per il Como.

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Il sorteggio della Champions League 2026/27 consegna alle quattro italiane una fase campionato ad alta pressione. L’Inter trova Real Madrid e Liverpool, la Roma incrocia Real, Psg e Manchester United, il Napoli dovrà misurarsi con Manchester City e Arsenal, mentre il Como, al debutto assoluto nella competizione, riceve un battesimo europeo pesantissimo con Psg, Barcellona e United.

La notizia non è solo il fascino degli incroci. Con il nuovo formato a 36 squadre, ogni club gioca otto partite contro otto avversarie diverse, quattro in casa e quattro fuori. Non esiste più il vecchio girone nel quale bastava arrivare secondi: le prime otto della classifica unica vanno direttamente agli ottavi, dalla nona alla ventiquattresima si passa dai playoff, sotto quella linea si esce dall’Europa. Per le italiane, quindi, ogni dettaglio del calendario che UEFA pubblicherà entro sabato può spostare punti, ricavi e gestione delle rose.

San Siro in una sera di partita: lo stadio ospiterà le gare casalinghe europee dell’Inter. Foto: Vincenzo.togni, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Il quadro per le italiane

L’Inter parte dalla prima fascia ma non evita una strada complicata. In casa avrà Liverpool, Club Brugge, Shakhtar Donetsk e Stoccarda; in trasferta Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. Il doppio richiamo Real-Liverpool alza subito il livello tecnico e mediatico, ma il peso vero sarà nelle gare contro avversarie di fascia intermedia: sono quelle in cui perdere punti può costare la top 8.

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La Roma avrà Real Madrid, Sporting CP, Lille e Slovan Bratislava all’Olimpico; fuori casa Psg, Manchester United, Fenerbahce e AEK Atene. È un percorso con trasferte dure e stadi complessi, ma anche con quattro partite casalinghe che possono diventare decisive per tenere la squadra dentro la zona playoff senza dover inseguire a gennaio.

Il Napoli ospiterà Arsenal, Club Brugge, Bodo/Glimt e Viking, mentre giocherà in trasferta contro Manchester City, Porto, Villarreal e Sabah. La doppia sfida virtuale con City e Arsenal rende il cammino più visibile, ma il nodo pratico è l’equilibrio tra viaggi lunghi, rotazioni e campionato: la fase campionato arriva tra settembre e gennaio, proprio mentre la Serie A entra nel tratto più fitto.

Il Como è la storia più nuova: Psg, Manchester United, Lipsia e AEK Atene al Sinigaglia; Barcellona, Real Betis, Feyenoord e Lens in trasferta. Per il club lombardo è un salto di esposizione enorme. Il rischio sportivo è evidente, ma lo è anche l’opportunità: ogni gara interna contro una big diventa un evento nazionale, con effetti su incassi, visibilità e crescita del marchio.

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L’ingresso dello Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, atteso al debutto nella fase campionato di Champions. Foto: Byxelized, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Perché il calendario ora pesa più del sorteggio

Il sorteggio dice chi si affronta, ma non ancora quando. UEFA ha indicato le finestre della fase campionato: si parte tra 8 e 10 settembre 2026, poi si prosegue a ottobre, novembre, dicembre e gennaio, con ultimo turno il 27 gennaio 2027. La sequenza delle partite sarà decisiva quanto i nomi: giocare due big ravvicinate dopo una trasferta lunga in campionato vale molto più di una semplice riga nel calendario.

Per Inter e Roma, abituate a reggere serate europee pesanti, il rischio è arrivare a metà percorso con poco margine se le sfide più dure vengono concentrate subito. Per Napoli e Como il tema è diverso. Gli azzurri dovranno dimostrare di poter alternare intensità europea e continuità domestica. Il Como, invece, dovrà proteggere la propria identità senza trasformare ogni partita in una rincorsa difensiva.

Il formato rende più sottile anche il confine economico. Una qualificazione diretta agli ottavi evita due gare supplementari di playoff e libera energie per il campionato; entrare tra nona e ventiquattresima tiene vivo il percorso ma aggiunge pressione e calendario; uscire subito riduce visibilità e premi. Per questo le partite contro Brugge, Lille, Viking, AEK, Slovan o Lens possono pesare quanto le notti contro Real, Psg e City.

C’è poi un effetto Italia. Quattro club nella fase campionato significano più punti potenziali per il ranking UEFA, più audience e più partite di alto livello nei principali stadi italiani. Ma il sorteggio è severo: per trasformarlo in un vantaggio serve evitare passi falsi nelle gare considerate più abbordabili, perché il sistema della classifica unica punisce le pause.

Il trofeo della UEFA Champions League, simbolo della competizione. Foto: Melon5541, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Conclusioni finali

Il sorteggio Champions 2026/27 non boccia nessuna italiana, ma alza subito la soglia. L’Inter ha il profilo per competere con chiunque, però dovrà fare punti anche lontano da San Siro. La Roma ha un calendario affascinante e rischioso, con trasferte che possono definire la stagione europea. Il Napoli incontra due giganti inglesi e dovrà gestire bene le energie. Il Como si prende il palcoscenico più grande, con un debutto che può accelerare la crescita o esporre i limiti.

La vera svolta arriverà con le date: da lì si capirà se gli incroci saranno una vetrina sostenibile o una salita concentrata. Per ora il segnale è chiaro: la Champions delle italiane parte con fascino, incassi potenziali e un margine d’errore ridotto.

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