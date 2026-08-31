Italia sotto 46 milioni: cosa rischiano famiglie e welfare

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L’Italia entra in una fase demografica ancora più stretta: secondo le nuove previsioni Istat diffuse il 31 agosto 2026, la popolazione residente potrebbe scendere dagli attuali 58,9 milioni a 55 milioni nel 2050 e poi a 45,8 milioni nel 2080. In pratica, nello scenario mediano il Paese perderebbe oltre 13 milioni di residenti nell’arco di 55 anni.

Il dato non è una fotografia inevitabile del futuro, perché le previsioni dipendono da natalità, mortalità, migrazioni e scelte pubbliche. Ma il segnale è forte: meno persone, più anziani, più famiglie senza figli e territori con traiettorie diverse. Per i lettori italiani la domanda concreta è semplice: cosa rischiano scuola, lavoro, pensioni, sanità e servizi locali se questa tendenza non cambia?

Il dato Istat che cambia la prospettiva

Il nuovo report parte dalla base 1 gennaio 2025 e aggiorna gli scenari su popolazione, famiglie e forze di lavoro. Nel breve periodo la discesa sembra lenta: da 58,9 milioni a 58,7 milioni nel 2030. Il passaggio più pesante arriva però nel medio-lungo termine, con 4 milioni di residenti in meno entro il 2050 e una riduzione molto più marcata verso il 2080.

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Il nodo non è solo quante persone vivranno in Italia, ma come sarà composta la popolazione. Un Paese più anziano ha bisogno di più assistenza, più continuità sanitaria, più cure domiciliari e più personale nei servizi. Allo stesso tempo, una base più piccola di giovani e adulti in età lavorativa rende più complicato finanziare quel sistema attraverso lavoro, contributi e crescita.

Assistenza domiciliare a un anziano a Milano. Foto: GraziaMartaAnna, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

La proiezione sulle famiglie rende il quadro ancora più concreto. Secondo la sintesi ripresa da Sky TG24, le coppie con figli scenderebbero dagli attuali 7,5 milioni a 5,8 milioni nel 2050, mentre le coppie senza figli salirebbero a 5,9 milioni. Non è un giudizio sulle scelte individuali: è un indicatore sociale che cambia domanda di case, scuole, consumi, congedi, nidi e servizi di prossimità.

Per questo il tema va oltre la natalità. Se restano bassi salari, precarietà, costo della casa e difficoltà di conciliazione tra lavoro e famiglia, il calo demografico diventa una pressione quotidiana. Riguarda chi ha figli, chi non ne ha, chi assiste genitori anziani e chi vive in comuni dove ogni chiusura di scuola, ambulatorio o collegamento pesa di più.

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Dove il calo può fare più male

Il report Istat indica dinamiche territoriali differenti. Il Nord è l’unica area con una lieve crescita nel breve periodo, da 27,5 a 27,7 milioni di residenti entro il 2030, prima di invertire la rotta. Il Centro cala già nel breve periodo, anche se in modo contenuto. Il punto più fragile resta il Mezzogiorno, dove la popolazione è prevista in diminuzione da 19,7 milioni nel 2025 a 19,4 milioni nel 2030 e a 16,7 milioni nel 2050.

Il rischio è una doppia velocità: aree urbane e poli con più capacità di attrarre lavoro, studenti e servizi; aree interne e piccoli comuni esposti a spopolamento, invecchiamento e perdita di funzioni essenziali. Quando diminuiscono residenti e bambini, la tenuta di trasporti, scuole, farmacie, presidi sanitari e commercio locale diventa più difficile. E quando i servizi arretrano, partire diventa più conveniente che restare.

Aula scolastica in Italia: il calo demografico incide anche sulla programmazione educativa. Foto: Rubitelb, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Anche il lavoro entra nel conto. Una popolazione più piccola e anziana può ridurre il bacino di lavoratori, aggravare il mismatch tra competenze richieste e disponibili e rendere più delicato il ricambio nelle imprese. Il precedente allarme sul ricambio generazionale, già emerso nei mesi scorsi, trova qui una cornice più ampia: non basta sostituire chi va in pensione, bisogna capire dove vivranno e lavoreranno le nuove generazioni.

La scuola è uno dei primi punti di impatto. Meno nascite significano meno classi, più accorpamenti e una programmazione più difficile per docenti, edifici e trasporti. Nelle grandi città il problema può essere mascherato dalla mobilità interna; nei territori più fragili, invece, la chiusura di una sezione o di un plesso può incidere direttamente sulla scelta delle famiglie di restare.

Due persone anziane conversano in strada. Foto: Cristina Gottardi, Wikimedia Commons/Unsplash, licenza CC0.

La risposta, quindi, non può essere solo contabile. Servono politiche che tengano insieme lavoro stabile, abitazioni accessibili, servizi per l’infanzia, sanità territoriale, gestione dell’immigrazione regolare e sostegno agli anziani non autosufficienti. Senza questo legame, ogni nuovo report rischia di fotografare un problema già noto senza cambiare la traiettoria.

Conclusioni finali

Le nuove previsioni Istat non dicono che l’Italia è destinata automaticamente a svuotarsi, ma indicano una rotta molto chiara: meno residenti, più anziani e famiglie più piccole. Il numero simbolo, 45,8 milioni nel 2080, serve a misurare la dimensione del rischio, non a rassegnarsi.

La questione centrale è il tempo. Se il calo demografico viene trattato come emergenza solo quando chiude una scuola, manca personale sanitario o si svuota un comune, la risposta arriverà tardi. Se invece entra nelle scelte su casa, salari, servizi, migrazioni e cura, può diventare una leva per ridisegnare il welfare prima che la pressione diventi ingestibile.

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