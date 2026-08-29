Leao lascia il Milan: cosa rischia l’attacco dopo l’addio

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Rafael Leao ha salutato il Milan nel modo più delicato: non con un gol, ma con un addio pubblico arrivato nella notte in cui i rossoneri hanno battuto il Venezia 2-0 e hanno visto Gonçalo Ramos sbloccarsi a San Siro. La notizia pesa perché chiude sette anni di strappi, accelerazioni, scudetto e discussioni tattiche. E apre una domanda immediata: quanto cambia l’attacco di Ruben Amorim senza il giocatore che più di tutti dava profondità, dribbling e imprevedibilità?

Il risultato contro il Venezia offre una risposta parziale, non definitiva. Il Milan ha vinto, è salito a sei punti dopo due giornate e ha trovato il primo gol casalingo del suo nuovo centravanti. Ma l’addio di Leao, indicato in partenza verso il Galatasaray, sposta il baricentro tecnico ed emotivo della stagione: da squadra costruita anche sulle fiammate del portoghese a gruppo chiamato a produrre occasioni con meccanismi più collettivi.

La maglia di Rafael Leao esposta al museo di San Siro. Foto: UserBG, Wikimedia Commons, licenza CC0.

L’addio che cambia il peso delle fasce

Leao non lascia soltanto una casella libera nella rosa. Lascia un modo di attaccare. Negli anni rossoneri è stato spesso il giocatore capace di allungare una partita bloccata, costringere la difesa rivale a scivolare verso sinistra e creare superiorità anche quando la manovra era lenta. Senza quella valvola, il Milan deve distribuire diversamente il rischio: più inserimenti, più sovrapposizioni, più responsabilità ai trequartisti e meno attesa della giocata individuale.

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La vittoria sul Venezia ha mostrato il primo indizio. Dopo un primo tempo pieno di occasioni non sfruttate, Amorim ha trovato energia dalla panchina: Saelemaekers ha dato il passaggio verticale per Ramos al 69′ e ha partecipato anche all’azione dell’autorete di Halhal all’89’. È un dettaglio centrale: se l’uscita di Leao priva il Milan della sua corsia più esplosiva, la risposta deve arrivare da catene laterali più ordinate e da una rifinitura meno dipendente da un solo uomo.

Gonçalo Ramos in campo con il Portogallo nel 2026. Foto: Bryan Berlin/WikiPortraits, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Ramos si prende la copertina, ma non basta un gol

Il gol di Ramos è prezioso per la classifica e per la testa del giocatore. Un centravanti appena arrivato vive anche di prime conferme: segnare davanti a San Siro riduce il rumore e gli permette di entrare davvero nel racconto della squadra. Sky Sport ha registrato anche un dato significativo: Ramos è tra gli attaccanti capaci di segnare all’esordio casalingo in Serie A con il Milan nelle ultime stagioni, una lista che richiama subito aspettative alte.

Il punto, però, non è sostituire Leao con Ramos. Sono profili diversi. Il portoghese in uscita rompeva le partite partendo largo; il nuovo numero 9 deve riempire l’area, legare i reparti e trasformare in gol il lavoro degli altri. Per questo il successo con il Venezia dice due cose insieme: il Milan ha già una prima soluzione centrale, ma deve ancora dimostrare di saper creare abbastanza occasioni pulite senza il suo esterno più decisivo.

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Contro avversari bassi il rischio è chiaro. Senza una minaccia costante nell’uno contro uno, le difese possono stringere di più, concedere meno campo tra terzino e centrale e obbligare il Milan a cercare combinazioni strette. Per Amorim diventa fondamentale che gli esterni, i quinti e i centrocampisti offensivi attacchino la porta in modo coordinato. Altrimenti Ramos rischia di ricevere molti palloni sporchi e pochi assist davvero vantaggiosi.

Mercato, identità e pressione dei tifosi

Il timing rende tutto più sensibile. L’addio arriva a mercato ancora caldo e dopo una partenza positiva in campionato. Questo può aiutare la società, perché i sei punti abbassano la tensione immediata. Ma non cancellano il bisogno di chiarezza: se Leao esce, il Milan deve spiegare sul campo chi porta strappi, chi attacca la profondità e chi assorbe la pressione delle serate europee e degli scontri diretti.

La reazione dei tifosi sarà legata ai risultati, ma anche alla coerenza del progetto. Leao ha diviso, però ha lasciato immagini forti nella memoria recente rossonera. Un addio dopo sette anni non è un semplice movimento di mercato: cambia il rapporto emotivo tra squadra e pubblico, soprattutto se il sostituto non sarà un nome di pari impatto mediatico. Qui Amorim ha un vantaggio e un problema. Il vantaggio è poter modellare una squadra più disciplinata. Il problema è che la disciplina deve produrre spettacolo, punti e gol abbastanza in fretta.

Il 2-0 al Venezia evita che la serata dell’addio diventi una ferita sportiva. Ramos ha segnato, Maignan ha mantenuto la porta inviolata e il Milan ha preso margine in classifica. Ma la prova più seria arriverà quando l’avversario alzerà il livello e toglierà spazio alle verticalizzazioni. Solo lì si capirà se l’uscita di Leao è stata assorbita da una struttura più forte o mascherata da una vittoria necessaria.

Conclusioni finali

L’addio di Rafael Leao al Milan cambia più del mercato: cambia la grammatica offensiva dei rossoneri. La vittoria sul Venezia e il gol di Gonçalo Ramos sono segnali utili, perché mostrano che Amorim ha alternative e che il nuovo centravanti può incidere subito. Ma il vuoto lasciato da Leao non si misura solo in reti o assist. Si misura nella capacità di spaventare le difese, di rompere gli equilibri e di tenere alta l’attenzione degli avversari.

Per ora il Milan ha evitato il contraccolpo e ha trasformato una notte emotiva in tre punti. Da qui in avanti, però, il rischio è concreto: se la produzione offensiva diventa più prevedibile, l’addio peserà. Se invece Ramos, Saelemaekers e il resto del reparto renderanno più corale l’attacco, la partenza di Leao potrà diventare l’inizio di una squadra diversa, non solo la fine di un ciclo.

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