Marsciano, due 17enni morti: cosa rischiano i passeggeri dietro

Dopo l'incidente nella notte tra Perugia e Marsciano, il caso riapre il tema dei passeggeri sui sedili posteriori e delle cinture.

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Due ragazzi di 17 anni sono morti nella notte tra Perugia e Marsciano dopo essere stati sbalzati dall’auto su cui viaggiavano con altri tre coetanei. La vettura, secondo le prime informazioni diffuse dall’ANSA, è finita fuori strada, si è ribaltata più volte e l’impatto è avvenuto lungo una strada interna in direzione Marsciano. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia locale: proprio per questo il punto non è cercare una causa immediata, ma distinguere con precisione ciò che è accertato da ciò che dovrà emergere dagli accertamenti.

Il dato più forte, però, è già sufficiente a rendere il caso nazionale: le due vittime erano sui sedili posteriori. Dopo essere state sbalzate all’esterno dell’abitacolo, sarebbero finite contro il muro di una casa. Gli altri tre giovani sono rimasti coinvolti nell’incidente. In attesa delle verifiche tecniche su velocità, traiettoria, condizioni della strada, veicolo e dispositivi di sicurezza, la tragedia riapre una domanda concreta per migliaia di famiglie: perché i posti posteriori vengono ancora percepiti come meno rischiosi?

La tragedia tra Perugia e Marsciano

L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte, lungo un percorso interno tra Perugia e Marsciano. La vettura indicata dalle prime ricostruzioni è una Mercedes Classe A. Sarebbe uscita di strada affrontando una curva, ribaltandosi più volte. I due diciassettenni seduti dietro sono morti praticamente sul colpo dopo essere stati proiettati fuori dal veicolo.

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È una ricostruzione ancora iniziale. Non ci sono, al momento, elementi pubblici sufficienti per attribuire responsabilità o per collegare automaticamente l’esito dell’incidente a un singolo fattore. In casi così gravi servono rilievi, testimonianze, analisi del mezzo, verifica del punto d’uscita dalla carreggiata e accertamenti sui sistemi di ritenuta. La prudenza non è una formula burocratica: è l’unico modo per non trasformare una tragedia in una spiegazione facile.

Mercedes-Benz Classe A W177 in immagine di repertorio del modello citato nella ricostruzione. Credito: Alexander-93, licenza CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

La strada statale 317 Marcianese vicino a Cerqueto di Marsciano, contesto stradale dell’area perugina. Credito: LigaDue, licenza CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Perché il sedile posteriore non è una zona franca

La parte posteriore dell’abitacolo viene spesso vissuta come uno spazio più protetto, soprattutto nei tragitti brevi o conosciuti. È un errore pericoloso. In un ribaltamento, in una rotazione violenta o in un urto laterale, chi non è correttamente trattenuto può essere proiettato contro gli interni dell’auto o fuori dal veicolo. Il fatto che le vittime di Marsciano fossero dietro rende inevitabile richiamare il tema, senza anticipare ciò che gli investigatori dovranno chiarire sul caso specifico.

L’articolo 172 del Codice della strada, nella scheda pubblicata dall’ACI, disciplina l’uso delle cinture e dei sistemi di ritenuta. La regola pratica è semplice: conducente e passeggeri devono usare i dispositivi presenti a bordo. Per i minori più piccoli servono sistemi adeguati a peso e altezza; per gli adolescenti il punto resta la cintura, anche quando il tragitto sembra breve e anche quando si viaggia dietro.

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Il controllo deve avvenire prima della partenza. Cintura allacciata, fascia non dietro la schiena, nastro non sotto il braccio, nessun passeggero sdraiato o seduto in modo instabile. Sono gesti ordinari, ma diventano decisivi quando l’auto perde aderenza o urta un ostacolo.

I numeri: meno morti, ma più incidenti e feriti

I dati ACI-Istat sugli incidenti stradali in Italia nel 2025 mostrano un quadro meno lineare di quanto sembri. Le vittime sono state 2.868, in calo del 5,3% rispetto al 2024. Nello stesso anno, però, gli incidenti con lesioni sono saliti a 177.207 e i feriti a 237.822. La mortalità diminuisce, ma la frequenza degli eventi non arretra nello stesso modo.

Questo significa che ogni episodio grave non può essere letto come un’eccezione isolata. Strade locali, curve, banchine, ostacoli laterali, uscite notturne, rientri estivi, stanchezza e passeggeri giovani compongono una mappa del rischio che riguarda tutto il Paese. Le statistiche servono proprio a evitare che il discorso pubblico si accenda solo davanti alla tragedia e poi si spenga fino al caso successivo.

Il lavoro degli enti locali conta: manutenzione del fondo, segnaletica leggibile, illuminazione nei punti sensibili, limiti credibili e controlli mirati. Ma conta anche il comportamento dentro l’abitacolo, perché una strada non può compensare tutto ciò che accade prima di partire.

Sedili posteriori di un’auto con cinture di sicurezza visibili. Credito: Gmail56789, licenza CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Il segnale per genitori, ragazzi e conducenti

L’incidente di Marsciano parla anche agli adulti. Quando in auto salgono minorenni o ragazzi molto giovani, il conducente non dovrebbe limitarsi a partire: deve verificare che tutti siano seduti correttamente e con la cintura allacciata. Non è una cautela eccessiva, è una responsabilità minima. Il fatto che i passeggeri siano amici, coetanei o quasi adulti non riduce il rischio fisico in caso di ribaltamento.

L’Istituto Superiore di Sanità, in una nota sulla sicurezza stradale, ha evidenziato quanto l’uso delle cinture posteriori resti più debole rispetto a quelle anteriori. È uno dei punti più sottovalutati della prevenzione. Il messaggio pratico è netto: davanti o dietro non cambia l’obbligo, e non cambia la funzione della cintura.

Per i ragazzi, il controllo non deve essere vissuto come una formalità imposta. È una scelta concreta di autoprotezione. In un’auto piena, di notte, su una strada interna o extraurbana, il margine di errore è basso. La cintura non evita l’incidente, ma può cambiare l’esito di un urto o di un ribaltamento.

Conclusioni finali

La morte dei due diciassettenni tra Perugia e Marsciano richiede rispetto, verifiche e niente conclusioni affrettate. Ma un messaggio pubblico è già chiaro: i posti posteriori non sono un’area senza rischio. Ogni passeggero deve essere trattenuto correttamente, ogni conducente deve controllare prima di muoversi e ogni tratto stradale critico deve essere letto come prevenzione, non solo come cronaca dopo l’incidente. La sicurezza comincia prima della curva, prima della notte e prima della partenza.

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