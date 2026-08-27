Meta, accordo sui minori: cosa cambia per Facebook e Instagram

Il maxi accordo Meta negli Stati Uniti impone limiti, blocchi notturni e nuove tutele per gli adolescenti su Facebook e Instagram.

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Giovani con smartphone: il caso Meta riapre il tema delle tutele per adolescenti sui social. Foto: Chris Olszewski/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Il maxi accordo raggiunto negli Stati Uniti tra Meta e una coalizione di procuratori generali cambia il modo in cui Facebook e Instagram dovranno trattare gli utenti più giovani. Non è una sentenza di condanna e resta soggetto all’approvazione del tribunale, ma il segnale è forte: per la prima volta una delle grandi piattaforme social accetta, insieme a un pagamento fino a 17,1 miliardi di dollari, una serie di vincoli concreti su tempo d’uso, notifiche, controlli parentali e verifica dell’età.

La notizia riguarda direttamente gli Stati Uniti, ma interessa anche le famiglie italiane perché mette nero su bianco un punto ormai centrale nel dibattito pubblico: la tutela dei minori online non passa più solo dai consigli ai genitori, ma anche da regole tecniche imposte alle piattaforme. Il caso può diventare un precedente per legislatori, autorità di garanzia e aziende digitali anche fuori dal mercato americano.

L’insegna di Meta a Menlo Park, sede dell’azienda proprietaria di Facebook e Instagram. Foto: Nokia621/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Cosa prevede l’accordo

Secondo il comunicato del procuratore generale della California, l’intesa nasce da una causa avviata nel 2023, nella quale a Meta Platforms veniva contestato di aver progettato e distribuito funzioni capaci di favorire un uso compulsivo di Instagram e Facebook da parte di bambini e adolescenti. Le accuse riguardavano anche la raccolta e l’utilizzo dei dati dei minori di 13 anni e la comunicazione al pubblico sui rischi per la sicurezza.

Il pacchetto concordato contiene due piani distinti. Il primo è economico: Meta dovrà pagare agli Stati fino a 17,1 miliardi di dollari nell’arco di dieci anni, con una parte collegata all’eventuale adesione di altre piattaforme a misure simili. Il secondo è operativo: l’azienda dovrà introdurre limiti e controlli che incidono sul funzionamento quotidiano delle app per gli utenti sotto i 18 anni.

Tra le misure indicate ci sono un limite giornaliero di default a due ore, il blocco notturno, notifiche silenziate durante l’orario scolastico, divieto di mostrare il conteggio di like e reazioni ai minori, stop ai filtri che simulano interventi estetici e possibilità di feed non personalizzati. È previsto anche un sistema più robusto di verifica dell’età e un revisore indipendente con accesso alle informazioni necessarie per controllare il rispetto dell’accordo.

Perché conta anche in Italia

Per gli utenti italiani non cambia nulla dall’oggi al domani, perché l’accordo riguarda il contenzioso negli Stati Uniti. Ma il precedente pesa. Le piattaforme globali tendono a standardizzare le funzioni più rilevanti, soprattutto quando le modifiche diventano oggetto di pressione pubblica, giudiziaria o regolatoria. Se un limite d’uso, un blocco notturno o una verifica dell’età diventano lo standard atteso in un grande mercato, è difficile che il dibattito europeo resti fermo.

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Il tema si innesta su una domanda molto concreta per famiglie e scuole: chi decide quanto una piattaforma possa spingere l’attenzione di un adolescente? Fino a oggi la risposta è stata spesso demandata ai singoli genitori, con strumenti di controllo non sempre semplici da attivare. L’accordo sposta parte della responsabilità sull’azienda: le protezioni devono essere impostate di default e non lasciate soltanto alla buona volontà dell’utente.

Questo non elimina il ruolo educativo degli adulti. Al contrario, lo rende più verificabile. Se un’app applica limiti automatici, disattiva notifiche nelle ore sensibili e riduce gli elementi di confronto sociale, il dialogo in famiglia può concentrarsi meno sul divieto e più sull’uso consapevole. Resta però il problema dell’efficacia: i ragazzi usano più servizi, hanno più dispositivi e possono spostarsi rapidamente da un’app all’altra.

Il nodo delle altre piattaforme

Meta ha presentato l’accordo come un nuovo standard di settore e ha chiesto a TikTok e YouTube di adottare misure analoghe. È un passaggio rilevante, ma anche interessato: se solo Facebook e Instagram applicano limiti severi, gli adolescenti possono migrare verso piattaforme concorrenti. Se invece le regole diventano comuni, il controllo diventa più uniforme e meno legato al singolo marchio.

La questione, quindi, non è soltanto quanto pagherà Meta. Il punto vero è se il caso aprirà una stagione di regole comparabili tra servizi diversi: limiti di tempo, blocchi notturni, notifiche scolastiche, verifiche dell’età, trasparenza sugli algoritmi e risposta rapida alle segnalazioni dei minori. Su questo terreno si misurerà la forza reale dell’accordo.

Va ricordato anche un limite essenziale: Meta non ha ammesso responsabilità e il patteggiamento evita una sentenza di merito sulle accuse. Per le famiglie e per i regolatori, questo significa che la vicenda non chiude il dibattito sui danni da uso eccessivo dei social. Lo sposta, però, su un terreno più pratico: quali funzioni devono essere cambiate e chi controlla che il cambiamento avvenga davvero.

Conclusioni finali

L’accordo tra Meta e gli Stati americani non è una bacchetta magica contro la dipendenza da social, ma segna una svolta: le piattaforme non possono più limitarsi a offrire strumenti opzionali e scaricare tutto sulle famiglie. Se le misure saranno approvate e applicate, Facebook e Instagram dovranno incorporare protezioni più rigide per i minori, con controlli esterni e impegni pluriennali.

Per l’Italia l’effetto più importante è culturale e regolatorio. La domanda non è più se i social debbano proteggere gli adolescenti, ma quali obblighi debbano avere e come verificarli. È un segnale che famiglie, scuole e autorità europee difficilmente potranno ignorare.

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