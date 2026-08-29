Svapo e tabacco, allarme Ue: cosa cambia per giovani e adulti

Eurostat segnala che un europeo su sei usa ogni giorno tabacco o prodotti alla nicotina. In Italia la stretta Ue guarda soprattutto a svapo e giovani.

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Un europeo su sei usa ogni giorno sigarette, sigarette elettroniche, prodotti a tabacco riscaldato o bustine di nicotina. Il dato, pubblicato da Eurostat, riporta il tabacco e lo svapo al centro della nuova agenda sanitaria europea: il consumo tradizionale cala, ma la dipendenza dalla nicotina non arretra con la stessa velocità.

Per l’Italia il segnale è concreto. Il Paese risulta in linea, o poco sotto, la media Ue, ma l’Istituto Superiore di Sanità avverte che i nuovi prodotti stanno compensando la discesa delle sigarette classiche, soprattutto tra adolescenti e giovani adulti. È qui che la prossima revisione europea può cambiare pubblicità, aromi, etichette, controlli e spazi senza fumo.

Sigaretta elettronica in uso. Foto: Lindsay Fox, Wikimedia Commons, licenza CC BY 2.0.

Il dato che riapre il caso nicotina

Secondo Eurostat, nel 2025 il 16,5% delle persone di almeno 16 anni nell’Unione europea ha usato quotidianamente tabacco o prodotti correlati. Il valore è in calo rispetto al 17,5% registrato nel 2022, ma resta molto alto se letto in termini di salute pubblica: non riguarda soltanto la sigaretta accesa, ma anche e-cig, prodotti riscaldati e nicotina in forme più nuove.

La differenza di genere resta marcata: 20,8% tra gli uomini contro 12,6% tra le donne. La fascia più esposta è quella tra 35 e 49 anni, con il 21,3% di utilizzatori quotidiani, seguita dai 25-34enni. Il punto, però, non è solo la fotografia statistica: la Commissione europea ha già messo nero su bianco che il mercato corre più veloce delle regole, tra aromi, colori, marketing digitale e dispositivi pensati per sembrare meno pericolosi.

Perché lo svapo non chiude il problema

La sigaretta elettronica viene spesso raccontata come alternativa alla sigaretta tradizionale. Ma, nel dibattito sanitario, la domanda decisiva è diversa: aiuta davvero a smettere o porta nuovi consumatori dentro la dipendenza? La valutazione 2026 della Commissione europea sulla direttiva tabacco segnala che giovani e adolescenti sono esposti a un’offerta senza precedenti di prodotti aromatizzati, colorati e promossi con modalità difficili da controllare.

Il tema è sensibile perché la nicotina crea dipendenza e perché i nuovi dispositivi rendono meno visibile il confine tra uso occasionale, abitudine e consumo quotidiano. Per un adulto già fumatore il passaggio a un prodotto alternativo può apparire come una scelta di riduzione del danno. Per un minorenne o per un non fumatore, invece, può essere la porta d’ingresso a un consumo stabile.

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Sigarette e tabacco. Foto: European Commission – EU/Lukasz Kobus, Wikimedia Commons, licenza CC BY 4.0.

Cosa può cambiare con la stretta Ue

La revisione europea non è ancora una lista definitiva di divieti, ma la direzione è chiara. Bruxelles sta valutando se le regole del 2014 siano ancora adatte a un mercato in cui non esistono più soltanto pacchetti di sigarette e tabacco sfuso. In gioco ci sono aromi, confezioni, avvertenze sanitarie, vendite online, pubblicità indiretta e divieti negli spazi in cui il fumo o l’aerosol espongono anche chi non consuma.

Per i consumatori italiani l’effetto potrebbe essere duplice. Da un lato più informazioni e più limiti sulle confezioni, specialmente per prodotti percepiti come “leggeri” o innocui. Dall’altro controlli più severi sulla vendita ai minori e sulle promozioni che raggiungono i ragazzi attraverso social, influencer, codici sconto e negozi digitali. Non è una questione marginale: secondo l’ISS, in Italia il consumo complessivo di prodotti con nicotina resta sostanzialmente stabile proprio perché crescono e-cig e tabacco riscaldato.

Il nodo italiano: giovani e policonsumo

I dati nazionali citati da ISS/EpiCentro indicano oltre 850 mila studenti tra 14 e 17 anni e circa 93 mila ragazzi tra 11 e 13 anni che hanno usato nell’ultimo mese prodotti contenenti tabacco o nicotina. È un numero che sposta il discorso dalla scelta individuale dell’adulto alla prevenzione nelle famiglie, nelle scuole e nei luoghi frequentati dai minori.

Il rischio maggiore è il policonsumo: sigaretta tradizionale, elettronica e prodotti riscaldati non sempre si sostituiscono, spesso si sommano. Questo rende più difficile misurare l’esposizione reale, abbassa la soglia psicologica di ingresso e complica il percorso di cessazione. Per chi vuole smettere, il consiglio sanitario resta quello di usare canali riconosciuti, a partire dai centri antifumo e dal Telefono Verde contro il Fumo dell’ISS, invece di affidarsi al fai-da-te.

Conclusioni finali

Il nuovo allarme europeo non dice che tutti i prodotti siano uguali, ma avverte che la nicotina sta cambiando forma più rapidamente delle regole. Il calo delle sigarette tradizionali è una buona notizia solo se non viene annullato da svapo, tabacco riscaldato e bustine consumati ogni giorno. Per l’Italia la partita più urgente riguarda i giovani: meno marketing, più controlli e informazioni chiare possono fare la differenza prima che l’abitudine diventi dipendenza.

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