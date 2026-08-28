Cinema italiano a Toronto: cosa cambia dopo i cinque film

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Il cinema italiano trova una vetrina pesante al Toronto International Film Festival 2026: cinque lungometraggi entrano nel programma della 51esima edizione, in calendario dal 10 al 20 settembre 2026, e lo fanno in sezioni diverse. Non e’ solo una passerella: Toronto e’ uno degli appuntamenti che pesano sulle vendite internazionali, sui distributori nordamericani e sulla corsa autunnale verso i premi.

La notizia, rilanciata oggi da ANSA e confermata dalle pagine ufficiali dell’Istituto Italiano di Cultura di Toronto e di Filmitalia, mette insieme nomi consolidati e debutti. C’e’ Nanni Moretti con Succedera’ questa notte, c’e’ Anna Foglietta al debutto da regista con A Common Story, e ci sono anche Irene Dionisio, Edoardo Gabbriellini e Paolo Strippoli. Il segnale e’ chiaro: l’Italia non arriva a Toronto con un singolo titolo bandiera, ma con un pacchetto piu’ largo.

Cinque titoli e una mappa piu’ larga

Il film piu’ riconoscibile per il pubblico generalista e’ Succedera’ questa notte di Nanni Moretti, inserito tra le Special Presentations. La scheda dell’Istituto Italiano di Cultura indica una coproduzione tra Italia, Francia e Spagna, durata di 109 minuti e anteprima internazionale. E’ il tipo di sezione che puo’ dare visibilita’ fuori dal circuito strettamente europeo, soprattutto quando un autore gia’ noto incontra programmatori, stampa e compratori internazionali.

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In Platform entra Idda di Irene Dionisio, presentato come prima mondiale. In Centrepiece c’e’ La citta’ dei vivi di Edoardo Gabbriellini, tratto dal libro di Nicola Lagioia sul delitto Varani. In Discovery arriva A Common Story di Anna Foglietta, opera prima con Alba Rohrwacher e Guido Caprino. In Midnight Madness, la sezione piu’ orientata al cinema di genere, compare L’estranea di Paolo Strippoli.

Accanto ai cinque lungometraggi, la pagina dell’Istituto segnala anche un passaggio nelle Wavelengths per Frammenti Elettrici No. 1 – Rom (Uomini) di Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, come omaggio a un lavoro del 2001. Il punto non e’ fare numero, ma mostrare una presenza italiana distribuita: autori affermati, registe, opere prime, racconto letterario e horror morale non sono lo stesso prodotto editoriale.

Perche’ Toronto conta per sale, premi e mercato

Toronto non assegna al cinema italiano un premio automatico, ma puo’ cambiare il destino commerciale di un film. La forza del festival sta nell’incrocio tra pubblico, industria, stampa internazionale e distributori. Un titolo che funziona li’ puo’ ottenere vendite, date nordamericane, attenzione dei festival successivi e un posizionamento piu’ nitido nella stagione dei premi. Per i film italiani, spesso penalizzati dalla difficolta’ di uscire oltre l’Europa, e’ un passaggio concreto.

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La presenza di Moretti offre riconoscibilita’ immediata. Quella di Foglietta e’ diversa: il suo debutto registico finisce in una sezione costruita per intercettare nuovi sguardi. Per Anna Foglietta, gia’ volto noto del cinema e della televisione italiana, Toronto puo’ diventare una verifica internazionale come autrice. Per Nanni Moretti, invece, il festival serve a misurare la tenuta globale di un cinema d’autore che continua a parlare in modo personale, ma dentro coproduzioni sempre piu’ necessarie.

Il debutto di Foglietta aggiunge un passaggio simbolico: un’interprete molto riconoscibile sceglie di misurarsi con regia e scrittura in un festival che osserva proprio i cambi di ruolo e le nuove traiettorie autoriali. Se il film trovera’ ascolto, l’effetto non riguardera’ soltanto la sua carriera, ma anche la possibilita’ per altri volti popolari italiani di spostarsi dietro la macchina da presa senza restare confinati al mercato domestico.

Il dato industriale e’ altrettanto importante. Avere film in piu’ sezioni significa moltiplicare occasioni e pubblici: chi cerca autori riconosciuti guarda Special Presentations, chi punta su nuovi talenti segue Discovery, chi lavora sul cinema di genere osserva Midnight Madness. Per produttori e distributori italiani e’ una piccola assicurazione contro l’effetto “tutto su un solo titolo”.

Il segnale per il cinema italiano

Il segnale piu’ interessante riguarda la varieta’. L’Italia porta a Toronto un film d’autore, una prima mondiale, un’opera prima, un adattamento letterario e un titolo di genere. Questa composizione racconta un settore che prova a non dipendere solo dai nomi storici, pur continuando a usarli come traino. E’ una linea utile anche per le sale italiane: se il passaggio canadese crea attenzione, l’uscita nazionale puo’ arrivare con un racconto piu’ forte, meno chiuso nella sola cronaca festivaliera.

Resta una cautela. Una selezione importante non basta a risolvere i problemi strutturali: promozione, tenitura in sala, distribuzione fuori dai grandi centri, concorrenza delle piattaforme e capacita’ di vendere all’estero restano nodi aperti. Pero’ una presenza compatta al TIFF aiuta a costruire reputazione e calendario. Nel cinema, spesso, il risultato commerciale nasce prima della locandina: nasce da chi vede il film nelle settimane giuste e decide di investirci.

Conclusioni finali

La presenza italiana a Toronto 2026 non va letta come una medaglia gia’ vinta, ma come una finestra utile. Cinque lungometraggi italiani in sezioni diverse danno piu’ possibilita’ di intercettare pubblico, stampa e mercato. Per Moretti puo’ essere una nuova spinta internazionale; per Foglietta, Dionisio, Gabbriellini e Strippoli puo’ diventare un acceleratore di reputazione. La differenza vera si vedra’ dopo il festival: vendite, date in sala e tenuta critica diranno se Toronto sara’ stata solo una vetrina o l’inizio di una stagione piu’ larga per il cinema italiano.

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