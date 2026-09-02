Sanità al 6,2% del Pil: cosa rischiano cure e famiglie

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La sanità pubblica italiana entra nella stagione della manovra con un segnale pesante: secondo la nuova analisi della Fondazione GIMBE, nel 2025 la spesa sanitaria pubblica è scesa al 6,2% del Pil, contro il 7,1% della media OCSE e dei Paesi europei dell’area OCSE. Tradotto per cittadini e famiglie, non è solo un numero da bilancio: è il margine che può decidere quanto reggono liste d’attesa, pronto soccorso, personale, assistenza territoriale e prestazioni garantite.

Il dato più politico, ma anche il più concreto, è il confronto internazionale: l’Italia risulta ultima tra i Paesi del G7 per spesa sanitaria pubblica pro capite e quindicesima tra i 27 Paesi europei dell’area OCSE. GIMBE stima un divario superiore a 36 miliardi di euro rispetto alla media europea a parità di potere d’acquisto. È una distanza che pesa proprio mentre Regioni e Governo devono decidere risorse, priorità e tempi della prossima legge di bilancio.

Ospedale pubblico a Ferrara. Foto: Sien, pubblico dominio, via Wikimedia Commons.

Il dato che pesa sulla manovra

La lettura di GIMBE è chiara: il sottofinanziamento non è più una disputa tecnica tra ministeri, ma una fragilità strutturale del Servizio sanitario nazionale. Nel 2025 la quota di Pil destinata alla sanità pubblica è calata dal 6,3% dell’anno precedente al 6,2%, mentre la media internazionale resta più alta. Il confronto pro capite è ancora più immediato: la spesa italiana è indicata a 3.952 dollari per cittadino, cioè 909 dollari sotto la media OCSE e 1.013 sotto la media dei Paesi europei considerati.

Il problema non è soltanto “quanto” si spende, ma che cosa accade quando la distanza si accumula per anni. Meno margine pubblico significa più fatica nel finanziare contratti, turni, nuove assunzioni, tecnologie, medicina territoriale e recupero delle prestazioni arretrate. Nei territori dove i servizi sono già sotto pressione, il rischio è che il cittadino incontri una sanità formalmente universale ma praticamente più difficile da usare.

Liste d’attesa, personale e spesa privata

Il primo effetto possibile riguarda le liste d’attesa. Se l’offerta pubblica non cresce al ritmo della domanda, una parte dei pazienti prova ad anticipare visite, esami e interventi rivolgendosi al privato. Chi può pagare accorcia i tempi; chi non può, rinvia. È qui che la percentuale sul Pil diventa una questione sociale, perché separa sempre più nettamente il diritto alla cura dalla capacità di sostenere una spesa immediata.

Il secondo nodo è il personale. Medici, infermieri e operatori lavorano dentro strutture che devono reggere urgenze, cronicità, invecchiamento della popolazione e nuove prestazioni. Senza risorse stabili, il sistema fatica a rendere attrattiva la carriera nel pubblico e a distribuire servizi in modo uniforme. Il risultato può essere un circolo vizioso: organici tesi, tempi più lunghi, cittadini più insoddisfatti, ricorso crescente a soluzioni fuori dal perimetro pubblico.

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Sala d’attesa in una struttura sanitaria. Foto: Harrison Keely, licenza CC BY 4.0, via Wikimedia Commons.

Perché il divario non è uguale in tutte le Regioni

La spesa sanitaria è nazionale nella cornice, ma regionale nell’impatto quotidiano. Se le risorse non bastano, il conto non arriva ovunque nello stesso modo: le Regioni con più disavanzi, maggiore mobilità sanitaria passiva o reti territoriali più deboli hanno meno capacità di assorbire lo shock. Per i cittadini questo può significare più viaggi per curarsi, più differenze tra Nord e Sud, più difficoltà a trovare prestazioni vicine a casa.

Il confronto europeo serve anche a questo: mostra che il ritardo italiano non si misura soltanto con Paesi storicamente più ricchi come Germania e Francia, ma anche con sistemi che negli ultimi anni hanno investito di più o hanno ricomposto prima il rapporto tra bisogni sanitari e finanziamento pubblico. In vista della manovra, il punto non è promettere genericamente più sanità, ma capire quali fondi diventano davvero servizi accessibili.

Cosa devono guardare cittadini e famiglie

Per chi usa il SSN, i segnali da monitorare nei prossimi mesi sono molto pratici: tempi per visite specialistiche, disponibilità dei medici di famiglia, ticket, ricorso all’intramoenia, capacità dei pronto soccorso, piani regionali di recupero delle liste e funzionamento delle case di comunità. Sono indicatori più leggibili di qualunque scontro politico, perché raccontano se il finanziamento pubblico sta arrivando fino agli sportelli, agli ambulatori e ai reparti.

La sanità pubblica resta una delle infrastrutture più importanti del Paese. Quando perde terreno, il costo non compare solo nei documenti economici: si trasferisce nei tempi di attesa, nei viaggi sanitari, nelle rinunce e nei bilanci familiari. Per questo il dato GIMBE pesa oltre il dibattito tra maggioranza e opposizione: misura la distanza tra il principio di universalità e l’esperienza concreta di chi cerca una cura.

Conclusioni finali

Il 6,2% del Pil non racconta un collasso improvviso, ma un arretramento che può diventare strutturale se la prossima manovra non interviene con scelte verificabili. Il rischio per famiglie e pazienti è una sanità pubblica sempre più selettiva nei fatti: accessibile sulla carta, ma più lenta, più diseguale e più dipendente dalla capacità di pagare. La partita ora è capire se le risorse promesse saranno sufficienti a ridurre davvero liste d’attesa, carenze di personale e divari regionali.

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