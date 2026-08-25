Scorsese ai David, la svolta: cosa cambia per il cinema italiano

Martin Scorsese ha accettato la proposta di presidenza onoraria dei David: cosa cambia per governance, prestigio internazionale e cinema italiano.

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Martin Scorsese ha accettato la proposta di assumere la presidenza onoraria dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello. Non è ancora il passaggio formale finale, perché il Consiglio di amministrazione dovrà deliberare la nomina, ma il segnale è già politico e industriale: il più importante premio del cinema italiano prova a legarsi a un nome globale, mentre riorganizza la propria governance e cerca più peso internazionale.

La notizia, confermata dal Ministero della Cultura il 25 agosto 2026, arriva dopo la nomina di Silvia Calandrelli alla presidenza e di Gian Luca Farinelli alla direzione artistica. Per il pubblico può sembrare un incarico simbolico, ma per il settore significa reputazione, relazioni e capacità di far circolare meglio film, autori e iniziative culturali oltre il mercato nazionale.

La decisione e il passaggio ancora necessario

Il punto chiave è questo: Scorsese ha dato la disponibilità, ma la nomina deve essere formalizzata dal CdA della Fondazione. Il comunicato del MiC parla di una proposta avanzata dal ministro Alessandro Giuli, d’intesa con i soci fondatori della Fondazione e con la presidente Calandrelli. La disponibilità del regista apre quindi la strada a un incarico onorario, non operativo nel senso quotidiano, ma con forte valore di indirizzo e rappresentanza.

Il David di Donatello non è soltanto una cerimonia televisiva o una lista di premi annuali. È una piattaforma che misura la visibilità del cinema italiano, premia filiere creative molto diverse e contribuisce a indicare quali film entrano nel dibattito pubblico. Portare Scorsese dentro questa cornice significa usare una figura riconosciuta in tutto il mondo per rafforzare una fase di rilancio.

Lo stesso regista ha legato l’accettazione alla sua storia personale e artistica con l’Italia. Il riferimento alle radici italiane e alla formazione cinematografica costruita anche sui maestri del nostro Paese non è solo biografico: serve a presentare il David come ponte tra memoria, restauro, nuove generazioni e promozione all’estero.

Martin Scorsese alla Berlinale 2024. Foto: Elena Ternovaja, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0.

Cosa cambia per il premio e per il settore

La prima conseguenza riguarda il posizionamento internazionale. Un presidente onorario come Scorsese può rendere più credibili iniziative di retrospettiva, formazione, promozione culturale e dialogo con festival, cineteche e piattaforme globali. Non basta un nome per vendere meglio i film italiani, ma un nome di questo livello può aumentare attenzione e accesso a circuiti dove la concorrenza è altissima.

Da non perdere Massimo Boldi ricoverato: cosa cambia dopo la caduta

La seconda conseguenza riguarda la governance. Il MiC collega la disponibilità di Scorsese a un percorso più ampio: nuova presidenza, nuova direzione artistica e futuro Comitato di indirizzo artistico. In pratica, l’Accademia sta provando a ridefinire non solo chi consegna i premi, ma anche quale funzione culturale vuole avere tra industria, autori, pubblico e istituzioni.

La terza conseguenza è narrativa. In una stagione in cui sale, streaming, festival e produzioni internazionali competono per attenzione, il cinema italiano ha bisogno di raccontarsi fuori dai confini senza apparire chiuso nel proprio passato. Scorsese porta con sé un capitale simbolico particolare: è autore americano, ma ha costruito una parte essenziale del suo immaginario guardando al neorealismo, al cinema d’autore italiano e al lavoro di conservazione della memoria filmica.

Perché il nome di Scorsese pesa davvero

La forza della designazione non sta solo nella fama. Scorsese è associato alla regia, alla cinefilia, al restauro e alla difesa dei patrimoni cinematografici. Questo rende il suo profilo coerente con un premio che deve tenere insieme industria e cultura. Per il David, il rischio sarebbe usare il suo nome come semplice vetrina; l’opportunità, invece, è trasformarlo in un riferimento per progetti continuativi, incontri, archivi, formazione e presenza internazionale.

Per gli autori italiani emergenti il messaggio può essere utile se produce occasioni concrete: maggiore visibilità nei programmi esteri, attenzione a opere prime e seconde, percorsi con scuole e cineteche, valorizzazione dei film che spesso restano confinati in una finestra breve. Per il pubblico, invece, il cambiamento sarà percepibile solo se il David riuscirà a rendere più leggibile l’anno cinematografico, non limitandosi alla notte dei premi.

Statuetta del Premio David di Donatello. Immagine: Bruce The Deus, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Il nodo da seguire adesso

Il passaggio da monitorare è la delibera del CdA. Fino a quel momento si parla di proposta accettata e designazione avviata, non di incarico formalmente completato. È una distinzione importante perché evita di trasformare una notizia istituzionale in un annuncio più definitivo di quanto sia.

Se la nomina sarà formalizzata, il vero banco di prova sarà il programma: quali iniziative, quali tempi, quali rapporti con festival, scuole, cineteche e produzioni. Il nome di Scorsese garantisce attenzione immediata; la qualità del progetto dirà se questa attenzione resterà un titolo di giornata o diventerà una leva stabile per il cinema italiano.

Conclusioni finali

La disponibilità di Martin Scorsese alla presidenza onoraria dei David di Donatello è una notizia forte perché unisce prestigio, identità culturale e riassetto dell’Accademia. Non cambia da sola il mercato del cinema italiano, ma può cambiare il modo in cui il premio si presenta fuori dall’Italia e costruisce relazioni.

La cautela resta necessaria: la nomina deve passare dal CdA e il valore dell’operazione dipenderà dai contenuti. Se al nome seguiranno progetti concreti, il David potrà usare questa svolta per rafforzare promozione internazionale, memoria cinematografica e nuove generazioni. Se resterà solo una cornice onorifica, l’effetto sarà soprattutto reputazionale.

Leggi anche: Venezia aggiunge NAZA: cosa cambia per la Mostra del Cinema

Leggi anche: Perdonanza 2026 all’Aquila, la svolta TV: cosa cambia stasera