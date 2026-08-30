IA legge volto e pressione: cosa cambia per diabete e cuore

Uno studio ESC mostra un algoritmo che rileva ipertensione e diabete da brevi video del volto. Potenziale screening, ma diagnosi e privacy restano decisive.

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Un video del volto di pochi secondi potrebbe diventare uno strumento di screening per intercettare prima ipertensione e diabete. La novità arriva dal Congresso della Società europea di cardiologia, dove un gruppo giapponese ha presentato un algoritmo capace di leggere segnali fisiologici da riprese del viso e del palmo. La promessa è forte: controlli più rapidi, senza bracciale e senza puntura. Ma il messaggio utile per i cittadini è un altro: questa tecnologia non è ancora una diagnosi fai-da-te.

Secondo la European Society of Cardiology, lo studio ha coinvolto 215 partecipanti in un singolo centro. Il sistema ha analizzato video ad alta velocità per estrarre informazioni su dinamica dell’onda di polso, flusso sanguigno cutaneo e caratteristiche spettrali della pelle. Nei risultati presentati, l’algoritmo ha riconosciuto l’ipertensione con un’accuratezza superiore al 90% anche da filmati di cinque secondi e il diabete con oltre l’80% dalla stessa durata, salendo all’88,2% con video di trenta secondi.

Controllo del polso durante una verifica della pressione arteriosa. Credito: U.S. Air Force Staff Sgt. Jeanette Copeland, pubblico dominio, via Wikimedia Commons.

Cosa mostra davvero lo studio

Il dato che colpisce è la velocità. Per la pressione arteriosa, la metodica già descritta dal gruppo di ricerca ha raggiunto il 95% di accuratezza con trenta secondi di ripresa di volto e palmo, mentre il video di cinque secondi è rimasto sopra il 90%. Per il diabete, la nuova analisi basata sui pattern del flusso sanguigno del volto ha indicato un’accuratezza dell’88,2% con trenta secondi e dell’81,2% con cinque secondi.

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Non significa, però, che basti aprire la fotocamera per sapere se si è malati. Lo studio è prospettico ma monocentrico, quindi va ripetuto su gruppi più grandi, in Paesi diversi, con età, carnagioni, condizioni cliniche e dispositivi differenti. La stessa ESC segnala che la stima della pressione senza bracciale presenta ancora una variabilità da ridurre: l’errore medio rientra in un criterio tecnico, ma la deviazione standard supera il limite indicato dallo standard AAMI.

È proprio qui che cambia la lettura della notizia. L’IA potrebbe diventare una porta d’ingresso allo screening, non un sostituto della misurazione clinica. Un’app o un chiosco sanitario potrebbero invitare una persona a fare controlli tradizionali se emergono segnali sospetti. La conferma, però, resta affidata a pressione misurata correttamente, esami del sangue, valutazione del medico e anamnesi.

Test della glicemia con glucometro, un controllo tradizionale che resta centrale nella diagnosi del diabete. Credito: David-i98, licenza CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Il potenziale è rilevante perché ipertensione e diabete spesso restano silenziosi per anni. L’Organizzazione mondiale della sanità stima 1,4 miliardi di adulti con ipertensione nel 2024 e circa 600 milioni inconsapevoli della propria condizione. L’International Diabetes Federation indica 589 milioni di adulti con diabete e oltre quattro su dieci non diagnosticati. Ogni tecnologia capace di abbassare la soglia del primo controllo può quindi avere un impatto, soprattutto dove l’accesso ai servizi è lento o discontinuo.

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Per il pubblico italiano la prudenza è decisiva anche sul fronte privacy. Un video del volto è un dato personale sensibile se collegato a informazioni di salute. Prima di usare strumenti simili serviranno regole chiare su consenso, conservazione delle immagini, addestramento degli algoritmi, responsabilità in caso di falso negativo e possibilità di verifica indipendente. La promessa di uno screening facile perde valore se il cittadino non sa dove finiscono i dati o se riceve una risposta apparentemente certa da uno strumento ancora sperimentale.

La direzione, comunque, è concreta. Screening rapidi in farmacia, medicina del lavoro, telemedicina, campagne territoriali e ambulatori di prevenzione potrebbero intercettare persone che non misurano mai la pressione o non controllano la glicemia. Il vantaggio non sarebbe sostituire il medico, ma portare prima il paziente al controllo giusto. Per questo il passo successivo indicato dai ricercatori è la validazione su coorti più ampie e diversificate.

Conclusioni finali

La notizia è una svolta potenziale, non un via libera al controllo sanitario da selfie. L’algoritmo presentato all’ESC Congress 2026 mostra risultati promettenti su ipertensione e diabete, due condizioni molto diffuse e spesso non diagnosticate. Ma fino a validazioni multicentriche, trasparenti e regolamentate, il video del volto deve essere considerato uno strumento di pre-screening. Se un sistema segnala un rischio, il passo corretto resta prenotare una misurazione affidabile e parlarne con un professionista sanitario.

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