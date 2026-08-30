Pogacar fuori dalla Vuelta: cosa rischia ora il ciclismo

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

La Vuelta 2026 cambia volto in una curva che sembrava ordinaria. Tadej Pogacar, leader della corsa e grande favorito, è caduto nell’ottava tappa da Puçol a Xeraco ed è stato costretto al ritiro. Non è soltanto un incidente di classifica: secondo gli aggiornamenti ripresi dalle fonti internazionali, lo sloveno ha riportato commozione cerebrale, frattura scomposta della clavicola sinistra, una frattura cervicale stabile a livello C7 e abrasioni multiple.

Il colpo è enorme per il ciclismo perché Pogacar stava cercando di completare il mosaico delle tre grandi corse a tappe. Aveva già conquistato il Tour de France, aveva messo in archivio il Giro in passato e alla Vuelta era partito con la maglia rossa addosso, tre vittorie nelle prime sette frazioni e un vantaggio pesante sugli inseguitori. La corsa, che fino a sabato 29 agosto aveva un padrone evidente, si ritrova improvvisamente aperta.

La caduta che ribalta la Vuelta

La ricostruzione ufficiale della Vuelta parla di una tappa prevalentemente piatta, disegnata per i velocisti, ma diventata caotica nel finale. La fuga è stata ripresa prima dello sprint intermedio, la tensione nel gruppo è salita e Pogacar è finito a terra poco prima del Puerto de Barx, quando mancavano poco più di trenta chilometri all’arrivo. La corsa racconta che lo sloveno ha provato a risalire in bici, ma le ferite al braccio e alla spalla sinistra hanno reso impossibile continuare: da lì il passaggio all’ambulanza e l’abbandono.

Leggi anche FIGC scarica Infantino: cosa cambia per il calcio italiano

È un dato raro. La stessa organizzazione segnala che Pogacar diventa il primo leader della generale della Vuelta costretto a lasciare la corsa per una caduta dal caso di Igor Anton nel 2010. Per un corridore abituato a trasformare ogni grande giro in un esercizio di controllo, il dettaglio pesa quasi quanto il bollettino medico. Il problema non è soltanto perdere una corsa: è interrompere una stagione costruita sulla continuità e sulla capacità di presentarsi dominante in appuntamenti molto diversi.

Il gruppo durante una tappa della Vuelta a España. Foto: Arturo Francisco Barbero, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

La giornata ha avuto comunque un vincitore: Bryan Coquard ha conquistato la tappa davanti a Mads Pedersen e Jordi Meeus, firmando il suo primo successo in un grande giro. Ma il risultato sportivo è rimasto sullo sfondo, perché l’uscita di Pogacar ha spostato il centro del racconto. Anche Enric Mas, nuovo leader, eredita una maglia rossa diversa da quella che avrebbe inseguito in salita: non arriva da un attacco diretto, ma da un ribaltamento improvviso.

Cosa rischiano classifica, Mondiale e stagione

Il primo effetto è tecnico. Senza Pogacar, la Vuelta perde il corridore che stava orientando tattiche, alleanze e paure del gruppo. Mas, Primoz Roglic, Felix Gall e gli altri uomini di classifica hanno davanti una corsa più contendibile, ma anche meno leggibile. Quando il favorito esce, le squadre devono riscrivere priorità e responsabilità: chi prima correva per limitare i danni ora può attaccare, chi aspettava la terza settimana può anticipare, chi puntava alle tappe può ritrovarsi con una finestra di classifica.

Da non perdere Italvolley agli ottavi: cosa cambia dopo il poker europeo

Il secondo effetto riguarda Pogacar. La frattura della clavicola richiede un intervento, posticipato per le precauzioni legate alla commozione cerebrale. La presenza di una frattura cervicale stabile impone prudenza ulteriore, anche se le fonti riportano l’assenza di conseguenze neurologiche gravi. Tradotto in termini sportivi: il calendario di fine stagione entra in zona rossa. Il Mondiale in Canada, gli eventuali obiettivi di autunno e perfino la gestione della preparazione invernale dipendono ora dai tempi clinici, non dalla volontà del corridore.

Bryan Coquard in azione nel 2025. Foto: MFonzatti, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Per il pubblico italiano il caso conta per due ragioni. La prima è sportiva: il ciclismo vive anche di duelli, e l’uscita di scena del suo nome più riconoscibile toglie alla Vuelta il riferimento attorno a cui si erano costruite aspettative televisive e narrative. La seconda è di sicurezza: una caduta su una tappa apparentemente tranquilla ricorda quanto sia fragile l’equilibrio del gruppo quando velocità, strada, oggetti sull’asfalto e posizionamento si sommano. Non serve una grande discesa per cambiare una stagione.

Il segnale per il ciclismo

Il ritiro di Pogacar arriva in un momento in cui il ciclismo professionistico discute sempre più spesso di protezioni, percorsi, finali nervosi e responsabilità organizzative. In questo caso non c’è una conclusione automatica da trarre prima dei rapporti completi: le prime ricostruzioni parlano di un oggetto o di un sasso sulla carreggiata, ma il quadro va maneggiato con cautela. Il punto certo è che il margine d’errore è minimo e che le cadute dei leader amplificano un problema che riguarda tutto il gruppo.

La Vuelta prosegue, e proprio per questo la reazione sarà importante. Se le prossime tappe verranno corse con più attenzione al posizionamento e con squadre pronte a prendersi rischi maggiori in montagna, la corsa potrà trovare una nuova tensione agonistica. Ma non sarà più la Vuelta di Pogacar verso la tripletta storica: sarà una corsa ricostruita dopo lo shock, con una maglia rossa da difendere e molti rivali liberati dalla presenza del dominatore.

Conclusioni finali

L’abbandono di Tadej Pogacar è la notizia che cambia la Vuelta e, forse, l’intero finale di stagione del ciclismo. La corsa perde il suo favorito, Enric Mas diventa il nuovo riferimento della generale e gli inseguitori trovano uno spazio che fino a poche ore prima sembrava quasi chiuso. Il dato medico rende tutto più serio: non si parla di una semplice botta, ma di lesioni che richiedono tempi, intervento e cautela.

Da oggi la Vuelta resta aperta, ma con un vuoto evidente. Per Pogacar la priorità diventa recuperare senza forzature. Per il ciclismo, invece, il caso è un promemoria duro: anche una tappa piatta può trasformarsi nel punto in cui una stagione cambia direzione.

Leggi anche: Leao lascia il Milan: cosa rischia l’attacco dopo l’addio

Leggi anche: Antonelli sul podio in Olanda: cosa cambia per la F1 italiana