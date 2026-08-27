Accise gasolio prorogate: cosa cambia per il pieno

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Il taglio sulle accise del gasolio resta in vita fino al 5 settembre 2026. La proroga decisa dal Consiglio dei ministri evita un rialzo immediato del diesel nel pieno del controesodo e alla vigilia della ripresa di settembre, ma non chiude la partita: il governo annuncia una fase successiva di aiuti più mirati, mentre alla pompa benzina e gasolio restano sopra la soglia psicologica dei due euro.

La misura riguarda il gasolio usato come carburante, non la benzina. Il beneficio indicato è di 17 centesimi al litro, composto da una riduzione di accisa e dal relativo effetto Iva. Per automobilisti, pendolari, imprese di trasporto e filiere che dipendono dalla gomma, la domanda ora è semplice: quanto dura davvero lo sconto e cosa succede dal 6 settembre?

La proroga decisa dal governo

Nel comunicato ufficiale di Palazzo Chigi, il decreto viene presentato come risposta al perdurare dell’aumento dei prodotti energetici. La riduzione già in vigore viene estesa dal 27 agosto al 5 settembre 2026, coprendo quasi tutta la fase finale dei rientri estivi e i primi giorni di ripartenza delle attività.

La scelta non è soltanto fiscale. È anche un segnale sul costo della mobilità quotidiana: chi utilizza un’auto diesel per lavoro, chi percorre molti chilometri e le aziende dell’autotrasporto avrebbero visto scattare subito un rincaro se lo sconto fosse caduto senza continuità. Nel decreto è prevista anche la proroga del credito d’imposta per le imprese di autotrasporto, uno dei settori più esposti al prezzo del carburante.

Rifornimento carburante: lo sconto prorogato riguarda il gasolio, non la benzina. Foto: Tony Webster, Wikimedia Commons, licenza CC BY 2.0.

Quanto pesa sul pieno

Il numero chiave è 17 centesimi al litro. Su un rifornimento da 50 litri, l’effetto teorico vale circa 8,50 euro. Non significa però che ogni automobilista vedrà esattamente quella differenza sullo scontrino: il prezzo finale dipende da quotazioni internazionali, margini, rete stradale o autostradale, modalità self o servito e tempi con cui i listini si aggiornano.

Il dato di contesto resta pesante. La pagina del Mimit sui prezzi medi nazionali indica, all’aggiornamento del 27 agosto 2026, benzina self a 2,016 euro al litro sulla rete stradale e gasolio self a 2,134 euro al litro. In autostrada la benzina self sale a 2,096 euro e il gasolio self a 2,210 euro. È qui che la proroga diventa concreta: contiene una parte del rincaro sul diesel, ma non riporta i prezzi su livelli bassi.

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Perché la benzina resta fuori

Il decreto interviene sul gasolio perché è il carburante più legato alla logistica, ai mezzi commerciali e a molte percorrenze professionali. La benzina resta esclusa dal taglio, quindi chi guida auto a benzina non riceve lo stesso beneficio diretto. È un punto politicamente sensibile, perché la spesa per i rifornimenti riguarda ormai anche famiglie che non hanno alternative immediate all’auto privata.

La distinzione crea un effetto pratico: due automobilisti che fanno lo stesso pieno nello stesso distributore possono subire dinamiche diverse a seconda dell’alimentazione del veicolo. Per le famiglie il consiglio operativo è controllare sempre prezzo self e servito prima di rifornire, confrontare i distributori lungo il tragitto e non dare per scontato che una proroga fiscale compensi automaticamente tutti gli aumenti.

Il nodo dopo il 5 settembre

La parte più importante della notizia riguarda ciò che non è ancora deciso. Le cronache parlamentari e di governo indicano l’intenzione di passare da una proroga generalizzata a strumenti più selettivi, legati al reddito o alle categorie più colpite. È una svolta possibile, ma ancora da tradurre in regole verificabili: platea, soglie, tempi, coperture e modalità di accesso faranno la differenza.

La copertura della proroga viene collegata a maggiori entrate derivanti da un nuovo meccanismo fiscale sugli utili dei grandi gruppi energetici. Questo spiega perché la misura abbia anche acceso lo scontro politico sugli extraprofitti e sui margini delle compagnie. Per chi paga il pieno, però, il punto resta meno ideologico e più immediato: dal 6 settembre il prezzo del diesel potrebbe incorporare di nuovo quei 17 centesimi, salvo un nuovo intervento o una diversa misura mirata.

Palazzo Chigi, sede del Consiglio dei ministri che ha approvato la proroga. Foto: Jordiferrer, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Cosa controllare prima di partire

Per chi è ancora in viaggio o rientra nei prossimi giorni, la regola più utile è leggere il prezzo prima della corsia. In autostrada i valori medi sono più alti, e la differenza tra self e servito può pesare più dello sconto fiscale. Anche pochi centesimi al litro, moltiplicati per un pieno pieno e per più tratte, incidono sul budget familiare.

Le imprese, invece, devono guardare alla continuità del credito d’imposta e alle scadenze successive. Il breve orizzonte temporale della proroga impone prudenza nei preventivi di settembre, soprattutto per trasporti, consegne, turismo su gomma, noleggi e servizi che ribaltano una parte dei costi energetici sui prezzi finali.

Conclusioni finali

La proroga delle accise sul gasolio evita una fiammata immediata, ma non risolve il problema del caro carburanti. Il beneficio è chiaro per il diesel, limitato nel tempo e assente per la benzina. Fino al 5 settembre il governo compra giorni preziosi; dal giorno dopo serviranno regole più stabili, perché famiglie e imprese non possono programmare spostamenti, consegne e costi su proroghe di pochi giorni.

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