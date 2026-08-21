Export italiano in crescita, ma l’energia stringe il saldo: cosa cambia

L’export italiano cresce a giugno, ma il deficit energetico riduce il saldo: i dati Istat, i mercati trainanti e cosa cambia per imprese e consumatori.

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L’export italiano accelera, ma il dato non racconta soltanto una storia di crescita. A giugno le vendite all’estero sono aumentate dell’1,6% rispetto a maggio e del 9,8% su base annua in valore. Tuttavia, il saldo commerciale si è ridotto rispetto a un anno prima, mentre il deficit energetico è diventato più pesante. Per imprese e famiglie il segnale è quindi doppio: la manifattura tiene, ma costi e dipendenza dall’energia continuano a pesare.

Nave portacontainer nel porto di Ancona. Foto: gianni del bufalo/Wikimedia Commons, CC BY 2.0.

Il rimbalzo di giugno e il confronto con l’anno scorso

Secondo il comunicato diffuso dall’Istat, a giugno le esportazioni sono cresciute più delle importazioni su base mensile: +1,6% contro +1,2%. Nel confronto con giugno 2025, l’export è salito del 9,8% in valore e del 5,1% in volume. La differenza tra valore e quantità è importante: una parte dell’aumento dipende dai prezzi e dalla composizione delle vendite, non soltanto da più prodotti spediti.

La spinta più evidente arriva dal mercato europeo. Le esportazioni verso l’area Ue sono aumentate del 6,7% in un mese e del 15,1% su base annua. Fuori dall’Unione, invece, il dato mensile è sceso del 3,6%, anche se nel confronto annuale resta positivo, a +4,1%. Per le aziende italiane questo significa che la domanda europea, almeno nel periodo osservato, ha offerto una sponda più stabile rispetto ai mercati extra Ue.

La cantieristica altera il dato, ma non lo annulla

L’Istat invita a leggere con cautela il risultato: a giugno hanno inciso vendite di elevato impatto nella cantieristica navale. Al netto di queste operazioni, la crescita congiunturale dell’export sarebbe stata più contenuta, pari allo 0,5%, mentre quella annua si sarebbe fermata all’8,7%.

Il correttivo non trasforma il segno positivo in negativo. La crescita resta estesa a quasi tutti i settori, con contributi rilevanti da metalli e prodotti in metallo, prodotti petroliferi raffinati, mezzi di trasporto e autoveicoli. L’unica eccezione indicata dall’Istat è il comparto dei mobili, in calo del 2,2% su base annua.

Germania in testa, Regno Unito in difficoltà

Tra i partner commerciali, la Germania è il Paese che ha fornito il contributo positivo maggiore alla crescita dell’export italiano, con un aumento del 22,9%. Seguono Francia, Paesi Bassi, Svizzera e Spagna. Anche in questo caso, però, l’Istat segnala che il dato tedesco è influenzato da vendite di mezzi di navigazione: senza quelle operazioni, la crescita sarebbe stata del 5,4%.

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Il contributo più negativo arriva invece dal Regno Unito, dove le esportazioni sono diminuite dell’8,5%. È un elemento da seguire perché mostra quanto la dinamica complessiva possa dipendere dalla diversa velocità dei singoli mercati e dalla composizione delle commesse.

Il nodo del saldo commerciale e dell’energia

Portacontainer e gru in un porto italiano. Foto: Tangopaso/Wikimedia Commons, pubblico dominio.

A giugno il saldo commerciale è stato positivo per 4,232 miliardi di euro, ma era di 5,384 miliardi nello stesso mese del 2025. La riduzione dipende soprattutto dal conto dell’energia: il deficit energetico ha raggiunto 5,002 miliardi, contro 3,922 miliardi di un anno prima. Al netto dell’energia, l’avanzo dei prodotti non energetici è rimasto molto ampio, pari a 9,234 miliardi.

Il dato aiuta a distinguere la competitività delle imprese dal costo della bolletta nazionale. Anche con esportazioni in crescita, una maggiore spesa per importare energia può comprimere il saldo complessivo. Per questo la traiettoria dei prezzi energetici e la capacità di ridurre i consumi restano decisive per il commercio estero italiano.

Cosa può cambiare per imprese e consumatori

Nel primo semestre 2026 l’export è cresciuto del 4,5% su base annua, poco sopra l’import, aumentato del 4,3%. L’avanzo commerciale del semestre ha raggiunto 24,5 miliardi, in aumento dai 22,8 miliardi del primo semestre 2025. Sono numeri che sostengono la tenuta del sistema produttivo, ma non autorizzano a ignorare i rischi.

Le imprese dovranno monitorare domanda europea, ordini straordinari e costi energetici. Per i consumatori, l’effetto non è automatico né immediato: un export più forte può sostenere produzione e occupazione, ma prezzi all’import ancora in crescita del 4,9% su base annua possono trasferire pressioni su filiere e listini.

Conclusioni finali

Il dato di giugno consegna all’Italia un segnale favorevole, ma non privo di avvertenze. L’export cresce, l’Europa traina e il primo semestre resta in avanzo. Al tempo stesso, la cantieristica ha gonfiato una parte del risultato e il disavanzo energetico ha ridotto il beneficio sul saldo. La vera prova sarà capire se la crescita resterà diffusa anche nei prossimi mesi, senza dipendere da poche grandi commesse.

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