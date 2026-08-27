Nuove auto in arrivo tra fine 2026 e inizio 2027: i modelli più attesi

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Il calendario dell’auto si prepara a diventare particolarmente ricco tra la seconda metà del 2026 e i primi mesi del 2027. Tra nuovi modelli elettrici, SUV compatti e aggiornamenti tecnologici, i costruttori stanno preparando una serie di lanci destinati a cambiare l’offerta disponibile in Europa. Le date possono variare da Paese a Paese: per questo è importante distinguere tra presentazione, apertura degli ordini e consegne effettive.

Volkswagen ID.4 e ID.3 GTI: due novità molto attese

Volkswagen ID.3. Fonte: Caradisiac.

Volkswagen ha indicato il 2026 come anno di arrivo della nuova ID.4, uno dei modelli centrali della famiglia elettrica del marchio tedesco. Per gli automobilisti italiani, il punto da verificare sarà la combinazione tra autonomia, tempi di ricarica, dotazioni e prezzi.

Un’altra novità riguarda la ID.3 GTI, attesa nel primo trimestre del 2027 secondo Volkswagen. Il nome richiama una lunga tradizione sportiva, ma la base tecnica sarà elettrica.

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Mercedes GLA: elettrica e ibrida nel 2027

Mercedes GLA 2026. Fonte: Mercedes-Benz Media.

Mercedes-Benz ha annunciato il lancio della nuova GLA all’inizio del 2027. La gamma dovrebbe comprendere versioni elettriche e una motorizzazione elettrificata con motore termico. Una variante con batteria da 71 kWh arriverà successivamente.

Restano da attendere i dettagli definitivi su prezzi italiani, allestimenti, autonomia omologata e tempi di consegna.

Renault 5 Turbo 3E: consegne dal 2027

Renault 5 Turbo 3E. Fonte: Renault Media.

La Renault 5 Turbo 3E è una serie limitata a 1.980 esemplari, con impostazione sportiva e forte caratterizzazione tecnica. Renault ha comunicato che le consegne sono previste dal 2027. Il modello mostra come l’elettrificazione riguardi anche le vetture ad alte prestazioni.

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Leapmotor B03X e le novità Stellantis

Fiat 500 Hybrid. Fonte: Fiat/Stellantis Media.

Nel segmento dei SUV compatti si segnala la Leapmotor B03X, per la quale in Italia sono già stati aperti gli ordini. Il prezzo di lancio comunicato parte da 19.900 euro. Il modello punta su spazio interno, praticità e dotazioni per l’uso urbano e familiare.

Fiat ha inoltre presentato nuove evoluzioni della gamma, tra cui la 500 Hybrid Cabrio Dolcevita e la 600 Turbo 100. Sono aggiornamenti che affiancano soluzioni ibride e termiche alle proposte elettriche.

Cosa controllare prima di scegliere

Chi sta pensando di cambiare auto dovrebbe verificare data reale di arrivo in concessionaria, prezzo di listino, tempi di consegna e costi di gestione. Un modello presentato nel 2026 può essere ordinabile più tardi e arrivare su strada soltanto nel 2027.

L’offerta sarà più ampia, ma anche più complessa: elettrico, ibrido e termico continueranno a convivere. Il confronto dovrà partire dalle esigenze quotidiane e non soltanto dal design.