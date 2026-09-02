Sciopero aerei a settembre: cosa rischia chi vola il 13

Sciopero aerei del 13 settembre 2026: EasyJet, sicurezza a Roma, Pisa, Firenze e Cagliari. Orari, fasce garantite e diritti dei passeggeri.

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Settembre riporta i viaggiatori negli aeroporti italiani con un nuovo punto critico: domenica 13 settembre 2026 il calendario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti segnala una concentrazione di scioperi nel comparto aereo, tra personale navigante EasyJet, sicurezza negli scali romani, handling in Toscana e servizi aeroportuali a Cagliari. Non è uno stop unico e generalizzato di tutto il trasporto aereo, ma la sovrapposizione di più agitazioni può bastare per creare ritardi, code, cancellazioni e riprotezioni complicate.

Un aereo EasyJet a Milano Malpensa: il 13 settembre 2026 il calendario MIT segnala uno sciopero nazionale del personale navigante EasyJet. Credito: Anna Zvereva / Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 2.0.

La data pesa perché cade di domenica, nel pieno dei rientri lunghi dopo l’estate e a pochi giorni dalla ripresa ordinaria di scuole, università e lavoro. Il rischio maggiore riguarda chi ha coincidenze strette, chi parte da Fiumicino o Ciampino, chi vola con EasyJet e chi usa gli scali di Pisa, Firenze o Cagliari Elmas. In giornate di sciopero, anche un volo non direttamente cancellato può subire effetti indiretti: imbarchi più lenti, bagagli in ritardo, cambi di gate, code ai controlli o riprogrammazioni a catena.

Gli stop indicati dal calendario MIT

Nel prospetto pubblico del MIT, aggiornato con le proclamazioni ricevute, il 13 settembre compaiono più voci nel settore Aereo. La più ampia riguarda il personale navigante di EasyJet Airlines Limited, con sciopero nazionale di 24 ore dalle 00.00 alle 23.59 e una specifica limitazione a quattro ore, dalle 11.00 alle 15.00, per i voli da e per Cagliari.

Sempre il 13 settembre è indicata l’astensione di ADR Security negli aeroporti di Roma Fiumicino e Roma Ciampino per l’intera giornata, dalle 00.00 alle 24.00. A questa si aggiungono scioperi di quattro ore, dalle 11.00 alle 15.00, per personale di Toscana Aeroporti, GH Toscana e Consulta negli aeroporti di Pisa e Firenze, per Aviation Services negli scali romani e per il gruppo Sogaer a Cagliari Elmas. Qualitytravel, testata di settore, segnala le stesse giornate come le più delicate del calendario aereo di settembre, insieme all’11 e al 30 settembre.

Cosa rischia chi parte da Roma, Toscana e Cagliari

Per i passeggeri in partenza da Roma il punto sensibile non è solo il volo. Uno sciopero della sicurezza aeroportuale può incidere sui tempi dei controlli, soprattutto nelle fasce di maggiore afflusso. Chi parte da Fiumicino o Ciampino dovrebbe arrivare prima del solito, controllare il terminal, evitare bagagli al limite e tenere sotto mano carta d’imbarco, documento e comunicazioni della compagnia.

Il terminal di Roma Fiumicino: il 13 settembre è previsto anche uno stop di 24 ore per ADR Security negli scali romani. Credito: Ra Boe / Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0 DE.

Negli aeroporti di Pisa e Firenze il blocco di quattro ore riguarda operatori che possono incidere su assistenza a terra, movimentazione e procedure aeroportuali. A Cagliari il quadro e doppio: nel calendario compaiono sia lo sciopero del gruppo Sogaer dalle 11.00 alle 15.00, sia la specifica EasyJet per i voli da e per lo scalo sardo nella stessa fascia. Questo rende più fragile ogni itinerario che prevede rientro dall’isola, coincidenza nella Penisola o prosecuzione internazionale nella stessa giornata.

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Fasce garantite e diritti da controllare

ENAC ricorda che, durante gli scioperi nel trasporto aereo, esistono fasce orarie di tutela nelle quali i voli devono essere comunque effettuati: dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 21.00. La regola non significa che tutto il resto venga cancellato, né che un volo in fascia protetta sia immune da ogni ritardo operativo. Significa però che chi viaggia deve distinguere tra volo garantito, volo riprogrammato e volo semplicemente non ancora aggiornato dalla compagnia.

In caso di cancellazione, la pagina ENAC sui diritti del passeggero rimanda alla disciplina europea: il viaggiatore deve guardare a rimborso, riprotezione e assistenza, con differenze importanti tra cancellazione, ritardo e rinuncia volontaria. La compensazione pecuniaria non è automatica in ogni scenario di sciopero, ma l’assistenza e le alternative di viaggio restano il primo punto da chiedere alla compagnia. Per questo conviene non limitarsi a un messaggio generico: serve conservare email, schermate dell’app, orario originario del volo, nuova proposta ricevuta e ricevute di eventuali spese necessarie.

Come prepararsi prima del 13 settembre

La verifica va fatta in tre momenti: al momento della lettura dell’avviso, la sera prima e il giorno della partenza. Chi vola con EasyJet deve controllare direttamente l’app o il sito della compagnia, perché le cancellazioni preventive possono arrivare prima dello sciopero. Chi parte da Roma, Pisa, Firenze o Cagliari deve consultare anche le pagine dello scalo, soprattutto per indicazioni su controlli, tempi di accesso e banchi operativi.

La scelta più prudente e allargare le coincidenze. Un volo in arrivo alle 10.30 con prosecuzione alle 12.00 può sembrare gestibile in una giornata ordinaria, ma diventa fragile se l’aeroporto attraversa uno stop dalle 11.00 alle 15.00. Lo stesso vale per treni e bus verso lo scalo: settembre ha già altre agitazioni nei trasporti, quindi un itinerario misto va controllato per intero, non solo sul segmento aereo.

Conclusioni finali

Lo sciopero aerei del 13 settembre 2026 non blocca automaticamente tutti i voli italiani, ma concentra più punti di rischio nello stesso giorno: EasyJet, sicurezza negli aeroporti romani, servizi a terra in Toscana e operatività a Cagliari. Per chi deve partire, la mossa utile e anticipare i controlli: verificare se il volo rientra nelle fasce garantite, monitorare gli aggiornamenti della compagnia, evitare coincidenze strette e salvare ogni comunicazione. In una domenica di rientri, il vero pericolo non e solo perdere il volo, ma scoprirlo quando le alternative sono già piene o molto più costose.

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