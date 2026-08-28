Caldo, 9 città in rosso: cosa rischiano anche i sani

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Il caldo torna a essere una questione sanitaria nazionale. Per venerdì 28 agosto 2026 il bollettino sulle ondate di calore segnala 9 città in bollino rosso: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Non è solo un avviso per anziani e persone fragili: il livello massimo indica condizioni in grado di creare effetti negativi anche su persone sane e attive, soprattutto se l’esposizione dura molte ore.

La notizia pesa perché arriva alla fine di agosto, quando molte famiglie sono ancora in viaggio, molte città riprendono ritmi ordinari e chi lavora all’aperto affronta le ore più calde senza il margine di protezione che si immagina in piena estate. Secondo le previsioni raccolte da Rai News e Sky TG24, il picco riguarda soprattutto Centro-Sud, Sicilia e Sardegna, con valori localmente molto elevati e notti calde che riducono il recupero fisico.

Perché il bollino rosso cambia la soglia di rischio

Il passaggio a livello 3 non equivale a una normale giornata afosa. Significa che le condizioni meteorologiche possono generare un’emergenza per la salute pubblica. Il punto decisivo è che il rischio non riguarda soltanto chi ha patologie croniche, bambini piccoli o persone anziane: quando il caldo è intenso e prolungato, anche un adulto senza problemi noti può andare incontro a disidratazione, calo di pressione, crampi, esaurimento da calore o colpo di calore.

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Il salto rispetto ai giorni precedenti è netto. Il 22 agosto LSDI aveva raccontato l’allerta rossa limitata a Bari e Palermo; ora le città al livello massimo diventano nove e coprono una parte più ampia del Centro-Sud. È questa estensione, unita alla data avanzata nel calendario, a rendere il nuovo bollettino un segnale diverso da una semplice replica meteo.

Temperature superficiali in Europa durante un’ondata di calore del 2026: l’immagine mostra anche l’Italia centrale e meridionale. Fonte: European Space Agency, contiene dati Copernicus Sentinel modificati 2026, licenza Attribution.

Le città in rosso e quelle in arancione

Le città indicate in rosso sono Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Nella pratica significa evitare esposizioni inutili nelle ore centrali, ridurre attività fisica intensa, controllare le persone sole e rimandare lavori o commissioni non urgenti quando possibile.

Restano in allerta anche diversi centri con bollino arancione. Rai News elenca Ancona, Bologna, Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti e Viterbo. Sky TG24, sulla base del bollettino del Ministero della Salute, segnala per il 28 agosto una mappa articolata tra rosso, arancione, giallo e verde: il messaggio operativo è che il disagio non si ferma alle nove città più esposte.

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Chi deve fare più attenzione nelle prossime ore

Il primo gruppo resta quello delle persone fragili: anziani, bambini piccoli, malati cronici, donne in gravidanza e chi assume farmaci che possono interferire con idratazione, pressione o termoregolazione. Ma l’allerta massima obbliga a guardare anche a categorie spesso sottovalutate: lavoratori agricoli, giardinieri, edili, rider, addetti alla logistica, operatori turistici, personale della ristorazione all’aperto e chi guida per molte ore.

Il rischio cresce quando si sommano caldo, umidità, fatica e poco riposo notturno. Se la notte non raffredda, il corpo parte già sotto stress. In queste condizioni una mattinata passata al sole o un turno senza pause sufficienti può diventare pericoloso anche per chi di solito tollera bene l’estate.

Una fontanella pubblica a Roma: idratazione e accesso all’acqua diventano essenziali durante le ondate di calore. Foto: Wilfredor, Wikimedia Commons, licenza CC0.

I segnali da non ignorare

Sete intensa, pelle molto calda, debolezza improvvisa, confusione, nausea, mal di testa, crampi, vertigini o svenimento sono campanelli d’allarme. Nei casi più seri, soprattutto se compaiono confusione mentale o perdita di coscienza, non basta “rinfrescarsi un po’”: serve chiamare i soccorsi e spostare subito la persona in un luogo ombreggiato o climatizzato.

La prevenzione è concreta e poco spettacolare: bere prima di avvertire sete forte, evitare alcol, usare abiti leggeri e chiari, cercare ombra, non lasciare persone o animali in auto, controllare vicini soli e parenti anziani. Nei luoghi di lavoro il punto è organizzativo: pause, acqua disponibile, rimodulazione degli orari e riduzione delle attività pesanti nelle ore più critiche.

Cosa cambia nel weekend

Le previsioni indicano una parziale attenuazione da sabato 29 agosto al Centro e al Nord, ma non una fine immediata del problema. Il Sud e le Isole restano le aree da monitorare con più attenzione, mentre al Nord il contrasto con aria più instabile può favorire temporali intensi. Anche questo aspetto conta per la salute: dopo giornate roventi, il passaggio rapido a temporali forti può complicare spostamenti, assistenza alle persone fragili e lavoro all’aperto.

Per chi deve viaggiare, l’indicazione pratica è semplice: partire con acqua sufficiente, programmare soste, evitare di affidarsi solo alla climatizzazione dell’auto e controllare il bollettino della propria città o della destinazione. Per chi resta in casa, attenzione agli appartamenti esposti al sole per molte ore: ventilare solo quando l’aria esterna è più fresca e usare tende o schermature può ridurre il carico termico.

Conclusioni finali

Il bollino rosso in 9 città trasforma il caldo del 28 agosto in un problema di prevenzione sanitaria, non in una semplice previsione del tempo. La differenza sta nella platea: non rischiano soltanto i fragili, ma anche persone sane se esposte a lungo, lavoratori all’aperto e chi affronta viaggi o commissioni nelle ore peggiori. La misura più efficace resta anticipare il rischio: acqua, ombra, pause e controlli alle persone sole valgono più di qualunque intervento fatto quando i sintomi sono già gravi.

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