Poste-TIM al 66,6%: cosa cambia per azionisti e mercato

Poste arriva al 66,627% di TIM e riapre l'OPAS dal 21 al 25 settembre: cosa cambia per azionisti, mercato e controllo del gruppo.

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

La scalata di Poste Italiane su TIM entra nella fase decisiva. Dopo la chiusura del primo periodo di adesione, Poste ha comunicato di poter arrivare a circa il 66,627% del capitale sociale di TIM, contando sia le azioni gia’ possedute sia quelle portate in adesione all’OPAS. La partita, pero’, non e’ finita: dal 21 al 25 settembre 2026 si apre una nuova finestra per gli azionisti rimasti fuori.

Per il mercato e per i piccoli soci cambia soprattutto il calendario. Chi ha aderito nella prima fase attende pagamento e trasferimento delle azioni; chi non ha aderito avra’ pochi giorni per decidere se entrare nella stessa combinazione di contanti e azioni Poste. Il punto centrale non e’ piu’ soltanto il prezzo dell’offerta, ma il peso industriale di un’operazione che puo’ ridisegnare il controllo della principale societa’ italiana delle telecomunicazioni.

La soglia raggiunta e la nuova finestra

Secondo la comunicazione diffusa da Poste, nella prima fase sono state portate in adesione 993.608.722 azioni TIM, pari a circa il 46,523% del capitale dell’emittente e al 58,230% delle azioni oggetto dell’offerta. Sommate alla partecipazione gia’ detenuta da Poste, pari a circa il 20,104%, queste adesioni portano il gruppo a una quota complessiva indicata in circa 66,627%.

La riapertura dei termini e’ il passaggio pratico che ora conta di piu’. Per cinque sedute di Borsa aperta, dal 21 al 25 settembre, gli azionisti TIM che non hanno consegnato i titoli nella prima finestra potranno ancora aderire. Il pagamento per chi entrera’ in questa seconda fase e’ indicato per il 2 ottobre 2026, con lo stesso corrispettivo unitario incrementato.

Sede Telecom Italia in Corso d’Italia a Roma. Foto: Carlo Dani/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0.

Il risultato provvisorio e’ rilevante per due ragioni. La prima e’ finanziaria: Poste si avvicina a un controllo ampio, dopo il rilancio che ha aumentato la componente in denaro dell’offerta. La seconda e’ industriale: il nuovo assetto puo’ aprire una fase di integrazione tra servizi postali, pagamenti, distribuzione, assicurazioni, piattaforme digitali e telecomunicazioni. E’ qui che la vicenda esce dal perimetro degli specialisti di Borsa e diventa una notizia economica nazionale.

Per gli azionisti TIM rimasti fuori, la decisione resta delicata. Aderire significa accettare una proposta mista, con una parte cash e una parte in azioni Poste. Non aderire significa restare soci di una TIM con un azionista di controllo molto piu’ forte e con un flottante potenzialmente piu’ ridotto. La liquidita’ del titolo, la governance e gli scenari futuri dipenderanno dalla quota finale raggiunta al termine della riapertura.

Da non perdere Intesa-MPS, via libera al capitale: cosa cambia per le banche

Cosa rischiano mercato e piccoli soci

Il primo effetto riguarda la negoziabilita’ del titolo TIM. Quando un’offerta concentra molte azioni in mano a un unico soggetto, il mercato guarda alla parte residua disponibile per gli scambi. Un flottante piu’ sottile puo’ rendere il titolo meno liquido e piu’ esposto a movimenti tecnici, anche prima di eventuali decisioni successive su riassetti, governance o quotazione.

Il secondo nodo riguarda il valore della componente azionaria. La proposta non e’ un semplice pagamento interamente in contanti: chi aderisce riceve anche azioni Poste, quindi sposta una parte dell’esposizione da TIM al nuovo perimetro controllato da Poste. Per un piccolo risparmiatore questo vuol dire valutare non soltanto il premio immediato, ma anche le prospettive del gruppo acquirente e la capacita’ di trasformare l’operazione in sinergie reali.

Palazzo di Poste Italiane all’EUR di Roma visto dal laghetto. Foto: Blackcat/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0 it.

Dal lato industriale, Poste presenta l’operazione come un progetto di scala nazionale. L’amministratore delegato Matteo Del Fante ha indicato l’obiettivo di un controllo ampio e di successive attivita’ di integrazione, mentre il gruppo insiste sulla possibilita’ di competere con grandi operatori internazionali. Questa prospettiva, pero’, dovra’ essere misurata su dossier concreti: investimenti, rete commerciale, servizi digitali, occupazione, qualita’ della rete e rapporto con i clienti.

Il tema non e’ secondario per famiglie e imprese. TIM resta un’infrastruttura essenziale per connettivita’, telefonia, cloud, sicurezza e servizi alle aziende. Un cambio di controllo cosi’ marcato puo’ produrre economie di scala e nuovi servizi, ma anche imporre scelte difficili su organizzazione, costi e priorita’ industriali. La promessa delle sinergie dovra’ quindi tradursi in benefici verificabili, non solo in una maggiore dimensione societaria.

La riapertura dal 21 al 25 settembre sara’ anche un test di fiducia. Se entreranno nuove adesioni, Poste potra’ rafforzare ulteriormente la presa su TIM e presentarsi alla fase successiva con un mandato piu’ netto. Se invece la seconda finestra muovera’ poco, il controllo sara’ comunque forte, ma il mercato restera’ attento ai passaggi successivi e alle condizioni con cui verra’ gestita la minoranza rimasta.

Conclusioni finali

La novita’ non e’ solo il numero 66,627%, ma cio’ che quel numero apre. Poste-TIM diventa ora una partita di controllo, integrazione e fiducia degli azionisti. Per chi possiede titoli TIM, la finestra del 21-25 settembre e’ l’ultima occasione ordinata per valutare l’offerta aggiornata. Per il Paese, il nodo sara’ capire se un gruppo piu’ grande sapra’ migliorare reti e servizi o se la complessita’ dell’integrazione pesera’ sui tempi della svolta.

Leggi anche: Poste rilancia su TIM: cosa cambia per azionisti e mercato

Leggi anche: Rating Italia BBB+: cosa cambia per debito, spread e manovra