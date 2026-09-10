Appalti UE, svolta Buy European: cosa cambia per le imprese

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

La Commissione europea mette sul tavolo una riforma che puo pesare su cantieri, forniture sanitarie, trasporti, energia, digitale e servizi pubblici: il nuovo Public Procurement Act punta a riscrivere le regole degli appalti pubblici UE e introduce criteri di preferenza europea. Per le imprese italiane non e un dettaglio tecnico: significa gare meno dominate dal prezzo piu basso, piu spazio a qualita, sicurezza delle forniture e filiere europee, ma anche nuove verifiche per chi lavora con Comuni, Regioni, aziende sanitarie e partecipate.

La proposta, pubblicata il 9 settembre 2026, deve ancora passare da Parlamento europeo e Consiglio. Non cambia quindi le gare da domani mattina. Il segnale politico, pero, e forte: Bruxelles vuole usare una quota enorme di spesa pubblica come leva industriale, in un mercato che secondo le stime riprese dalla stampa internazionale vale circa 2.600 miliardi di euro l’anno nell’Unione.

Il Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea. Foto: EmDee, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Perche la riforma conta

Il punto centrale e superare l’idea che l’acquirente pubblico debba scegliere quasi sempre l’offerta piu economica. La Commissione parla di regole piu semplici, digitalizzazione e maggiore capacita di integrare criteri ambientali, sociali, di innovazione, sicurezza e resilienza. Tradotto per l’Italia: una gara per autobus, lavori pubblici, software, dispositivi medici o servizi essenziali potrebbe dare piu peso alla solidita della filiera, alla manutenzione, alla qualita del lavoro e alla continuita della fornitura.

Un cantiere infrastrutturale lungo il canale Dortmund-Ems, contesto tipico degli appalti pubblici per opere e trasporti. Foto: Dietmar Rabich, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

La novita piu delicata e la preferenza europea. Il testo apre alla possibilita di trattare diversamente offerte provenienti da Paesi terzi che non garantiscono reciprocita negli appalti o non rispettano regole internazionali comparabili. Non e una quota rigida di “made in Europe”, ma una base giuridica per dire che prezzo basso e sussidi esteri non possono essere l’unico criterio quando sono in gioco infrastrutture, tecnologie o servizi strategici.

Cosa cambia per imprese e Comuni

Per le imprese italiane la svolta puo essere un’opportunita, ma non gratis. Chi produce in Europa, investe in tracciabilita, certificazioni, sicurezza informatica, sostenibilita o formazione potra provare a trasformare questi elementi in punteggio di gara. Chi compete solo sul ribasso rischia invece di trovare bandi piu esigenti e documentazione piu articolata.

Per le amministrazioni pubbliche il cambiamento e doppio. Da un lato Bruxelles promette semplificazione, con un unico regolamento che dovrebbe sostituire l’attuale mosaico di direttive e norme settoriali. Dall’altro aumenta la responsabilita politica delle stazioni appaltanti: scegliere un prodotto extraeuropeo perche costa meno potrebbe restare possibile, ma diventerebbe una decisione da motivare meglio, soprattutto nei settori esposti a dipendenze strategiche.

Il passaggio piu concreto sara nei criteri di aggiudicazione. Se la qualita diventa una quota minima o comunque un parametro piu visibile, le piccole e medie imprese dovranno prepararsi con dossier tecnici piu solidi: catena dei subfornitori, tempi di consegna, assistenza post-vendita, impatto ambientale, sicurezza dei dati, condizioni di lavoro. Per molti operatori e un costo iniziale, ma puo ridurre la concorrenza di offerte aggressive e poco sostenibili nel medio periodo.

I rischi della preferenza europea

La riforma non e priva di rischi. Il primo e l’aumento dei costi per la pubblica amministrazione: se si riduce il peso del prezzo, alcune gare potrebbero chiudersi con offerte piu care. Il secondo e la discrezionalita. Piu criteri qualitativi significano piu spazio alla valutazione tecnica, e quindi servono controlli, trasparenza e competenze per evitare favoritismi o contenziosi.

C’e anche un rischio commerciale. Una preferenza europea troppo spinta puo irritare partner come la Cina e alimentare nuove tensioni su forniture, materie prime e accesso ai mercati esteri. Per questo la proposta distingue i Paesi con accordi di reciprocita da quelli che non aprono davvero i propri appalti alle imprese europee. Il nodo sara trovare un equilibrio tra autonomia industriale e concorrenza.

Per l’Italia, il tema incrocia PNRR, sanita, trasporto pubblico locale, edilizia scolastica, energia e digitale. Sono settori dove i bandi valgono miliardi e dove ritardi, ricorsi o forniture fragili possono bloccare servizi essenziali. La riforma puo aiutare le filiere europee, ma solo se le stazioni appaltanti avranno strumenti semplici e tempi compatibili con i progetti.

Conclusioni finali

La proposta sugli appalti UE non e ancora legge, ma indica una direzione netta: meno gare decise soltanto dal prezzo e piu peso a qualita, sicurezza, filiere e reciprocita. Per le imprese italiane preparate puo aprirsi uno spazio competitivo; per chi vive di ribassi, il terreno diventa piu difficile.

La vera partita sara nell’attuazione. Se la semplificazione funzionera, il Public Procurement Act potra rendere gli appalti uno strumento industriale. Se invece aumenteranno burocrazia e discrezionalita, il rischio e trasformare la preferenza europea in nuovi costi e contenziosi.

Leggi anche: PNRR, via libera Ue alla revisione: cosa cambia per l’Italia

Leggi anche: Ex Ilva, 2.500 licenziamenti: cosa rischia Taranto adesso