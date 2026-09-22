Scuola senza ghetti, svolta Mattarella: cosa cambia ora

Mattarella richiama una scuola aperta e senza ghetti mentre il governo prepara il tetto agli alunni stranieri: cosa cambia per classi e famiglie.

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Il richiamo di Sergio Mattarella sulla scuola “aperta a tutti” arriva nel momento piu’ delicato del dibattito sul tetto agli alunni stranieri per classe. Non e’ solo una frase da cerimonia: nel discorso di inaugurazione dell’anno scolastico ad Amatrice, il Capo dello Stato ha rimesso al centro il nodo concreto dell’integrazione, della lingua italiana, della sicurezza delle comunita’ e del rischio di trasformare la scuola in un nuovo confine sociale.

Il passaggio pesa perche’ incrocia il provvedimento annunciato dal governo su numero massimo di studenti stranieri, corsi di italiano per i genitori in situazioni di grave difficolta’ linguistica e divieti legati al volto coperto in classe. La domanda, adesso, non e’ soltanto politica: cosa cambierebbe davvero per scuole, famiglie, dirigenti e studenti?

La scuola di Amatrice in un’immagine del progetto di ricostruzione: foto Fo mr, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Il messaggio da Amatrice

Mattarella ha scelto una cornice molto simbolica: l’Istituto Omnicomprensivo “Sergio Marchionne” di Amatrice, nel decimo anniversario del terremoto che colpi’ il Centro Italia. Da li’ ha legato la scuola alla ricostruzione materiale e civile del Paese, parlando di futuro, tecnologie, docenti, violenze, dispersione scolastica e coesione.

Il cuore politico-istituzionale del discorso e’ pero’ nella definizione della scuola come leva di integrazione. Secondo il Presidente, la scuola deve creare legami, conquistare la fiducia delle famiglie, evitare ghetti e barriere, unire invece di lacerare. E il riferimento all’articolo 34 della Costituzione, con la scuola “aperta a tutti”, rende il tema piu’ ampio di una singola misura amministrativa.

Questo non significa negare il problema delle classi dove la barriera linguistica rallenta la didattica. Significa, piuttosto, spostare il baricentro: l’obiettivo non puo’ essere separare, ma far funzionare l’integrazione con strumenti pratici, insegnanti, piani linguistici, collaborazione con i Comuni e regole applicabili.

Il nodo del tetto agli alunni stranieri

La proposta che il governo sta preparando riguarda un tetto agli alunni stranieri nelle classi, con una soglia che nel dibattito pubblico viene ricondotta al 30%. Una soglia simile era gia’ stata indicata in passato, ma il punto vero e’ sempre stato l’applicazione: dove ci sono quartieri con forte concentrazione di famiglie straniere, la scuola non puo’ semplicemente respingere i bambini della zona.

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I presidi lo ripetono da giorni: nella scuola dell’infanzia e primaria, in particolare, le iscrizioni seguono il territorio. Se una classe supera una certa percentuale, servono altre sezioni, trasporti, accordi tra istituti, organici adeguati e un coordinamento degli uffici scolastici. Senza questa rete, il tetto rischia di restare un numero sulla carta o di scaricare sulle famiglie spostamenti complicati.

C’e’ poi una distinzione decisiva: non tutti gli studenti con cittadinanza non italiana hanno lo stesso bisogno linguistico. Molti sono nati o cresciuti in Italia, parlano italiano nella vita quotidiana e vivono la scuola come i loro compagni. La criticita’ piu’ forte riguarda invece gli studenti arrivati da poco, per i quali l’apprendimento della lingua e’ la condizione per partecipare davvero alla classe.

I numeri cambiano la lettura

Secondo i dati ripresi da ANSA, gli studenti con cittadinanza non italiana sono circa 930 mila, oltre l’11% del totale. Ma se si restringe lo sguardo ai casi in cui la barriera linguistica e’ piu’ probabile, cioe’ agli alunni stranieri nati all’estero e inseriti in classi sopra soglia, la quota delle situazioni critiche scende fino allo 0,6% su scala nazionale.

Questo dato non cancella le difficolta’ delle scuole che vivono concentrazioni molto alte. Anzi, le rende piu’ visibili: il problema e’ spesso localizzato, urbano, legato ai quartieri, al mercato delle case, alla mobilita’ e alla disponibilita’ di servizi. Per questo una risposta uguale ovunque rischia di non intercettare le situazioni vere.

Il punto operativo diventa quindi capire quali classi abbiano bisogno di sostegno linguistico, quali scuole siano sotto pressione, quante ore di italiano L2 siano disponibili, e come evitare che la distribuzione degli studenti produca nuovi squilibri. Un tetto puo’ funzionare solo se accompagnato da risorse e da una mappa precisa dei bisogni.

Sergio Mattarella con studenti a Scandicci: foto Presidenza della Repubblica, Wikimedia Commons, attribuzione.

Cosa cambia per famiglie e scuole

Per le famiglie straniere la prima conseguenza potrebbe essere una maggiore attenzione all’apprendimento dell’italiano, anche fuori dall’orario scolastico. Se il provvedimento confermera’ l’obbligo di corsi per i genitori in casi di grave difficolta’ di inserimento, la relazione scuola-famiglia diventera’ parte della misura, non un dettaglio.

Per i dirigenti scolastici, invece, il cambiamento piu’ delicato riguarda l’organizzazione: classi, sezioni, trasferimenti, richieste agli uffici territoriali e dialogo con i Comuni. Dove le scuole sono gia’ piene, una norma rigida senza personale e spazi rischia di creare contenziosi e soluzioni improvvisate.

Per gli studenti italiani e stranieri, il punto essenziale resta la qualita’ della classe. Una presenza equilibrata puo’ aiutare la didattica, ma l’inclusione non nasce automaticamente da una percentuale. Nasce da insegnanti sostenuti, mediatori quando servono, laboratori linguistici, contrasto alla dispersione e capacita’ di non lasciare soli i bambini appena arrivati.

Il segnale politico-istituzionale

Il richiamo di Mattarella non blocca il governo, ma fissa un criterio: ogni intervento sulla scuola deve essere misurato sulla sua capacita’ di produrre coesione sociale. Se una regola riduce le difficolta’ linguistiche e rafforza la classe, puo’ avere senso. Se produce esclusione o separazione di fatto, entra in tensione con la funzione costituzionale della scuola.

La partita, quindi, si giochera’ nei dettagli del testo e nella sua attuazione. Sara’ decisivo capire chi verra’ contato nel tetto, se si distinguera’ tra cittadinanza e bisogno linguistico, quali deroghe saranno previste, quali risorse arriveranno alle scuole e quale ruolo avranno Comuni e uffici scolastici regionali.

Conclusioni finali

La svolta non e’ una frase contro qualcuno, ma un avvertimento istituzionale: la scuola puo’ affrontare le difficolta’ dell’integrazione solo se resta un luogo comune, non una somma di recinti. Il tetto agli alunni stranieri sara’ giudicato su questo: non sul titolo, ma sulla capacita’ di aiutare chi non conosce ancora bene l’italiano senza trasformare la diversita’ in distanza.

Per famiglie e dirigenti, il cambiamento da seguire e’ molto concreto: criteri di distribuzione, risorse per l’italiano, gestione dei quartieri ad alta concentrazione e garanzie per i bambini gia’ inseriti. La scuola “senza ghetti” evocata da Mattarella, alla fine, si misurera’ nelle classi di ogni giorno.

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