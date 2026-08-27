Nepal e Tibet, alluvione: cosa rischiano i turisti italiani

Alluvione tra Nepal e Tibet: morti e dispersi, due italiani stanno bene e la Farnesina verifica 90 presenze. Cosa controllare se si viaggia.

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L’alluvione lampo che ha colpito l’area tra Nepal e Tibet non è più soltanto una catastrofe lontana: riguarda direttamente anche chi viaggia dall’Italia verso l’Himalaya. I bilanci diffusi nelle ultime ore parlano di almeno oltre 150 morti e di centinaia di dispersi, molti dei quali stranieri. La Farnesina ha fatto sapere che sono circa 90 gli italiani registrati nell’area e che due connazionali coinvolti dalla frana risultano in buone condizioni.

La zona più colpita è quella del corridoio montano tra il distretto nepalese di Rasuwa e l’area tibetana di Gyirong, un passaggio sensibile per itinerari di trekking, pellegrinaggi, collegamenti stradali e spostamenti verso Kathmandu. Per chi è già in viaggio, o ha una partenza imminente, il punto non è inseguire mappe e video sui social, ma capire quali verifiche servono prima di muoversi, cambiare rotta o raggiungere un aeroporto.

Ponte sul Lhende Khola al valico Nepal-Cina di Rasuwagadhi, nel distretto di Rasuwa. Foto: Krish Dulal, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0.

Il caso dei turisti italiani

Secondo quanto riportato da ANSA e Sky TG24, l’Unità di Crisi della Farnesina sta incrociando le registrazioni sul portale Dove siamo nel mondo per ricostruire la presenza dei connazionali. Il numero indicato, circa 90 italiani tra Nepal e Tibet, non significa automaticamente persone disperse: segnala però una platea da contattare e assistere, soprattutto in una regione dove frane, ponti interrotti e blackout possono rendere difficili comunicazioni e trasferimenti.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, citato dalle principali agenzie, ha riferito che due italiani coinvolti dalla frana sono in buone condizioni e sono assistiti dalla rete diplomatica. È un’informazione rassicurante, ma non chiude il quadro: i soccorsi locali proseguono, le strade possono restare isolate per ore o giorni e i dati sui dispersi cambiano rapidamente quando squadre di ricerca e autorità turistiche aggiornano gli elenchi.

Per questo, chi si trova in Nepal o in Tibet non dovrebbe spostarsi verso le aree colpite senza indicazioni ufficiali. La priorità è mettersi in contatto con il tour operator, la struttura ricettiva, la compagnia aerea e i canali consolari, comunicando posizione, stato di salute e programma di viaggio. In emergenze di questo tipo anche un itinerario apparentemente lontano può essere condizionato da una sola strada interrotta.

Perché l’alluvione è stata così violenta

Le prime ricostruzioni hanno parlato di terremoto, ma Rai News e AP riportano l’aggiornamento attribuito all’USGS: l’evento sismico inizialmente rilevato sarebbe stato invece legato a un collasso glaciale e a una colata di detriti. In termini pratici, una massa di ghiaccio, roccia e fango può generare un’onda improvvisa lungo le valli fluviali, travolgendo ponti, edifici, strade e mezzi in tempi molto brevi.

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Il rischio maggiore per i viaggiatori non è solo l’acqua alta. In un ambiente himalayano il danno si moltiplica quando una frana blocca un corso d’acqua, quando un ponte viene spazzato via o quando una strada di fondovalle diventa impraticabile. Chi è a valle può trovarsi senza margine per evacuare; chi è a monte può restare bloccato pur essendo fisicamente al sicuro.

Questa dinamica spiega perché i bilanci restano instabili. Nei primi momenti si contano i feriti raggiungibili e i dispersi segnalati da famiglie, guide, hotel e operatori turistici. Solo dopo il ripristino delle comunicazioni si chiarisce quante persone siano davvero irreperibili, quante siano isolate e quante abbiano già lasciato la zona senza riuscire ad avvisare.

Langtang Khola, affluente del Trishuli nel distretto di Rasuwa, Nepal. Foto: Pustam.EGR, Wikimedia Commons, licenza CC BY 4.0.

Cosa controllare se si parte o si è già sul posto

Chi ha un viaggio prenotato verso il Nepal deve prima verificare la scheda Paese di Viaggiare Sicuri, gli aggiornamenti della compagnia aerea e le comunicazioni dell’operatore che organizza il tour. Se l’itinerario include Rasuwa, Langtang, valichi di confine o trasferimenti lunghi su strada, la domanda da fare non è solo se il volo parte: bisogna sapere se le tratte terrestri sono aperte, se le guide locali confermano l’accessibilità e se esistono piani alternativi documentati.

Chi è già nell’area dovrebbe evitare spostamenti non necessari, registrare o aggiornare la propria posizione su Dove siamo nel mondo, mantenere carichi telefono e power bank, conservare copia offline dei documenti e informare una persona in Italia a ogni cambio di programma. Se le comunicazioni cadono, un ultimo messaggio con posizione e destinazione prevista può diventare decisivo.

Per i viaggi organizzati, è essenziale chiedere per iscritto quali servizi vengono cancellati, riprogrammati o sostituiti. Per i viaggi fai da te, conviene non acquistare trasferimenti improvvisati su strade segnalate come interrotte e non affidarsi a indicazioni non confermate. In una crisi di montagna, l’urgenza di rientrare può aumentare il rischio se porta a muoversi mentre frane e piene sono ancora attive.

Valico Nepal-Cina di Rasuwagadhi con il Gyirong Port sullo sfondo, nell’area di confine colpita dalle frane. Foto: Krish Dulal, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0.

Rimborsi, assicurazioni e rientro

La parte economica arriva subito dopo quella di sicurezza. Chi deve modificare un viaggio dovrebbe raccogliere prove: comunicazioni ufficiali, cancellazioni, ricevute di hotel extra, nuovi biglietti, trasporti alternativi e messaggi dell’operatore. Questi documenti servono sia per l’assicurazione viaggio sia per eventuali richieste al tour operator, soprattutto se l’itinerario non può essere svolto per cause oggettive di forza maggiore.

Attenzione però a una distinzione: decidere autonomamente di non partire non equivale sempre a una cancellazione garantita. Se il volo è operativo e l’area dell’itinerario non è formalmente inclusa nelle limitazioni, le condizioni contrattuali possono fare la differenza. Per questo la scelta più prudente è chiedere conferme scritte e attendere indicazioni aggiornate prima di annullare di propria iniziativa.

Per chi deve rientrare dall’area, la priorità è coordinare il percorso con autorità locali e assistenza consolare. Una strada aperta al mattino può richiudersi dopo una frana; un ponte provvisorio può essere riservato ai soccorsi; un aeroporto può restare operativo ma difficile da raggiungere. Il rientro va quindi trattato come una catena, non come un singolo volo.

Conclusioni finali

L’alluvione tra Nepal e Tibet è una notizia forte anche per il pubblico italiano perché coinvolge una regione attraversata da turisti, trekker e gruppi organizzati. Il fatto che due italiani risultino in buone condizioni è importante, ma il quadro resta delicato finché non saranno completate verifiche, soccorsi e riaperture delle vie di comunicazione.

Chi ha un viaggio in programma deve controllare fonti ufficiali, registrare la propria presenza, pretendere aggiornamenti puntuali dall’operatore e non sottovalutare l’impatto delle strade interrotte. In questa fase la decisione migliore non è muoversi in fretta, ma muoversi solo con informazioni verificate.

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