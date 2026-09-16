Social vietati under 13: cosa cambia per famiglie e app

La Commissione Ue prepara l'Eu Kids Act: stop ai social sotto i 13 anni, mini-account supervisionati fino ai 15 e più obblighi per piattaforme e app.

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

La stretta europea sui minori online non è più solo un principio: Ursula von der Leyen ha annunciato un Eu Kids Act che punta a vietare i social media ai bambini sotto i 13 anni e a limitare gli account personali fino ai 15 anni. Per famiglie, scuole e piattaforme digitali significa una svolta concreta: meno deleghe agli algoritmi, più verifica dell’età e più responsabilità in capo ai servizi che trattengono i ragazzi davanti allo schermo.

Il passaggio è arrivato nel discorso sullo Stato dell’Unione al Parlamento europeo. Bruxelles vuole un modello comune, perché le regole nazionali da sole rischiano di creare confusione: un minore italiano usa le stesse app, gli stessi videogiochi e gli stessi chatbot di un coetaneo francese, tedesco o spagnolo. La novità, se tradotta in legge, sposterebbe il tema dalla semplice raccomandazione educativa a un obbligo per le piattaforme.

Ursula von der Leyen al Parlamento europeo: la Commissione annuncia una stretta sui minori online. Foto: Dati Bendo/European Commission Audiovisual Service via Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

Che cosa prevede l’Eu Kids Act

Il punto più immediato è la soglia: niente utilizzo dei social media per i minori di 13 anni. Tra i 13 e i 15 anni, invece, l’accesso dovrebbe passare da mini-account creati e supervisionati dai genitori, con funzioni ridotte e limiti di tempo. Non è quindi un “via libera” automatico, ma un percorso graduale in cui l’età decide il livello di protezione.

Leggi anche Treno deragliato in Francia: cosa rischia la sicurezza europea

La Commissione lega questa impostazione alla verifica dell’età. L’app europea già presentata per dimostrare l’età online dovrebbe servire a evitare due rischi opposti: chiedere documenti sensibili a ogni sito, oppure lasciare che basti una data di nascita inventata. È qui che la partita diventa tecnica e politica insieme, perché la protezione dei minori deve convivere con la tutela della privacy degli utenti.

Bambini davanti a uno smartphone: il nuovo intervento Ue punta a regole più severe per l’accesso dei minori alle piattaforme. Foto: Chris Olszewski/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Cosa cambia per genitori e piattaforme

Per i genitori il cambiamento sarebbe pratico: non basterebbe più “decidere in casa” se aprire un profilo, perché le app dovrebbero riconoscere l’età e adattare le funzioni. La supervisione familiare resterebbe centrale, ma dentro un quadro comune: account limitati, tempi controllati, minore esposizione a raccomandazioni spinte e maggiore attenzione alle funzioni considerate dipendenti.

Per le aziende digitali, invece, il messaggio è ancora più diretto. Social network, piattaforme video, videogiochi con componenti social e chatbot dovrebbero dimostrare di essere ambienti adatti all’età. Questo può significare filtri più rigidi, default più protettivi, meno notifiche aggressive, limiti all’interazione con adulti sconosciuti e strumenti più chiari per segnalare contenuti o contatti rischiosi.

Da non perdere Addio a Emma Bonino: cosa cambia per diritti e politica

Il nodo sarà l’applicazione. Le grandi piattaforme hanno già sistemi di moderazione, parental control e limiti dichiarati, ma spesso l’esperienza reale dipende da procedure opache e aggirabili. Una norma europea avrebbe più forza se collegata al Digital Services Act, che già impone obblighi ai grandi intermediari online. Resta però da capire quanto saranno rapide le verifiche, quali sanzioni scatteranno e come verranno gestiti i servizi extra-Ue.

Perché la svolta riguarda anche l’Italia

Bambini con smartphone in un contesto pubblico: la proposta Ue punta a rendere meno aggirabili età minima e supervisione. Foto: Biswarup Ganguly/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Per il pubblico italiano la questione non è astratta. Il dibattito sull’età digitale attraversa scuole, famiglie e pediatri: smartphone sempre più precoci, gruppi classe che migrano sulle chat, video brevi che catturano attenzione, giochi online che diventano reti sociali parallele. Una soglia europea renderebbe più facile spiegare che non si tratta di una scelta punitiva verso i ragazzi, ma di una protezione proporzionata allo sviluppo.

La misura non risolve tutto. Un divieto sotto i 13 anni può ridurre l’accesso formale, ma non elimina telefoni condivisi, profili falsi, account aperti dagli adulti o contenuti visti fuori dalle piattaforme principali. Per questo il valore della proposta sta anche nel cambio di responsabilità: meno peso sulle singole famiglie, più pressione su chi costruisce prodotti digitali pensati per trattenere attenzione e raccogliere dati.

Il percorso legislativo non sarà immediato. Serviranno una proposta formale, il confronto con Parlamento e Consiglio, e poi tempi di attuazione. Ma l’annuncio fissa una direzione: l’Unione europea vuole trattare la sicurezza online dei minori come una questione di mercato, salute pubblica e diritti, non solo come una scelta privata tra genitori e figli.

Conclusioni finali

La promessa dell’Eu Kids Act è semplice da capire e difficile da realizzare: bloccare i social sotto i 13 anni, limitare gli account fino ai 15 e imporre alle piattaforme ambienti più sicuri. Se il testo manterrà questa linea, famiglie e app dovranno prepararsi a un cambio di abitudini: meno autocertificazioni fragili, più controlli sull’età e più responsabilità industriale sulle funzioni che catturano i minori.

Leggi anche: Meta, accordo sui minori: cosa cambia per Facebook e Instagram

Leggi anche: Appalti UE, svolta Buy European: cosa cambia per le imprese