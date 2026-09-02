Italvolley-Svezia da dentro o fuori: cosa rischiano le azzurre

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L’Italvolley femminile entra nel punto piu stretto dell’Europeo: oggi, mercoledi 2 settembre 2026, alle 19, l’Italia di Julio Velasco affronta la Svezia al Padiglione P del BVV Veletrhy di Brno. Non e una partita qualunque del calendario, ma un quarto di finale secco: chi vince prende la strada verso Istanbul e resta nella corsa alle medaglie, chi perde chiude qui un torneo finora quasi perfetto.

La nazionale italiana femminile agli Europei di volley: il quarto con la Svezia vale la semifinale continentale. Credito: Grzegorz Jereczek / Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 2.0.

La leva della serata e concreta: l’Italia arriva con sei vittorie in sei partite e un solo set lasciato alle avversarie, ma ritrova una Svezia gia battuta nel girone e ora libera dal peso della sorpresa. Per le azzurre il rischio non e quello di presentarsi sfavorite. Il rischio vero e trasformare il precedente 3-0 di Goteborg in una falsa sicurezza, perche la fase a eliminazione diretta cambia ritmo, pressione e margine d’errore.

Perche il quarto pesa piu del girone

Secondo la ricostruzione della FIPAV, Italia e Svezia si ritrovano a dieci giorni dal confronto della Pool D. Allora le azzurre vinsero 25-18, 25-23, 25-14, con Ekaterina Antropova miglior realizzatrice italiana a 18 punti e Paola Egonu a quota 14. Dall’altra parte, Isabelle Haak chiuse con 15 punti, confermandosi il terminale da contenere.

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Quel risultato racconta una superiorita chiara, ma anche una possibile trappola: il secondo set fu il piu combattuto e la Svezia ha avuto giorni per rivedere servizio, ricezione e distribuzione azzurra. La partita di Brno non assegna punti nel girone, assegna un posto tra le prime quattro d’Europa. Cambia quindi il peso di ogni serie al servizio, di ogni video-check, di ogni break subito dopo il ventesimo punto.

La FIPAV segnala anche un dato di continuita importante: l’Italia ha raggiunto i quarti degli Europei per l’ottava edizione consecutiva, dal 2011 al 2026. E aggiunge che la Nazionale ha vinto le ultime 37 partite ufficiali contro squadre europee. Sono numeri da squadra dominante, ma sono anche numeri che caricano la partita di un obbligo: vincere, e farlo gestendo l’attesa di chi considera gia naturale la semifinale.

Il nodo Haak e la pressione sul muro azzurro

La Svezia e arrivata ai quarti eliminando la Repubblica Ceca in tre set, un risultato pesante per una squadra che giocava anche contro il contesto della co-organizzatrice. Il nome centrale resta quello di Isabelle Haak, opposta di riferimento e prima opzione offensiva. Se l’Italia riuscira a sporcare la ricezione svedese, il gioco di Micelli diventera piu leggibile; se invece Haak ricevera palloni comodi nei momenti caldi, la partita puo allungarsi.

Per Velasco il punto tecnico e duplice. Da una parte serve continuita al servizio per staccare la palla da rete e togliere velocita alla distribuzione svedese. Dall’altra bisogna evitare che la caccia al muro diretto produca mani fuori, tocchi sporchi e rigiocate facili per la Svezia. In una gara secca non conta solo il numero dei muri vincenti: conta anche quanto l’Italia riuscira a indirizzare gli attacchi avversari verso la difesa preparata.

Cosa cambia per Egonu e Antropova

Il quarto di finale porta al centro anche la gestione delle due uscite offensive piu osservate. Antropova e stata decisiva contro la Bulgaria negli ottavi, chiusi dall’Italia 3-0 con parziali 25-18, 25-13, 25-13. Egonu resta il nome che sposta l’attenzione degli avversari e del pubblico, anche quando il piano partita distribuisce responsabilita su piu attaccanti.

Paola Egonu in campo: l’opposta resta uno dei riferimenti offensivi dell Italia nel quarto contro la Svezia. Credito: Zafer / Wikimedia Commons, licenza CC BY 4.0.

La differenza puo stare nella pazienza. Se la Svezia forza il servizio e prova a togliere ritmo alla ricezione italiana, non sempre sara possibile chiudere subito il punto con palla alta. L’Italia dovra accettare scambi piu lunghi, rigiocate meno pulite e fasi in cui non basta il colpo piu forte. La forza delle azzurre in questo Europeo e stata proprio non dipendere da un solo canale: centrali, posto quattro, opposte e difesa hanno dato risposte diverse a problemi diversi.

Gaia Giovannini, citata dalla FIPAV alla vigilia, ha indicato il tema in modo semplice: una rivale gia affrontata ora conosce meglio l’Italia e preparera una partita diversa. E il punto editoriale della sfida sta qui. Non e solo Italia contro Svezia, ma Italia contro la ripetizione di una partita che non si puo davvero ripetere.

Tabellone e diretta: cosa c’e in palio

Il programma ufficiale FIPAV indica Italia-Svezia alle 19.00, con diretta su Rai2, Sky Sport Arena e Dazn. Nello stesso blocco di Brno si gioca anche Serbia-Grecia alle 16. Il tabellone segnalato da Sky Sport porta poi verso le semifinali del 5 settembre a Istanbul, con finale il 6 settembre.

Per il pubblico italiano la partita ha un valore doppio. Sul piano sportivo puo confermare la continuita di una Nazionale campione e abituata a stare in fondo ai tornei. Sul piano narrativo misura quanto il gruppo sappia restare freddo quando l’avversaria parte da sfavorita ma ha una campionessa capace di accendere parziali improvvisi. La Svezia non ha bisogno di dominare tutta la gara: le basta tenere viva la partita abbastanza a lungo da far diventare ogni set una questione mentale.

Conclusioni finali

Italia-Svezia e il primo vero dentro o fuori dell’EuroVolley femminile 2026 per le azzurre. L’Italia ha numeri, profondita e precedenti dalla propria parte, ma proprio per questo deve evitare il rischio piu insidioso: pensare che il quarto sia la replica del 3-0 del girone. Se servizio, ricezione e gestione di Haak funzionano, la semifinale diventa un obiettivo concreto. Se la partita si sporca e la pressione sale, Brno puo trasformarsi nel test piu severo del torneo di Velasco.

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