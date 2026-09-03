El Nino si rafforza: cosa rischia l’Italia verso il 2027

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Il nuovo avviso dell’Organizzazione meteorologica mondiale cambia il tono della stagione climatica: El Nino e’ ormai stabilito, continuera’ a rafforzarsi nei prossimi mesi e, secondo le previsioni coordinate dalla WMO, ha una probabilita’ quasi totale di restare attivo fino a febbraio 2027. Non e’ una previsione meteo locale, ma un segnale globale che puo’ spostare piogge, temperature e rischio di eventi estremi anche a migliaia di chilometri dal Pacifico tropicale.

Per l’Italia il punto non e’ aspettarsi automaticamente lo stesso impatto in ogni regione. La stessa WMO ricorda che un El Nino molto forte non produce effetti identici ovunque. Ma un fenomeno di questa intensita’ arriva mentre il Mediterraneo e’ gia’ esposto a estati piu’ calde, mare piu’ caldo, stress idrico, incendi, temporali violenti e consumi energetici elevati. La notizia, quindi, non riguarda solo climatologi e agricoltori: pesa anche su famiglie, trasporti, bollette, filiere alimentari e protezione civile.

Anomalie di altezza del mare nel Pacifico l'8 giugno 2026, segnale dell'avvio di El Nino. Credito: NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin, dati Sentinel-6; pubblico dominio NASA.

Il segnale arrivato dalla WMO

Il comunicato pubblicato a Ginevra il 3 settembre 2026 indica che le acque del Pacifico tropicale centrale e orientale sono gia’ molto piu’ calde della norma. L’indice Nino 3.4, usato per misurare l’anomalia della temperatura superficiale del mare, e’ passato da una media di +1,5 gradi nel periodo maggio-luglio a +2,0 gradi in luglio; tra fine luglio e meta’ agosto i valori settimanali sono saliti ancora, in un intervallo indicato dalla WMO tra circa +2,2 e +2,6 gradi.

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Il dato piu’ preoccupante non e’ solo quello di superficie. La WMO segnala calore eccezionale anche sotto il livello del mare, con anomalie subsuperficiali superiori in alcuni punti a 8 gradi tra luglio e inizio agosto. Questo serbatoio di calore rende piu’ credibile la previsione di un ulteriore rafforzamento prima del picco atteso verso la fine del 2026.

La valutazione e’ coerente con il Climate Prediction Center della NOAA, che nel suo ultimo bollettino ENSO indicava una probabilita’ superiore al 90% di un evento molto forte nell’autunno-inverno dell’emisfero nord 2026-27. La NOAA stimava inoltre, per ottobre-dicembre 2026, una possibilita’ significativa che l’evento superi la forza dei precedenti El Nino storici dal 1950.

Perche’ il Mediterraneo deve guardare al Pacifico

El Nino nasce nel Pacifico equatoriale, ma agisce sul sistema atmosferico globale. Sposta zone di pioggia, modifica circolazioni, aumenta la probabilita’ di siccita’ in alcune aree e di alluvioni in altre. Non e’ la causa del cambiamento climatico, ma puo’ amplificarne gli effetti su un pianeta gia’ piu’ caldo.

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Per l’Italia il rischio va letto in modo prudente: nessun bollettino globale puo’ dire oggi se a gennaio una singola provincia avra’ piu’ pioggia o piu’ secco. Tuttavia il quadro e’ abbastanza chiaro da suggerire preparazione. Un evento molto intenso puo’ alzare la probabilita’ di temperature sopra media su vaste aree terrestri, rendere piu’ instabili alcune stagioni di transizione e aumentare la pressione su risorse idriche, colture e reti energetiche.

Il precedente piu’ vicino per capire la posta in gioco e’ il 2015-2016, uno degli episodi piu’ forti mai osservati. Anche allora la firma visibile era una fascia di acque insolitamente calde lungo l’equatore nel Pacifico. Oggi la differenza e’ che il sistema climatico parte da livelli termici globali piu’ alti e da una sequenza recente di estati europee segnate da caldo, siccita’ locali e fenomeni violenti.

Anomalie di temperatura superficiale del mare durante uno dei piu' forti El Nino recenti: le aree rosse indicano acque piu' calde della media. Credito: NOAA via Wikimedia Commons, pubblico dominio.

Cosa puo’ cambiare per famiglie, agricoltura ed energia

Il primo fronte e’ la salute. Se il 2027 dovesse confermarsi un anno eccezionalmente caldo, aumenterebbe la pressione sui piani caldo, sugli anziani soli, sui lavoratori all’aperto e sulle citta’ con isole di calore. Non significa che ogni mese sara’ record, ma che il margine di sicurezza si riduce: notti tropicali, ondate piu’ lunghe e umidita’ elevata possono pesare anche su persone senza patologie note.

Il secondo fronte e’ l’agricoltura. Temperature fuori scala, piogge concentrate o periodi secchi possono colpire rese, irrigazione, mangimi e prezzi al consumo. Le filiere piu’ vulnerabili sono quelle che dipendono da acqua disponibile in momenti precisi: frutta, ortaggi, cereali e allevamenti. Un El Nino forte, inoltre, puo’ creare tensioni su mercati globali di materie prime agricole, con effetti indiretti anche sul carrello italiano.

Il terzo fronte riguarda energia e infrastrutture. In estate, il caldo spinge i consumi elettrici per raffrescamento; in autunno e inverno, precipitazioni anomale o scarsita’ d’acqua possono incidere su idroelettrico, navigazione interna, raffreddamento industriale e manutenzioni. Le reti non vanno lette in chiave di emergenza permanente, ma come sistemi che devono essere pronti a gestire picchi piu’ frequenti e meno prevedibili.

La parte da non fraintendere

La forza di El Nino non basta, da sola, a trasformarsi in una previsione puntuale per l’Italia. La WMO insiste su un punto decisivo: gli impatti locali dipendono dalla stagione, dalla posizione geografica e dall’interazione con altri fattori, compresi Oceano Indiano, Atlantico e circolazione europea. Per questo i riferimenti operativi restano i servizi meteorologici nazionali, la protezione civile e i bollettini sanitari ufficiali.

Il messaggio utile, pero’, e’ gia’ concreto: quando gli indici globali indicano un evento molto forte, amministrazioni, imprese e famiglie hanno tempo per prepararsi. Significa aggiornare piani comunali, controllare edifici e scuole esposti al caldo, proteggere anziani e fragili, pianificare irrigazione e scorte, verificare coperture assicurative e seguire allerte ufficiali senza attendere l’emergenza del giorno prima.

Conclusioni finali

L’avviso della WMO non annuncia una catastrofe automatica per l’Italia, ma segnala un cambio di rischio. El Nino e’ destinato a rafforzarsi, potrebbe durare fino a febbraio 2027 e arriva in un contesto climatico gia’ stressato. La differenza, nei prossimi mesi, la faranno il monitoraggio locale, la prevenzione e la capacita’ di trasformare un allarme globale in decisioni pratiche: meno esposizione al caldo, piu’ attenzione all’acqua, reti piu’ pronte e comunicazioni pubbliche piu’ chiare.

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