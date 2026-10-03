Lampedusa, allarme memoria: cosa rischia l’Europa dopo 13 anni

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Il 3 ottobre non e’ solo una data di calendario: e’ il giorno in cui Lampedusa ricorda il naufragio del 2013, con 368 vittime, e misura quanto l’Europa sia ancora lontana da una risposta stabile sulle rotte del Mediterraneo. Nel tredicesimo anniversario, il Comitato 3 ottobre chiede di trasformare la memoria in scelte concrete: vie legali di accesso alla protezione, ricerca e soccorso in mare, accoglienza rispettosa dei diritti e meno gestione emergenziale.

La notizia forte e’ il tono dell’appello: non basta commemorare. Secondo il Comitato, ricordare i morti mentre si restringono le possibilita’ di arrivare in sicurezza in Europa e’ una contraddizione che pesa su Italia e Unione europea. La ricorrenza diventa cosi’ un test politico e civile: cosa resta della promessa fatta dopo una delle tragedie piu’ gravi del Mediterraneo contemporaneo?

La Porta d’Europa a Lampedusa, monumento dedicato ai migranti morti e dispersi in mare. Foto: Vito Manzari/Wikimedia Commons, CC BY 2.0.

Perche’ il tredicesimo anniversario pesa

Il naufragio del 3 ottobre 2013 resta uno spartiacque per l’opinione pubblica italiana. Quella notte un’imbarcazione carica di persone in fuga si capovolse al largo di Lampedusa: la tragedia porto’ all’istituzione della Giornata nazionale della Memoria e dell’Accoglienza, prevista dalla legge del 2016. Da allora la commemorazione non riguarda solo le vittime di quel singolo disastro, ma tutte le persone morte o disperse nel tentativo di raggiungere un luogo sicuro.

La richiesta rilanciata oggi dal Comitato e’ precisa: aprire canali sicuri, rafforzare il soccorso, garantire accoglienza e superare una logica che interviene solo quando l’emergenza e’ gia’ esplosa. Nel comunicato ripreso da ANSA, l’organizzazione insiste anche sul linguaggio pubblico: parole come “invasione” o “minaccia”, sostiene il Comitato, alimentano paura e divisione anziche’ aiutare a capire un fenomeno complesso.

Il passaggio sulle scuole e’ altrettanto rilevante. La memoria, se resta una cerimonia, perde forza; se entra nell’educazione civica, nella conoscenza delle migrazioni e nel contrasto alla disinformazione, puo’ diventare prevenzione culturale. E’ un punto delicato, perche’ sposta la Giornata dal solo cordoglio alla formazione delle nuove generazioni.

Operatori umanitari e Guardia Costiera al porto di Lampedusa durante un arrivo. Foto: European Commission/Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

I numeri che rendono l’appello urgente

Il contesto del 2026 rende l’appello piu’ netto. L’Organizzazione internazionale per le migrazioni ha segnalato che gli arrivi via mare in Europa sono diminuiti, ma le morti e le sparizioni lungo le rotte marittime sono aumentate. Il dato piu’ duro riguarda proprio la rotta del Mediterraneo centrale, quella verso l’Italia: meno arrivi non significano automaticamente meno rischio, perche’ chi parte puo’ essere costretto a viaggi piu’ lunghi, costosi e pericolosi.

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Questa e’ la frattura che Lampedusa riporta al centro del dibattito: la riduzione degli sbarchi puo’ essere letta come un successo amministrativo, ma non basta a misurare la sicurezza delle persone. Se le morti crescono mentre gli arrivi calano, il punto non e’ solo quanti arrivano, ma quanti non arrivano mai e quante famiglie restano senza un corpo, un nome, una risposta.

Per l’Italia il tema e’ anche operativo. Lampedusa e’ insieme frontiera, luogo di soccorso, comunita’ locale e simbolo europeo. Ogni anniversario riapre la stessa domanda: il sistema riesce a distinguere tra gestione dei confini, protezione delle persone e rispetto della dignita’ dei morti? La risposta non puo’ stare in una sola misura, ma la giornata del 3 ottobre costringe a guardare l’intera catena.

Sbarco notturno a Lampedusa con operatori sanitari e Guardia Costiera. Foto: European Commission/Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

Cosa cambia ora per Italia e Ue

La pressione non riguarda solo Roma. Il Comitato chiama in causa anche l’Unione europea, perche’ le politiche di frontiera, gli accordi con Paesi terzi, il coordinamento dei soccorsi e i canali di ingresso non dipendono da un singolo governo nazionale. Lampedusa, in questo senso, e’ un luogo italiano che racconta una responsabilita’ europea.

Il primo effetto possibile e’ sul dibattito pubblico. La Giornata della Memoria e dell’Accoglienza rimette al centro parole concrete: soccorso, protezione, identificazione, vie legali, accoglienza. Sono termini meno immediati dello scontro politico, ma piu’ utili per valutare se una politica funziona davvero. Il secondo effetto riguarda le istituzioni: ogni anniversario rende piu’ difficile trattare il Mediterraneo come un capitolo laterale dell’agenda europea.

Resta una cautela necessaria. Il tema migratorio e’ divisivo e non si risolve con slogan opposti. Ma proprio per questo il 3 ottobre serve a riportare il discorso su fatti verificabili: una tragedia documentata, una giornata istituita per legge, nuovi dati sulle rotte e un appello pubblico a ridurre le morti. Da qui passa la differenza tra memoria rituale e responsabilita’ politica.

Conclusioni finali

A tredici anni dal naufragio di Lampedusa, il messaggio del Comitato 3 ottobre e’ netto: commemorare non basta se non cambiano i percorsi sicuri, i soccorsi e la qualita’ dell’accoglienza. Per l’Italia e per l’Europa il rischio e’ abituarsi alla memoria senza trasformarla in prevenzione. Il segnale che arriva dall’isola e’ quindi semplice ma scomodo: il Mediterraneo non puo’ essere ricordato solo quando diventa tragedia.

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