Allerta temporali in 14 regioni: cosa cambia dopo Ferragosto

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L’estate non si spegne di colpo, ma il quadro cambia: dopo giorni di caldo intenso, il Dipartimento della Protezione Civile ha aggiornato il bollettino nazionale indicando allerta gialla per rischio temporali in 14 regioni nella giornata di domenica 16 agosto 2026. Per chi rientra dalle vacanze, si muove in auto o resta in zone interne e montane, il punto non è solo portare l’ombrello: temporali rapidi possono significare strade allagate, sottopassi critici, fulmini, grandinate locali e ritardi nei collegamenti.

Il segnale arriva in pieno post Ferragosto, quando molti spostamenti si sommano a campeggi, escursioni, traghetti, treni regionali e rientri serali. La Protezione Civile non parla di emergenza rossa, ma di criticità ordinaria: è il livello che richiede attenzione perché i fenomeni possono essere localmente intensi, brevi e difficili da prevedere nel dettaglio su ogni comune.

Le regioni coinvolte oggi

Nel bollettino di criticità aggiornato alle 15:33 del 16 agosto, l’allerta gialla per rischio temporali riguarda aree di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. In Calabria compare anche una criticità gialla per rischio idraulico; per Calabria, Sicilia e Trentino Alto Adige è segnalata pure criticità idrogeologica.

La lista non significa che ogni città sarà colpita allo stesso modo. Le zone di allerta sono ambiti territoriali ampi, costruiti sulla base dei bacini e delle caratteristiche del territorio. Per questo chi deve mettersi in viaggio dovrebbe controllare il proprio percorso, non soltanto la regione di partenza o arrivo. Un temporale su una valle, un raccordo o un tratto autostradale può pesare più di una previsione regionale apparentemente generica.

Cosa cambia da lunedì 17 agosto

Il peggioramento non è limitato a una finestra isolata. Per lunedì 17 agosto 2026 la Protezione Civile indica ancora allerta gialla per temporali su numerose aree, con un quadro che include anche Emilia Romagna, Marche e Toscana oltre a diverse regioni già coinvolte oggi. Il bollettino di vigilanza segnala precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati su una fascia molto estesa del Paese.

Anche l’Aeronautica Militare, nelle previsioni per il fine settimana, descrive l’allentamento graduale della morsa del caldo e temporali che dal primo pomeriggio di domenica possono svilupparsi sui monti, sulle Alpi, lungo la dorsale appenninica e nelle zone interne delle isole maggiori. Per la settimana 17-23 agosto viene indicato l’indebolimento del promontorio subtropicale e il passaggio di aria più umida e relativamente più fresca, con precipitazioni sopra la media soprattutto al Centro-Nord.

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I rischi pratici per rientri e spostamenti

La prima regola è non trattare il temporale estivo come semplice pioggia. In pochi minuti possono cambiare visibilità, aderenza dell’asfalto e livello dell’acqua nei punti bassi. I sottopassi sono tra i luoghi più insidiosi: se l’acqua copre la carreggiata, fermarsi e cambiare strada è più sicuro che tentare il passaggio. Lo stesso vale per guadi, strade poderali, parcheggi sotto il livello strada e accessi a campeggi vicini a fossi o torrenti.

Chi viaggia in auto dovrebbe partire con margine, evitare sorpassi inutili durante i rovesci, aumentare la distanza di sicurezza e non sostare sotto alberi isolati o strutture leggere in caso di fulmini e vento. Per treni e traghetti, conviene controllare notifiche del gestore e comunicazioni locali prima di lasciare l’alloggio: spesso il ritardo nasce da un tratto critico, non dall’intera linea.

Casa, spiagge e montagna: cosa controllare

In casa, balconi e terrazzi meritano una verifica rapida: griglie di scarico libere, tende e arredi leggeri messi al riparo, finestre chiuse se si esce per molte ore. Nei condomini, garage e cantine in zone già soggette ad allagamenti vanno monitorati con anticipo, senza aspettare che il temporale sia già sopra il quartiere.

In spiaggia e in montagna il criterio è ancora più semplice: se il cielo cambia rapidamente, se si sentono tuoni o se arrivano raffiche improvvise, bisogna lasciare acqua, crinali, ferrate, sentieri esposti e ombrelloni. I fulmini possono colpire anche quando il nucleo temporalesco sembra non essere ancora arrivato. Per escursioni e gite, le previsioni del mattino non bastano: servono aggiornamenti nel corso della giornata.

Conclusioni finali

L’allerta temporali del 16 agosto non chiude l’estate, ma segna una fase diversa dopo Ferragosto: caldo ancora presente in molte aree, ma atmosfera più instabile e temporali localmente incisivi. Il messaggio utile per i lettori italiani è concreto: prima di partire, guardare bollettini ufficiali, percorso e orari; durante il viaggio, evitare sottopassi allagati, aree esposte e decisioni prese sulla base di video o messaggi non verificati.

Il livello giallo non va drammatizzato, ma nemmeno liquidato. Serve prudenza proporzionata: pochi controlli fatti prima possono evitare code, danni all’auto, rischi in spiaggia o problemi in montagna. Dopo il Ferragosto, la notizia non è soltanto il ritorno dei temporali: è la necessità di muoversi con informazioni aggiornate.

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