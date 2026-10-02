Hormuz, petroliera colpita: cosa rischiano prezzi e rotte

Una petroliera colpita nello Stretto di Hormuz riaccende il rischio su energia, rotte e assicurazioni: perché può pesare anche su prezzi e imprese italiane.

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Una petroliera colpita nello Stretto di Hormuz non è solo una notizia di geopolitica lontana. È un segnale che può arrivare rapidamente anche sulle bollette, sui carburanti, sulle rotte commerciali e sui costi di trasporto. Secondo le ricostruzioni diffuse tra il 1° e il 2 ottobre, una nave cisterna è stata raggiunta da un proiettile non identificato mentre transitava nell’area, con un incendio a bordo e l’equipaggio indicato come al sicuro nelle prime comunicazioni disponibili.

Il punto non è soltanto la singola nave, di cui nelle prime ore non risultavano ancora pubblici tutti i dettagli identificativi. Il punto è il luogo: Hormuz è uno dei colli di bottiglia energetici più sensibili al mondo. Quando lì aumenta il rischio, i mercati guardano subito a tre variabili: premi assicurativi, tempi delle rotte e aspettative sui prezzi di petrolio e gas naturale liquefatto.

Perché l’attacco pesa anche sull’Italia

Lo Stretto di Hormuz collega il Golfo Persico al Golfo dell’Oman e all’Arabia Sea. Non è una rotta qualsiasi: secondo la U.S. Energy Information Administration, nella prima metà del 2025 da Hormuz sono passati in media 20,9 milioni di barili al giorno tra greggio e prodotti petroliferi, pari a circa un quinto dei consumi mondiali di liquidi petroliferi e a un quarto del petrolio scambiato via mare.

Per l’Italia l’effetto non passa necessariamente da una dipendenza diretta e immediata da quella singola nave. Il rischio è più indiretto, ma concreto: se armatori, assicuratori e trader percepiscono la rotta come più pericolosa, il costo del trasporto può salire prima ancora che si verifichi una vera scarsità fisica. È lo stesso meccanismo visto in altre crisi marittime: quando una rotta diventa instabile, il prezzo incorpora prudenza, deviazioni e coperture assicurative.

Unità navali durante un transito nello Stretto di Hormuz. Credito: U.S. Navy via Wikimedia Commons, pubblico dominio.

Cosa si sa sulla petroliera colpita

La segnalazione confermata da fonti marittime parla di un colpo da proiettile sconosciuto contro una petroliera in transito, con incendio a bordo. L’agenzia Bernama, rilanciando Anadolu, cita la United Kingdom Maritime Trade Operations e riferisce che l’organizzazione aveva ricevuto una segnalazione di terze parti alle 17:50 GMT del 1° ottobre. Le prime informazioni indicavano l’equipaggio al sicuro, mentre restavano da chiarire entità dei danni e possibili conseguenze ambientali.

In parallelo, media iraniani citati da Sky TG24 e da agenzie internazionali hanno parlato di una superpetroliera con capacità di 2,5 milioni di barili, colpita a circa otto chilometri dalla costa dell’Oman mentre avrebbe seguito una rotta definita non autorizzata. Sono elementi da trattare con cautela: nelle crisi marittime l’attribuzione dell’attacco, la bandiera della nave e perfino la dinamica esatta richiedono spesso verifiche successive.

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Petroliera in navigazione: il rischio su Hormuz pesa su noli, assicurazioni e rotte energetiche. Credito: ImagePerson via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

I rischi: carburanti, gas e assicurazioni

Il primo canale è il petrolio. Anche senza blocco dello stretto, ogni attacco aumenta il premio di rischio su greggio e prodotti raffinati. Questo può riflettersi sui futures e, con tempi diversi, su benzina, diesel e costi logistici. Il secondo canale è il gas: l’International Energy Agency ricorda che una chiusura di Hormuz avrebbe effetti anche sul commercio globale di GNL, perché Qatar ed Emirati Arabi Uniti rappresentano una quota rilevante delle esportazioni che passano da lì.

Il terzo canale riguarda le assicurazioni marittime. Una nave che attraversa una zona percepita come ostile paga coperture più care, può essere obbligata a scorte, deviazioni o procedure più lente. Questi costi non restano isolati nella contabilità degli armatori: possono arrivare alle raffinerie, ai distributori e infine ai consumatori, soprattutto se gli incidenti si ripetono.

Mappa dello Stretto di Hormuz tra Iran, Oman ed Emirati. Credito: OpenStreetMap contributors via Wikimedia Commons, ODbL/CC BY-SA per la resa cartografica.

Perché non basta guardare il prezzo del giorno

Una fiammata immediata dei prezzi non è l’unico indicatore utile. In casi come questo contano anche il numero di navi in attesa, la disponibilità di rotte alternative, le comunicazioni di sicurezza, gli avvisi agli equipaggi e le decisioni delle compagnie di navigazione. La EIA segnala che esistono pipeline alternative in Arabia Saudita, Emirati e Iran, ma la capacità di bypass non copre integralmente i volumi che passano dallo stretto.

Per questo il rischio non è binario, aperto o chiuso. Può funzionare a gradini: più controlli, più attese, più scorte, meno passaggi, noli più cari. Per famiglie e imprese italiane significa guardare non solo al prezzo alla pompa, ma anche ai costi energetici incorporati in trasporti, produzione e distribuzione.

Conclusioni finali

La petroliera colpita a Hormuz è un avviso, non ancora una prova di crisi fuori controllo. Ma arriva in un punto in cui ogni incidente pesa più del normale. Finché non saranno chiariti autore, nave, danni e impatto ambientale, la lettura più prudente è questa: il rischio per l’Italia non è l’interruzione immediata delle forniture, ma un nuovo aumento dell’incertezza su energia, assicurazioni e rotte. Se gli episodi dovessero moltiplicarsi, il conto potrebbe arrivare prima sui mercati e poi sui prezzi finali.

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